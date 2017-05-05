Дубровский получил выговор от Путина, но серьёзных последствий не будет

Критике от главы государства на заседании Госсовета подверглись три губернатора Уральского федерального округа, включая главу Южного Урала Бориса Дубровского, — сообщает «Интерфакс».
Выговор вместе с Борисом Дубровским, Евгением Кувайшевым и Алексеем Кокориным (последние двое — руководители Свердловской и Курганской областей соответственно) получил полпред президента в УрФО Игорь Холманских.
Речь на мероприятии в Кремле шла о выполнении программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
«С 1 января 2014 года по сентябрь 2017 года необходимо расселить 11,15 миллиона квадратных метров, на которых проживает 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 миллиона квадратных метров (это почти 73 процента от планового показателя), на которых проживает 520 тысяч человек, — это 73 с небольшим процента от планового показателя. Такова картина на сегодняшний момент», — сообщил президент России Владимир Путин.
На 1 апреля в Челябинской области план по переселению граждан выполнен только на 89,9% (то есть необходимо переселить 1,1 тысячи человек), а в ЯНАО — на 73,9%. (4 тысячи человек). Худшие же показатели выполнения программы назывались у Курганской и Свердловской областей — соответственно 70,4% (1,7 тысячи человек) и 65,8% (6,3 тысячи человек).
По мнению политологов, серьёзных последствий выговоры от президента для трёх уральских губернаторов и полпреда иметь не будут: впереди выборы президента, а коней на переправе не меняют.
Вдобавок из всех субъектов УрФО только ХМАО-Югра завершил свою программу переселения граждан из ветхоаварийного жилья в полном объёме. Не увольнять же губернаторов всех остальных субъектов, этак никаких губернаторов не напасёшься.
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- Борис Дубровский губернатор Челябинской области
- Евгений Кувайшев губернатор Свердловской области
- Алексей Кокорин губернатор Курганской области
- Игорь Холманских полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе
- Дубровский получил выговор от Путина
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Комментарии
Если не сменят, точно выборы завалит. У него в приоритете только Магнитка и собственный бизнес. Вернее наоборот: собственный бизнес и Магнитка.
Максим Шевченко: Ленин был последовательный демократ
М. ШЕВЧЕНКО, журналист: Я считаю, что современные наши гражданские свободы, через все пертурбации ХХ века прошедшие, все равно сформулированы были Лениным. И Ленин был последовательный демократ. Он в чем-то заблуждался, возможно, но он все-таки не пророк, чтобы видеть будущее. Но, безусловно, его требование демократии для всех, всеобщих прав, независимо от сословного, классового, финансового, имущественного или бюрократического положения, это было требование радикально-демократическое, и я считаю, что оно по-прежнему актуально и популярно в России. Сталин воспользовался этим, Сталин на самом деле погубил ленинскую демократию, советскую демократию, потому что Ленин никогда не выступал против власти советов и не выступал за власть одной только партии, он считал, что партия должна быть авангардом. Но и он ошибался, я же не говорю, что он не ошибался. Но в целом то, что страна вышла из гражданской войны, сохранив свою территорию, сохранив и приумножив армию, то, что она сохранила геополитические завоевания предыдущих эпох и столетий, что, безусловно, было бы утрачено, если бы победили белые, даже нет сомнений. Потому что сил у белых удержать Закавказье или Украину не было бы ни малейших, им бы это и Антанта не позволила, на мой взгляд. Вот то, что ленинские все завоевания в 1991 году, как говорится, в Беловежской пуще были одним росчерком пера пущены под хвост ради того, чтобы небольшая группа людей захватила власть в Москве.
http://echo.msk.ru/blog/partofair/1975618-echo/
М. Шевченко― Ленин правил, условно говоря, был главой Совета народных комиссаров с 1917 по 1924 год, будем считать условно.
― По конец 1922 года. За это время советская власть а) обеспечила победу народа, который составил почти 2-миллионную Красную армию в гражданской войне против внешних интервентов и его пособников внутри страны, которые назывались белым движением; б) власть советская под руководством Ленина прекратила анархию, массовые убийства, разгул жестокости и мародерства, которые сопровождали революцию и начались летом 1917 года, а не в октябре 1917 года; в) Ленин восстановил территорию страны, что на самом деле было для многих, как ни странно это звучит, одной из политических важных задач. Никто, большинство населения совершенно не хотело вот никакого распада страны, и полагало, возможно, это какая-то ментальность русских людей, ошибочная, не ошибочная, я не знаю, но в целом ни петлюровское движение, ни движение на окраинах – кроме, наверное, польского, потому что поляки ощущались совсем уже иным таким вот инородным элементом в силу католицизма, в силу языка другого, и до Польши не дотянуться было, поскольку она была под немецкой оккупацией целиком практически, и уже там, как говорится…
М. Шевченко― Сережа, они не взяли Варшаву по той причине, что поляки не были коммунизированы, польское население не было большевизировано, польское население не хотело возвращения в единую страну, дело не во французских генералах, которые помогали Пилсудскому, и не в «чуде на Висле», Польша была не за советскую власть.
М. Шевченко― Я считаю, что Ленин – это отец гражданской российской нации. Почему? Подобный Томасу Джефферсону или Бенджамину Франклину, он первый сформулировал и политически реализовал принцип гражданских прав абсолютно для всех, кроме тех, кто поддерживал короля Георга. Извиняюсь, у Джефферсона была точно такая же позиция в отношении короля Георга того, это уже такой символ – король Георг. Поэтому Ленин на самом деле сказал, вот, всеобщее избирательное право, всеобщее равенство перед законом было введено именно тогда.
С. Бунтман
― Россия потеряла элиту интеллектуальную.
М. Шевченко― Почему она потеряла элиту? Она приобрела элиту. Я тебе контртезис: она не потеряла элиту, она потеряла старую элиту и приобрела новую элиту, блистательную и яркую, которая одержала победу в войне против превосходящего по силам противника, против Антанты и ее союзников на территории России. И одержала с нуля практически.
http://echo.msk.ru/programs/Diletanti/1973840-echo/
То же "Эхо Москвы", и тоже совсем недавно:
Миф о войне; выводы внесистемных исследователей. Внесистемная социальная мысль существует у нас с тех пор, как свобода слова после октября 1917 года стала ограничиваться цензурой (в досоветской России цензура исторических работ была запрещена). Отдельные публикации, мемуары, доклады на конференциях помогают восстановить подлинную картину прошлого… Внесистемные историки войны выявляют закономерности «не замеченные» наукой официальной. Пожалуй, главная из них состоит в том, что без захвата власти большевиками, II Мировая война была бы невозможна. ПОЧЕМУ?
…Если цель Февральской революции — глубинная демократизация страны, то смысл Октябрьского переворота – всемирная диктатура пролетариата (а фактически — над пролетариатом). Поэтому вводимый официальными историками термин «единая, великая русская революция» — очевидный абсурд. Красный проект был совершенно чужд России, его не принимали 99,99% граждан. Ленину пришлось размазать свои цели понятными и принимаемыми обществом мифами (про «мир», «землю» и т.д.). Поэтому не удивительно, что единственными союзниками и щедрыми спонсорами красных стали враги России — воюющие с нами германцы. В качестве расплаты с Берлином за поддержку, Ленин подписал предательский Брестский мир. В результате Белая Россия и Европа стали трактовать красных как изменников и изгоев. Большевиков не пригласили на подписание Версальского мира, а прибывшая во Францию делегация Колчака, к сожалению, была лишена возможности участвовать в мирных переговорах. Незаконно захваченная ленинцами власть полтора десятилетия не признавалась большинством государств мира, не устанавливавших с т.н. СССР дипломатических отношений. Но и немцы, несмотря на переход после Бреста к войне на одном фронте и колоссальные контрибуции из России, спустя несколько месяцев проиграли войну и капитулировали перед АНТАНТОй. Германия также превратилась с страну-изгоя…
Сослагательное наклонение необходимо! Если бы правительство А. Керенского не упустило шанс и, одолев врага вместе с Англией и Францией, подписало победный Версальский мир, вторая, всего через 20 лет, война поверженной Германии против Европы была бы невозможна. Напомню один забытый факт.Потенциал воюющих с АНТАНТОй «Центральных держав» к середине 1917-ого года был подорван. В октябре Австро-Венгрия (а затем и Болгария) приняла тайное решение заключить сепаратный мир с Россией, что вело к поражению всей Германо-Австро-Болгаро-Турецкой коалиции. Узнав об этом, Берлин потребовал от будущего «вождя пролетариата» немедленных действий. Для самих большевиков мир с Веной также означал полную утрату шанса на власть. Австрийская делегация должна была начать переговоры с министром иностранных дел Правительства Керенского в Лодзи 8 ноября 1917 года… С опережением на сутки, Ленин выручил германцев и вывернул колесо истории в сторону «красной катастрофы». 7 ноября большевики захватили власть в Петрограде.
А дальше? Вернемся в реальную историю; про дружбу двух изгоев и ее последствия.Отказавшись на конференции в Генуе в апреле 1922 года возвращать российские долги, советская делегация на «полях» встречи договорилась о нормализации и восстановлении отношений с Берлином, подписав с ним Рапалльский договор. С этого момента дружба двух отверженных продолжалась, с небольшим перерывом, до июня 1941.
http://echo.msk.ru/blog/i_chub/1974426-echo/
А я догадаться не мог, кто такой бред несёт, даже специально ссылку открыл. Тьфу ты, Чубайс. Сгинь. Свят Свят Свят
Чубайс, либерал проклятый, я согласен. Но про картавого упыря и предателя России - в точку.
Я с ним согласен, что ленинская советская Россия позорнейшим образом умудрилась проиграть войну проигравшей Германии и лишиться огромных территорий и населения, отданного в оккупацию.
Это уму непостижимо!
Лысый палач расплатился с кайзером за 30 сребренников.
Вот про Сталина я с Чубайсом не согласен, поэтому и не стал цитировать.
Максим Шевченко:
в) Ленин восстановил территорию страны, что на самом деле было для многих, как ни странно это звучит, одной из политических важных задач...
Вот бесы чубайсовские переворачивают с ног на голову. Вот есть очевидный факт, который упоминает М.Шевченко - Ленин восстановил территорию страны. Казалось бы - факт, против которого не попрешь: восстановил, воссоздал империю. А чубайсовские бесы внаглую врут, мол, развалил. И похрену, что это противоречит историческим фактам, похрену, главное, как Гебельс, врать помасштабней и понаглей....
Какая там на хрен империя - проиграли бывшей колонии-Польше.
А насильственная украинизация Харькова, Одессы и других городов Новороссии, "подарки" нацреспубликам за счёт РСФР (Востойная и южная Украина, восточная Белоруссия, Восточная Прибалтика, Северынй Казахстан), не федерализация страны, а автономизация республик с правом выхода, тупая нарезка границ без учёта преобладающей национальности (Нагорный Карабах из этой серии) - и всё это сделал Ленин - послужила и развалу СССР, и этническим чисткам, и резне.
Благодаря Ленину русский народ стал самым разделённым народов в мире.
Об этом говорил Путин, и правильно говорил!
У меня большие подозрения, Андрей, что в Вас вселились бесы. Только зараженный бесами человек может так вот клеветать на Величайшего человека за всю историю Земли.
Вадим, бесы - это ведь прислужники Сатаны, ну и как они могут в меня вселиться, если я Сатану разоблачаю? Того, кто растоптал тысячелетнюю Святую Русь? Картавого лысого Сатану.
Нет, Вадим, мои мысли продиктованы ангелами, не бесами. А вот Вы, Вадим, - бес. Потому, что тот, кто растоптал Святую Русь, Дьявол - для Вас - Величайший человек.
Святая Русь - это придумки поганых черносотенцев, устраивавших еврейские погромы. Не было никакой Святой Руси, была Киевская Русь, так мы Киев предали и бросили. А Ленин, наоборот, сделал Киев третьим городом после Москвы и Петрограда, прекрасно понимая триединство России. Вот предатели, которые прос...ли великую империю, которую нам оставил Ленин (а не Сталин) сейчас Ленина помоями обливают, чтобы их личное предательство и разрушение Великой империи, созданной Лениным, оправдать. Как оправдать предательство, когда были (без войны, без лишений, просто из-за шкурных интересов) отделены от государства такие важнейшие части, как Украина, Белоруссия, Кавказ, Казахстан, Средняя Азия. Ленин виноват? Так он эти важнейшие части империи соединил в единое целое, он не прос...л, не профукал, а собрал в тяжелейших условиях разрухи, гражданской войны и интервенции. В Вас, Андрей, действительно бесы сидят, это я без шуток уже говорю, когда Вы, обливая помоями Ленина, который собрал империю из осколков в тяжелейших условиях, вольно или невольно выгораживаете паскудных предателей, который ленинскую империю разрушили ради бабла и наживы
Черносотенцы устраивали мало такого рода мероприятий, было бы их больше, - не было бы может красного террора.
Киевской Руси не было, была просто Русь, Киевская Русь - книжное понятие, просто исторический период развития Древнерусского государства.
Никакой империи Ленин не создал, ленинская Россия - слабая отсталая аграрная страна со слабой по европейским армией и почти без флота.
Империю создал Сталин.
Русский народ Ленин ненавидел и поэтому подвергал его насильственной украинизации на Украине, насильственной тюркизации в Казахстане и т.д.
И да, из-за идиотски прочерченных границ между республиками и автомизации по-ленински развалился Советский Союз.
Абсурдно мне здесь приводить всё интервью Максима Шевченко, где он эти бредни разбивает в пух и прах: и про ненависть к русским, и про Кронштадт, и про крестьянские восстания, и про Польшу, и про развал Союза. Ваша задача, я понимаю, обелить негодяев, которые просто так, ради своих шкурных интересов, развалили страну. И тут нет негодования, что потеряли треть страны - просто так, за красивые глаза. Обвиняют, что Ленин потерял Белоруссию, Украину. Но есть исторический факт: Ленин не потерял, а наоборот - присоединил, включил в состав единой страны. И как бы Вы, Андрей, злобой не исходили - но против факта не попрёшь - Ленин присоединил к России Украину, Белоруссию, Кавказ, Казахстан - а нынешняя власть 25 лет назад проср...ла.
Ничего он в пух и прах не разбил, а всего лишь высказал своё мнение - одно из многих.
Украина, Белоруссия, Кавказ, Казахстан - всё это и многое другое - было в Российской империи, которую Ленин разрушил вместе с другими революционерами февраля 1917 года.
Говорить, что большевики не причастны к февральской революции стало модным среди неокоммунистов, но на самом-то деле разложение армии большевистской пропагандой стало одним из толчков к развалу империи.
Почитаешь иных балаболов и складывается впечатление, что Ленин монархистом был - так хотел империю сохранить
Сталин не присваивал себе чужих заслуг. Известно его изречение, произнесенное летом 41-го: "Ленин нам оставил великое пролетарское государство, а мы его пр...ли"...
Вадим, любая яркая историческая фигура оценивается разными людьми по-разному. Например, кто Наполеон - злодей и гений и какова его роль для Франции и Европы.
Нет ничего удивительного в том, что Ленина оценивают тоже с разных позиций.
Вот только апологетика Ленина - у Вас, у левого Шевченко или, скажем, у Зюганова, продиктована идеологическим догматизмом, а значит не может оцениваться как объективная.
А что там сказал Сталин - вообще не важно. Важные его дела - он уничтожил ленинскую элиту как крайне вредную и разрушительную для империи.
Вот даже Шевченко говорит, что Сталин - это АнтиЛенин, Сталин ликвидировал революцию и фактически возродил монархию.
Помимо бесовской базарной клеветы на самого Великого гения Земли, оказывается, есть и осмысленные признания ленинского Гения. И это приятно
Великого гения Земли... Оборжаться можно, Вадим!
Спасибо, повеселили!
Путин на Бурматова ставку уже. Сейчас по секрету, на Дубровского уже чекисты на три дела материалов набрали. Севастьянов и его команда должны скоро шум на весь мир и тогда все лестница под Дубровсеим падает. И он сам пока по болезни уйти , а там в апреле 2018 г. и он на скамье суда. Спасибо Ковалеву и Севастьянову вовремя они нашли горы компры на клан Дубровского, а то все думали чистый и белый. Нет оказалось ого.. Поэтому все идет и скоро такие еще аресты в области. Сейчас ряд начальников ОМВД на посадочки пойдут, уже по ним спец. бригада ФСБ с Москвы отработала и уехала. Поэтому земля скоро гореть над рядом продажных силовичков, кто работали по приказам Рашникова..
Максим Шевченко как раз и пишет, что Ленин понимал триединство русской нации (а это даже тогдашняя церковь понимала и в молитвах повторяла) - Москва-Киев-Минск. А эти не понимают. Более того, Путин, вольно или невольно, обрушил сокрушительный удар по второй основной оси нашей нации - по Киеву.
А Ленин в тяжелейших условиях, когда суверенная Россия сжималась до кольца вокруг Москвы (тут уже не треть страны была не под контролем, а почти вся страна), железной рукой пресёк разгул бандитизма и анархии, отбросил предателей и их хозяев (Антанта, Германия) и восстановил страну буквально из пепла. Страна наша и выстояла в 41 году, потому что уже было не привыкать - в 18 году положение было на порядок тяжелее, чем в 41-м.
Путин привёл к власти пророссийского президента Януковича, устранив антироссийского Ющенко - прекрасные отношения России и Украины было до майдана - госпереворота. Украина была поставлена под контроль России.
Но к власти пришли оголтелые русофобы, США начали свой проект АнтиРоссия - так как можно было поладить с киевской хунтой? Путин начал борьбу за возвращение России из западного влияния под влияние России.
В 1941 году стоял вопрос иностранной оккупации, уничтожения государственности, а возможно и народов, населяющих СССР.
В 1918 году в случае проигрыша большевиками гражданской войны - большевики потеряли бы власть, это была угроза им, но никак не стране.
Кощунственно даже сравнивать эти события.
Ну подумаешь, развешали бы краснопузых на фонарных столбах. Все бы были только счастливы.
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