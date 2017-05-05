Дубровский получил выговор от Путина, но серьёзных последствий не будет

Критике от главы государства на заседании Госсовета подверглись три губернатора Уральского федерального округа, включая главу Южного Урала Бориса Дубровского, — сообщает «Интерфакс».

Выговор вместе с Борисом Дубровским, Евгением Кувайшевым и Алексеем Кокориным (последние двое — руководители Свердловской и Курганской областей соответственно) получил полпред президента в УрФО Игорь Холманских.

Речь на мероприятии в Кремле шла о выполнении программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

«С 1 января 2014 года по сентябрь 2017 года необходимо расселить 11,15 миллиона квадратных метров, на которых проживает 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 миллиона квадратных метров (это почти 73 процента от планового показателя), на которых проживает 520 тысяч человек, — это 73 с небольшим процента от планового показателя. Такова картина на сегодняшний момент», — сообщил президент России Владимир Путин.

На 1 апреля в Челябинской области план по переселению граждан выполнен только на 89,9% (то есть необходимо переселить 1,1 тысячи человек), а в ЯНАО — на 73,9%. (4 тысячи человек). Худшие же показатели выполнения программы назывались у Курганской и Свердловской областей — соответственно 70,4% (1,7 тысячи человек) и 65,8% (6,3 тысячи человек).

По мнению политологов, серьёзных последствий выговоры от президента для трёх уральских губернаторов и полпреда иметь не будут: впереди выборы президента, а коней на переправе не меняют.

Вдобавок из всех субъектов УрФО только ХМАО-Югра завершил свою программу переселения граждан из ветхоаварийного жилья в полном объёме. Не увольнять же губернаторов всех остальных субъектов, этак никаких губернаторов не напасёшься.