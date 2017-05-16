Хорошие новости: Цыбко посадят уже этим летом!

Государственный обвинитель — прокурор Галина Чеблакова, присутствующая на процессе по уголовному делу в отношении бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко в городском суде города Озёрска, попросила приговорить обвиняемого в многомиллионных взятках друга экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к 500 млн рублей штрафа.
Так завершились прения сторон.
Это значит, что Цыбко обязательно посадят. Не было, пожалуй, прецедентов в истории российского судопроизводства, кроме случая с оппозиционером Алексеем Навальным, когда суд игнорировал бы мнение представителя прокуратуры, который озвучивает столь серьёзный срок наказания, и выносил приговор оправдательный, либо условный.
Но Цыбко, как вы сами понимаете, не Навальный, и оправдательный либо слишком мягкий приговор в отношении высокопоставленного бывшего сенатора, обвиняемого в коррупции в особо крупных размерах, приведёт к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе, нежелательной незадолго президентских выборов 2018 года.
И напротив, жёсткий приговор в отношении вип-коррупционера поможет набрать политические очки действующей власти — как региональной, так и федеральной.
Не стоит стесняться политического значения будущего вердикта суда, который с вероятностью в 99% будет обвинительным и жёстким. Мы не наивные дети, чтобы утверждать, что политика не играет никакой роли в судопроизводстве России.
Но в данном случае обвинительный приговор в отношении конечно Константина Цыбко совпадёт с ожиданиями общественности и чувством справедливости.
Кроме того, отправка Цыбко в колонию поможет главной задаче Фемиды в масштабах Южного Урала на ближайшее десятилетие: к доведению до конца расследования в отношении бывшего челябинского губернатора Юревича с его посадкой.
Потому, что конечно же в местах лишения свободы слабый духом, лощёный, вальяжный, избалованный, надменный, привыкший к красивой жизни, наглый экс-сенатор охотно даст любые показания на своего дружка — в обмен на послабление режима, возможности пересмотра приговора в сторону его смягчения или возможности условно-досрочного освобождения раньше обычного.
В данном случае великая цель с лихвой оправдывает средства.
Для того чтобы добиться сотрудничества со следствием к бывшему челябинскому сенатору нет никакой необходимости применять запрещённые меры физического или психологического воздействия. Сам факт отправки в места лишения свободы изнеженного Кости приведёт его в состояние шока.
А нерегулярный душ, отсутствие маникюра на изящных пальчиках и пармезана в повседневном рационе заставит неженку быстро заключить сделку со следствием.
Никакими бойцовскими морально-волевыми качествами подсудимый очевидно не обладает, в отличие от его коллеги по несчастью Николая Сандакова — лишь беспримерная наглость и надувание щёк, которые подвигли подсудимого вести себя за всё время судебного процесса дерзко, по-хамски, угрожая следователям СК, оперативным работникам ФСБ, представителям прокуратуры судебными преследованиями за клевету, фальсификацию доказательств и т.д.
Вот и в этот раз Костя разразился проклятиями в адрес прокурора Галины Чеблаковой, грозя ей различными карами.
Видимо человек не понял ещё, что он давно уже никто, и звать его никак, что он — уже обычный зэк в полосатой робе, такой же как все — обычный гражданин Российской Федерации.
Однако по информации конфиденциальных источников «УралДейли.ру», Цыбко, в ожидании неизбежного обвинительного приговора, до избрания меры пресечения — заключение под стражу (такой вердикт суда также попросил гособвинитель), намерен развязать в СМИ на деньги Юревича беспрецедентную грязную информационную кампанию по дискредитации Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры и возможно Озёрского городского суда.
Мы внимательно следим за развитием событий, а пока ещё одна приятная новость: как стало известно ИА «UralDaily.ru» из источников в Озёрске, «Обвинение просит обратить в собственность государства долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Цыбко Константину Валерьевичу, долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Цыбко Валерию Федоровичу долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Гирко Нине Андреевне (матери), гараж в Москве, принадлежащий Цыбко Валерию Федоровичу.
Кроме того, меру пресечения предложено изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взять Цыбко под стражу в зале суда», — то есть уже сейчас потенциальный коррупционер может лишиться собственности, нажитой преступным путём и отправиться под стражу, — скорее в изолятор ФСБ, где Константина Валерьевича настоятельно попросят дать показания в отношении Михаила Валериевича.
Заключение под стражу обязательно: по имеющейся у нас информации Константин Цыбко, понимая, что ему светит небо в решётку, готов бежать за пределы России — видимо, в Лондон, поближе к своему покровителю Юревичу.
Костя, тебя скоро посадят, а ты не воруй.
Усиленное сушение сухарей сейчас — наш добрый совет наглому бывшему сенатору.
Возможно даже сухари Челябинского Первого хлебокомбината. Миша окажет последнюю посильную гуманитарную помощь своему другу обязательно.
Давайте запомним эту наглую рожу и посмотрим, насколько она вытянется, когда этому наглому типу наденут наручники в зале суда.
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Комментарии
Перестановки коснулись высшего руководства ФСБ и прокуратуры. Региональные управления МВД и СКР также находятся в ожидании кадровых изменений.
В силовых структурах Челябинской области начались крупные перестановки. По данным URA.ru, в течение двух недель будет уволен заместитель руководителя управления ФСБ по региону Дмитрий Пермяков. Источники местного издания уточняют, что Пермяков уже оформил все необходимые для увольнения документы.
Отставку замглавы УФСБ по области связывают с прошедшей не так давно проверкой в ведомстве, которую проводили московские ревизоры – сотрудники инспекторского управления и управления собственной безопасности. Источники полагают, что по итогам проверки больше сотни сотрудников получили различные взыскания, а около трех десятков офицеров подали рапорты об увольнении. Так, ранее сложил с себя полномочия глава 1-го отделения отдела экономической безопасности УФСБ Олег Кузьмин. Свою карьеру он решил продолжить строить в налоговой инспекции, где он занял должность помощника руководителя областной инспекции. Вероятно, кадровые решения по результатам проверки московских ревизоров будут приниматься еще долго.
Что касается прокуратуры Челябинской области, то ее руководитель Александр Кондратьев продолжает трудоустраивать земляков-курганцев. Не так давно первый замглавы надзорного ведомства Владимир Можин стал мэром Копейска, а его кресло занял заместитель Виталий Лопин. Пост последнего, в свою очередь, получил экс-прокурор Кургана Андрей Оборок. Еще одним замом работает выходец из Зауралья Андрей Потапов. Собеседники URA.ru отмечают, что скорой отставки ожидает четвертый зампрокурора Евгений Саломатов. У 58-летнего силовика уже есть выслуга лет для выхода на пенсию. В последнее время Саломатов ведет резонансные дела. В частности, он подписывал представления об аресте счетов хоккейного клуба «Динамо» в банке «СМП» в рамках расследования уголовного дела строительной компании «Гринфлайт». И спортивный клуб, и финансовое учреждение принадлежат братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Источники считают, что Саломатова специально «бросают на рельсы».
«Позиция прокуратуры выглядела не слишком убедительной. Суд ожидаемо отклонил требование Саломатова», — заметил один из сотрудников силовой структуры на условиях анонимности.
Сейчас же прокурор представляет обвинение на прениях по делу экс-сенатора Константина Цыбко. Вероятно, это последнее его публичное выступление перед выходом на пенсию.
В Следственном управлении СКР по Челябинской области куда спокойнее. Сотрудники ведомства в кулуарах говорят лишь об одной отставке – о переводе главы СУ СКР Дениса Чернятьева. Однако определенных сроков перевода Чернятьева никто называть не рискует.
Ждут перевода и начальник Управления МВД Андрей Сергеев а также его заместитель Игорь Иванов. Сергееву еще прошлой весной прочили должность главы Департамента госслужбы и кадров МВД России. Однако перевод откладывается. Вероятно, это связано с громкими уголовными делами в отношении челябинских правоохранителей. Одно из последних уголовных преследований – о «крышевании» подпольного казино начальником Тракторозаводского райотдела Евгения Менделя. Вместе с Сергеевым, так и не получившим пока повышение, пострадал и замначальника ГУ МВД, начальник полиции Игорь Иванов. Ожидалось, что он возглавит Министерство внутренних дел по Башкортостану, но 1 мая был подписан приказ о назначении на этот пост забайкальца Романа Деева.
В пресс-службах силовых структур не стали комментировать данные об отставках в руководстве, поскольку «не обладают такой информацией».
Так Цыбко уже в ИВС? Там вроде наручники одевают в тот же день, когда срок сидеть запрашивают.
Гость, скоро!
Он, этот Цыбко, зачем понагнал пурги на уважаемого человека и честного арестанта Шакро Молодого? Что ему плохого сделал Шакро Молодой? Он его оскорбил чем-то или что? Почему Цыбко заявляет, что это Шакро Молодой его "заказал" и сдал органам? Он что, этот Цыбко, рамсы попутал? Пусть обоснует теперь. Уважаемая публика ждёт от этого Цыбко обоснований.
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