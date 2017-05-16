Хорошие новости: Цыбко посадят уже этим летом!

Государственный обвинитель — прокурор Галина Чеблакова, присутствующая на процессе по уголовному делу в отношении бывшего челябинского сенатора Константина Цыбко в городском суде города Озёрска, попросила приговорить обвиняемого в многомиллионных взятках друга экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к 500 млн рублей штрафа.

Так завершились прения сторон.

Это значит, что Цыбко обязательно посадят. Не было, пожалуй, прецедентов в истории российского судопроизводства, кроме случая с оппозиционером Алексеем Навальным, когда суд игнорировал бы мнение представителя прокуратуры, который озвучивает столь серьёзный срок наказания, и выносил приговор оправдательный, либо условный.

Но Цыбко, как вы сами понимаете, не Навальный, и оправдательный либо слишком мягкий приговор в отношении высокопоставленного бывшего сенатора, обвиняемого в коррупции в особо крупных размерах, приведёт к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе, нежелательной незадолго президентских выборов 2018 года.

И напротив, жёсткий приговор в отношении вип-коррупционера поможет набрать политические очки действующей власти — как региональной, так и федеральной.

Не стоит стесняться политического значения будущего вердикта суда, который с вероятностью в 99% будет обвинительным и жёстким. Мы не наивные дети, чтобы утверждать, что политика не играет никакой роли в судопроизводстве России.

Но в данном случае обвинительный приговор в отношении конечно Константина Цыбко совпадёт с ожиданиями общественности и чувством справедливости.

Кроме того, отправка Цыбко в колонию поможет главной задаче Фемиды в масштабах Южного Урала на ближайшее десятилетие: к доведению до конца расследования в отношении бывшего челябинского губернатора Юревича с его посадкой.

Потому, что конечно же в местах лишения свободы слабый духом, лощёный, вальяжный, избалованный, надменный, привыкший к красивой жизни, наглый экс-сенатор охотно даст любые показания на своего дружка — в обмен на послабление режима, возможности пересмотра приговора в сторону его смягчения или возможности условно-досрочного освобождения раньше обычного.

В данном случае великая цель с лихвой оправдывает средства.

Для того чтобы добиться сотрудничества со следствием к бывшему челябинскому сенатору нет никакой необходимости применять запрещённые меры физического или психологического воздействия. Сам факт отправки в места лишения свободы изнеженного Кости приведёт его в состояние шока.

А нерегулярный душ, отсутствие маникюра на изящных пальчиках и пармезана в повседневном рационе заставит неженку быстро заключить сделку со следствием.

Никакими бойцовскими морально-волевыми качествами подсудимый очевидно не обладает, в отличие от его коллеги по несчастью Николая Сандакова — лишь беспримерная наглость и надувание щёк, которые подвигли подсудимого вести себя за всё время судебного процесса дерзко, по-хамски, угрожая следователям СК, оперативным работникам ФСБ, представителям прокуратуры судебными преследованиями за клевету, фальсификацию доказательств и т.д.

Вот и в этот раз Костя разразился проклятиями в адрес прокурора Галины Чеблаковой, грозя ей различными карами.

Видимо человек не понял ещё, что он давно уже никто, и звать его никак, что он — уже обычный зэк в полосатой робе, такой же как все — обычный гражданин Российской Федерации.

Однако по информации конфиденциальных источников «УралДейли.ру», Цыбко, в ожидании неизбежного обвинительного приговора, до избрания меры пресечения — заключение под стражу (такой вердикт суда также попросил гособвинитель), намерен развязать в СМИ на деньги Юревича беспрецедентную грязную информационную кампанию по дискредитации Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры и возможно Озёрского городского суда.

Мы внимательно следим за развитием событий, а пока ещё одна приятная новость: как стало известно ИА «UralDaily.ru» из источников в Озёрске, «Обвинение просит обратить в собственность государства долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Цыбко Константину Валерьевичу, долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Цыбко Валерию Федоровичу долю в размере одной третьей квартиры в Москве, принадлежащую Гирко Нине Андреевне (матери), гараж в Москве, принадлежащий Цыбко Валерию Федоровичу.

Кроме того, меру пресечения предложено изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взять Цыбко под стражу в зале суда», — то есть уже сейчас потенциальный коррупционер может лишиться собственности, нажитой преступным путём и отправиться под стражу, — скорее в изолятор ФСБ, где Константина Валерьевича настоятельно попросят дать показания в отношении Михаила Валериевича.

Заключение под стражу обязательно: по имеющейся у нас информации Константин Цыбко, понимая, что ему светит небо в решётку, готов бежать за пределы России — видимо, в Лондон, поближе к своему покровителю Юревичу.

Костя, тебя скоро посадят, а ты не воруй.

Усиленное сушение сухарей сейчас — наш добрый совет наглому бывшему сенатору.

Возможно даже сухари Челябинского Первого хлебокомбината. Миша окажет последнюю посильную гуманитарную помощь своему другу обязательно.

Давайте запомним эту наглую рожу и посмотрим, насколько она вытянется, когда этому наглому типу наденут наручники в зале суда.