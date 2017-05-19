Дороги смыло, Юревич смылся, или Почему челябинцы ностальгируют по эпохе бывшего губернатора-вора?

Бывший первый заместитель покойного губернатора Челябинской области Петра Сумина — Андрей Косилов, ныне гендиректор агропромхолдинга «Равис», радующий нас в телевизоре сюжетами о собственноручной жарке стейков и сосок, — прокомментировал в интервью газете «КП-Челябинск» развитие уголовного дела Михаила Юревича, своего заклятого врага.

Мнение Косилова всегда интересно, мы хотим его привести читателям «УралДейли.ру», которые возможно пропустили это интервью челябинской вкладке «Комсомолки».

В частности, бывший замгубернатора ответил на вопрос читателя, «Почему многие челябинцы считают время губернаторства Юревича лучшим за всю постсоветскую историю региона?»

И действительно, почему челябинцы так верят явному жулику и ворюге? Отчасти конечно потому, что нынешняя власть не радует, поэтому и рассуждают люди: «Да, воровал, но и делал. А эти — пусть и не так сильно воруют, но не делают ни черта».

А ещё потому, что Юревич правил Челябинской областью в «тучные» годы для страны, когда не было санкций и контр-санкций, а доллар стоит 40 рублей.

О последнем также говорит А.Косилов:

«Причина, прежде всего, — ухудшение экологической ситуации и активность лояльных Юревичу СМИ. А люди уже устали ждать улучшений.

Хотя я как руководитель крупного предприятия и бизнесмен считаю, что самые лучшие годы в развитии нашей компании — последние, когда губернатором стал Дубровский. В период правления Юревича нашу компанию угнетали уголовными делами, устраивали «маски-шоу», контрпропаганду.

Я не хотел бы много говорить об этом человеке, которого объявили в розыск. Ему соответствующие оценки уже даются и Богом, и судьбой. И следствием, думаю, скоро дадут. Но нельзя не замечать очевидные вещи.

Когда Юревич руководил городом, он активно пользовался средствами, выделяемыми областью на развитие Челябинска. Но если за 14 лет правления Петра Ивановича Сумина было построено более двухсот социально значимых объектов (в том числе областной краеведческий музей, арена «Трактор», кардиологический центр, ледовый дворец «Уральская молния»), то, что построено при Юревиче? ТРК «Родник»?

На деньги, оставшиеся от губернаторства Сумина, он построил дорожные развязки. За это, может, и надо сказать спасибо Юревичу. Но их смыло первым растаявшим снегом.

Я сейчас не отношу себя к большим аналитикам, но знаю: заблуждение насчет Юревича у людей скоро пройдет. Хотя и при одном условии: если нынешняя власть будет демонстрировать свою эффективность и решать насущные проблемы. А это, прежде всего, рост доходов. Сумин половину срока работал, когда у южноуральцев были доходы никакущие, а потом на волне развития страны люди начали приобретать жилье и автомобили, строить дома. Настроение людей резко улучшилось. Юревич еще ту пору застал.

А что мы видели в последние несколько лет в целом, по России? Экономика намного богаче не стала, люди реально живут хуже. Им очень важно найти крайних — нынешнюю власть, и сравнить с тем, что было несколько лет назад. Ничего в человеческой психологии не изменилось: либо ищем тех, про кого можно сказать «Это было круто», либо тех, на кого можно все проблемы свалить. И та, и другая позиция с крайностями. А истина всегда где-то посередине…»