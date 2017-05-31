Параничев достал всех настолько, что даже еврей готов раскошелиться, лишь бы не видеть этого «колхоза» и этого козла

Первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев, который кажется вообще напрочь забыл, что он работает на ответственной должности и отвечает, в частности, за благоустройство города, достал своей ленью и безалаберностью буквально всех челябинских чиновников и депутатов.
Вы часто слышали о еврее, который добровольно готов расстаться с деньгами? На совещании у челябинского градоначальника Евгения Тефтелева, посвященного итогам прошедших весенних субботников, вице-спикер Челябинской городской Думы Илья Мительман заявил, что город зарос травой и одуванчиками и назвал областной центр «колхозом». Ради того, чтобы не видеть и одуванчиков, и расположившегося в них козла Юру Мительман-младший решил потратить свои кровные деньги.
«Обратите внимание на проспект Ленина — он превратился в рассадник одуванчиков. А ведь это центр города, гостевой маршрут. Город прекращается в какой-то колхоз: газонов и клумб больше нет, от памятника Курчатову до ресторана «Уральские пельмени» все заросло одуванчиками»! А киоски с шаурмой растут как грибы», — заявил обычно сдержанный и воспитанный влучших еврейских традициях еврейский мальчик Илюша.
«Совершенно точно неизвестно, когда Илья, вообще, выходили последний раз на улицу и гуляли вне своего автомобиля. От дома до работы ездит на машине, никак не на автобусе, велосипеде или в маршрутке, отдыхает точно вне Челябинска и жаловаться на одуванчики и ларьки с шаурмой не нужно, он не пешеход», — иронизируют челябинские блоггеры.
Если уж почтенные отпрыски лучших челябинских еврейских семейств начали замечать одуванчики из тонированного окошка автомобиля и некошерную шаурму, если даже им кажется, что Челябинск превратился в «колхоз», хотя они редко в этом городе бывают, то чем занимается Параничев?!
Более того, это как надо достать типичнейшего представителя жадноватого древнейшего и мудрейшего народа, чтобы тот готов был раскошелиться?!
Мительман-младший, ранее известный лишь по светской хронике из гламурных глянцевых журналов, добровольно (!!!) вызвался купить на свои деньги две газонокосилки и передать их в ведомство мэрии, дабы скосить наконец эти одуванчики, на пыльцу которых видимо у Ильи Семёновича аллергия.
А может быть даже и на Параничева.
Конечно, Евгений Николаевич Тефтелев, представитель «магнитогорской команды», которого и без того достали разные блоггеры и журналисты, называющие магнитогорских управленцев то «агаповскими», то и вовсе «колхозниками» и «деревней», — на «колхоз» от мажористого Ильи обиделся, но и это знаковое явление.
Как же надо было достать нашего «папиного сынка», чтобы он изменил обычной осторожной оппортунистической тактике древнейшей нации, научившейся лояльности к любым властям в процессе многовекового угнетения, погромов и холокостов?!
То, что Илья Мительман сознательно навлёк на себя неудовольствие милейшего Евгения Николаевича говорит о том, что «не космонавт» достал своей ленью и манкированием своими служебными обязанностями самые пугливые и б-гобоязненные кланы нашей деловой и политической «илитки».
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