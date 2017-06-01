Бурматов завершает облаву на Мякуша

Депутат Госдумы Владимир Бурматов принял решение захватить исполком Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» и подсидеть-таки «главмедведя» Владимира Мякуша. БИНХ и без того чрезмерно усилился после победы на последних парламентских выборах, ради чего его покровителям пришлось «зачистить Металлургический округ от всех кандидатов, сделавших бы Вову одной левой.
А после того, как он стал руководителем Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и в какой-то степени начальником Владимира Викторовича, степень борзости БИНХа возросла до уровня бесконечности.
Наказав своего единственного конкурентоспособного соперника по выборам в федеральный парламент, экс-омбудсмена, Алексея Севастьянова, вывалив под его окошки навоз и отжав автостоянки с помощью таких же «мгероидов» Дамирки Утарбекова и Саши Галкина (Дамирку пропихнули в замдиректоры МУП «Городские парковки»), Вовочка решил взяться за Мякуша.
И вот уже тот же батыр Дамирка послан Вовой на маленькой мохнатой лошадке заехать рысцой в тыл мудрого усатого моржа и занять место заместителя руководителя Челябинского регионального исполкома «Единой России».
Это значит, что дни моржа сочтены — стая молодых и голодных шакалов из «МГЕР» скоро будут терзать его садкую тушу.
Скорее всего, когда остов моржа будет обглодан дочиста, его место в партии займёт ушлый друг степей, а в ЗСО — порядком засидевшийся в девках жирненький коммунальный омбудсмен Толик Вершинин.
Кстати, а мы не знали, что Вове нравится межэтнический интим.
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Комментарии
Почему-то редко вспоминают, что именно Мякуш сделал Юревича губернатором, выдвинув кандидатуру от ядра, а потом сделал депутатом. Удивительно, как Мякуш до сих пор не понёс ответственности за Юревича. Выглядело издевательством над Путиным, когда тот добровольно-принудительно снял Юревича с должности, а Мякуш, как издеваясь, тут же его сделал депутатом. Наверное, Мякуша от гнева Путина спасло только одно - путин просто физически не может запомнить всех деятелей мякушевского масштаба, ну донесли, допустим, ему, что Мякуш над ним издевается, а он просто забыл...
Вадим, это не так. Мякуш лишь послушно согласился с президентом Медведевым. И депутатом Мякуш Юревича не делал конечно же. Но я Мякуша не защищаю.
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