Юревич удалил групповое порно с трансами после публикации на «УралДейли.ру»

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич удалил видео с групповым порно транссексуалов (это мужчины, ставшие женщинами наполовину, т.е. вставившие себе импланты женского бюста, но оставившие мужские гениталии) со своего аккаунта соцсети «ВКонтакте», замаскированного под «Ивана Иванова». Это произошло после публикации «UralDaily.ru» «Любитель порно с транссексуалами, Или Юревич «хочет в попку»! «Макаронный пахан» оказался извращенцем в социальных сетях».
То, что аккаунт ведёт именно Юревич, не вызывает никаких сомнений. Размещённые на нём селфи (фото, сделанные экс-губернатором) публиковались на странице «ВК» на протяжении нескольких лет.
Но всё же мы решили провести «тест на фейковость» аккаунта и послали «Ивану Иванову» личное сообщение со ссылкой на наше разоблачение.
Сразу же после того, как «Иван Иванов» (Михаил Юревич) снова зашёл на свою страницу из Лондона, компрометирующее видео было тут же им удалено.
Судите сами, если бы кто-то хотел дискредитировать экс-губернатора и начал вести от «Ивана Иванова» фейковую страницу, скажем, взломав айфон Юревича и выкрав из него селфи, то этот хакер был бы только рад, что его провокация достигла успеха, и скорее не только не удалил бы грязное порно, но и напротив, — добавил бы новую коллекцию ещё более извращённого видео.
Таким образом мы доказали, что «Иван Иванов» — это Михаил Юревич, и что он — не заслуживающий никого уважения в бизнес- , политических и «авторитетных» кругах опущенный педераст.
Предлагаем отныне называть Михаила Юревича «Мишей Дырявым», кто за?
Просим наших читателей-геев, бисесуалов, трансвеститов и транссексуалов оценить Мишу Дярявого со спины и высказать своё компетентое мнение. Сладкая попка у бывшего губернатора, некогда уважаемого многими человека, как вы считаете, дорогие друзья?
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Комментарии
Им кровушки надо - они по запарке
Замучили, гады, слона в зоопарке!
Украли, я знаю, они у народа
Весь хлеб урожая минувшего года!
http://www.kulichki.com/vv/pesni/zachem-mne-schitatsya-shpanoj.html
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