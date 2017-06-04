Челябинск — самый либеральный город России. Штаб Навального полиция охраняет от НОДа!

Власти Челябинска обожают внесистемную оппозицию. Все мероприятия Алексея Навального и Михаила Ходорковского стражи охраны порядка не только безропотно санкционируют, но и охраняют от патриотов. Никто не плещет в лица лидеров общественного мнения, настроенных оппозиционно, зелёнкой. Всем вождям протестующих масс позволяется критиковать Путина. Все вожди антипутинской оппозиции встречают радушный приём на гостеприимной южноуральской земле.

А всё потому, что обвиняемый в коррупции на миллиарды украденных рублей бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич дирижирует из Лондона процессом расшатывания российской государственности. Ведь ему нужно заработать как можно больше бонусов для получения политического убежища в Соединённом королевстве.

Самый важный агент Юревича и иностранных разведок, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, — следит, чтобы лидеры внесистемной оппозиции свалили этот проклятый кровавый режим. И плевать, что он руководит МКС партии «Единая Россия» и отвечает за выборы президента 2018 года в Челябинске.

Хозяин из Лондона сказал — валить Путина и Дубровского, Стас — исполняет.

Бедному Навальному повредили глаз зелёнкой с какой-то кислотой. Его штабы в различных городах России штурмуют казаки, НОДовцы, байкеры «Ночные волки», «молодогвардейцы». Закидывают тухлыми яйцами активистов отважного борца с путинским режимом. Пытаются даже побить.

Но только не в Челябинске. Лёха Навальный в Челябинске — желанный гость. Все митинги проходят на ура, при полном аншлаге. Правоохранители ревностно блюдут, как бы не попортили Лёше физиономию какие-нибудь путинские опричники.

«В Челябинске активисты НОД пытались сегодня пикетировать штаб Алексея Навального. Однако, как написал на своей странице в Facebook соруководитель штаба Алексей Табалов, заранее приехавшая полиция не подпустила их к офису, а в штабе почти весь день дежурил участковый», — сообщает сайт «Знак.ком».

Два Лёхи — Табалов и Навальный — чувствуют себя уверенно и спокойно.

Ещё бы, агент Юревича Стас по прозвищу «хомячок» — сделает всё, чтобы не обидели бедолажек разные поганые кремляди на службе у кровавого режима доживающей последнее деньки тоталитарной России.

Никто. Никогда. Нигде доныне. Не охранял с помощью полиции штабы Навального.

Штабы Навального запрещали, громили, жгли. Активистов в регионах — арестовывали, задерживали, возбуждали уголовные дела.

И только Лёха Табалов спокойно сидит в офисе в центре Челябинска и ждёт, когда возглавляемый им штаб самого главного врага Путина отобьют от «нодовцев» челябинские полицейские.