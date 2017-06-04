Челябинск — самый либеральный город России. Штаб Навального полиция охраняет от НОДа!

Власти Челябинска обожают внесистемную оппозицию. Все мероприятия Алексея Навального и Михаила Ходорковского стражи охраны порядка не только безропотно санкционируют, но и охраняют от патриотов. Никто не плещет в лица лидеров общественного мнения, настроенных оппозиционно, зелёнкой. Всем вождям протестующих масс позволяется критиковать Путина. Все вожди антипутинской оппозиции встречают радушный приём на гостеприимной южноуральской земле.
А всё потому, что обвиняемый в коррупции на миллиарды украденных рублей бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич дирижирует из Лондона процессом расшатывания российской государственности. Ведь ему нужно заработать как можно больше бонусов для получения политического убежища в Соединённом королевстве.
Самый важный агент Юревича и иностранных разведок, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров, — следит, чтобы лидеры внесистемной оппозиции свалили этот проклятый кровавый режим. И плевать, что он руководит МКС партии «Единая Россия» и отвечает за выборы президента 2018 года в Челябинске.
Хозяин из Лондона сказал — валить Путина и Дубровского, Стас — исполняет.
Бедному Навальному повредили глаз зелёнкой с какой-то кислотой. Его штабы в различных городах России штурмуют казаки, НОДовцы, байкеры «Ночные волки», «молодогвардейцы». Закидывают тухлыми яйцами активистов отважного борца с путинским режимом. Пытаются даже побить.
Но только не в Челябинске. Лёха Навальный в Челябинске — желанный гость. Все митинги проходят на ура, при полном аншлаге. Правоохранители ревностно блюдут, как бы не попортили Лёше физиономию какие-нибудь путинские опричники.
«В Челябинске активисты НОД пытались сегодня пикетировать штаб Алексея Навального. Однако, как написал на своей странице в Facebook соруководитель штаба Алексей Табалов, заранее приехавшая полиция не подпустила их к офису, а в штабе почти весь день дежурил участковый», — сообщает сайт «Знак.ком».
Два Лёхи — Табалов и Навальный — чувствуют себя уверенно и спокойно.
Ещё бы, агент Юревича Стас по прозвищу «хомячок» — сделает всё, чтобы не обидели бедолажек разные поганые кремляди на службе у кровавого режима доживающей последнее деньки тоталитарной России.
Никто. Никогда. Нигде доныне. Не охранял с помощью полиции штабы Навального.
Штабы Навального запрещали, громили, жгли. Активистов в регионах — арестовывали, задерживали, возбуждали уголовные дела.
И только Лёха Табалов спокойно сидит в офисе в центре Челябинска и ждёт, когда возглавляемый им штаб самого главного врага Путина отобьют от «нодовцев» челябинские полицейские.
Майдан, да, Миша? Он начнётся с Челябинска, да, дорогой?
Теги:
Новости по теме:
- Мэрия Челябинска разрешила митинг Навального
- Сторонники Навального собираются провести митинг в Челябинске
- Акции Ходорковского «Путин надоел!» в Челябинске власти создали режим наибольшего благоприятствования
- Ходорковский проведёт акцию «Надоел» против выдвижения Путина в Челябинске. Мошаров не против!
- Мошаров — единственный глава МКС «Единой России» и спикер гордумы крупного города в стране, который тайно поддержал Навального
- За несанкционированный «митинг с уточками» на родине Дубровского осуждена внесистемная оппозиционерка
- За несанкционированный протестный митинг в Челябинске оппозиционеру Табалову дали 10 суток ареста
- В Челябинск скоро приедет Навальный
- Люстрация людей Юревича во власти необходима. Ключевой агент влияния экс-губернатора — Мошаров
- В Челябинске прошёл «путинг» против терроризма
Комментарии
А ещё, Талевлин не платит за аренду. Его долг перех арендодателем в БД "Спиридонов" копится и увеличивается...
Вивалвивалракью
Вот это вот лицо на последнем фото - типичное лицо конченого педераста, даже не столько природного педереста, сколько педераста по убеждениям, то есть истинного педераста, у которого природные зачатки совпали с поведенческой маторикой. Вряд ли это лицо может принадлежать Юревичу. Ну сами сравните это лицо типичного педераста с лицом Юревича, изображённым над лозугом "Мы одна команда" вместе с Мошаровым.
А по теме статьи, все знают, что Навальный - это лжец и подлец, хотя он сам себя с гордостью и называет мошенником и вором, трижды осуждённым. Вся страна ненавидит этого лжеца и подлеца Навального, отрабатывающего своё очередное непопадание на зону всеразличными, до мерзости пакостными, провокациями. Он смешон в своей подлости и в своём вранье, этот Навальный. И с каждым днём всё больше начинает напоминать вот это вот лицо с последнего фото - лицо типичного педераста, гниющего изнутри.
Вот, посмотрите на этого лжеца и подлеца. Снимок сделан родственной ему службой ВВС.
Ну вот и не голосуйте за него, а другие сами решат.
Синицын, другие как-то решили в 17-м,и потом жили 70 лет в дерьме. Нет уж. Хватит, нахлебались.
Они как раз в 17-м совсем другое решили. На выборах в Учредительное собрание победила совсем не та партия, которая потом разогнала это собрание и узурпировала власть... А если Вы хотите решать узурпацией власти, недопуском других кандидатов на выборы, то так и запишите в своих законах, в Конституции например: власть узурпирована такой-то группой с такими-то политическими взглядами и не морочьте людям голову проводимой периодически спецоперацией под кодовым названием "выборы". Пока что в Конституции по этому поводу сказано совсем другое
Да я бы не морочил, Вы знаете. Я бы и вовсе монархию восстановил.
Корецкий, какая революция ? Что за ложь. Предвыборный штаб - это именно предвыборный, а не предреволюционный штаб. Выборы и участие в них - это противоположность революциям. Совсем другое дело спецоперации под кодовым названием "выборы". С нетерпением ждём предвыборных штабов или просто "комнат", "приёмных" других кандидатов. Наше дело, как избирателей, затем прийти и проголосовать за устраивающего кандидата. В частности, не забудьте нам сообщить о самом достойном по Вашему мнению кандидате, приведите аргументы, люди почитают и учтут Ваше мнение.... В общем, позорная статейка. А то, что власти пока не делают действий, откровенно нарушающих закон - это повод не критиковать власти, а призвать других кандидатов делать то же самое - открывать свои пункты общения с избирателями
Синицын, как только что-то выбивается за пределы Ваших политических взглядов - так сразу "позорная статейка". Не дай Бог, придут к власти Ваши единомышленники, и тут же живых людей начнут выбрасывать в мусорные баки, как в соседней Украине. Самая человеконенавистническая идея после Холокоста - люстрация - уже заложена в их программу. Не бывать этому, я против тоталитаризма.
Чего проще, Корецкий, Вы за них не голосуйте, и они не придут к власти. Вы тоже имеете право по Конституции на свой избирательный голос, и даже заявиться кандидатом на выборы, и даже создать такую же комнатку для приема избирателей. Видимо, всё же лгут Ваши коллеги путинские пропагандисты, нет никаких 86 процентов поддержки. Наверно, даже 50 нет, раз столько волнений насчет выдвижения других кандидатов, кто мог бы быть упомянут в списке на выборах
Синицын, знаете, один немецкий,очень харизматичный политик в 1930-м году взял не так много голосов, а спустя да года победил, так не лучше ли было бы, если бы его партию и его самогоне допустили бы на выборы изначально? Я полагаю, никто бы сильно не опечалился, если бы залили зелёнкой его усишки и косую чёлку.
Не всегда, знаете ли, демократия полезна.
Добавить комментарий