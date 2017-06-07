Юревич начал распродавать активы

Сразу же после решения суда Центрального района Челябинска об аресте счетов и недвижимости обвиняемого в коррупции бывшего депутат Челябинской области Михаила Юревича — на общую сумму около 3 млрд рублей — в СМИ появилась информация о распродаже бизнеса Юревича, оформленного на его родителей.
Пока речь идёт о малом — сети киосков «Вечерний Челябинск». Интересно, что покупателем называется старинный враг Юревича депутат Госдумы Андрей Барышев, который действительно занимается «ларёчно-киосочным» бизнесом в основном в своей вотчине — Металлургическом районе.
Скорее всего, после приобретения Барышевым сети «ВЧ» в ней будут продавать не газеты, а шаурму, да с другой стороны, действительно — кому нужна эта официозная «Вечёрка», один из таблоидов вспухшей на бюджетных «дрожжах» при Юревиче медиа-империи Филичкиных.
Важно другое — Юревич начал испытывать дефицит «кэша»: расходы на адвокатов, на лондонских врачей, подкуп должностных лиц, которые могут выступить гарантами его безопасности — как в России, так и Великобритании, ну и конечно же арест счетов — пробили серьёзную брешь в его финансовой броне.
Вторая причина — конечно же вывод бизнес-активов из-под будущего ареста.
«Макфу» Юревич не продаст, как и свои ТРК «Алмаз» и «Родник» — слишком сложно быстро найти на них покупателей, но что-то менее масштабное — почему бы и нет.
Не исключено, что после сети киосков «Вечерний Челябинск» встанет вопрос о продаже, например, торговой сети магазинов «Проспект».
Силовикам важно сейчас помешать этим сделкам.
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