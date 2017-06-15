Юревич: в полушаге от предательства

Хвастаться нехорошо, но всё же журналисты сайта «УралДейли.ру» — лучшие эксперты по Юревичу. Мы знаем о бывшем челябинском губернаторе всё. Он ещё не был губернатором, а всего лишь мэром Челябинска, но мы знали, что он вор, и когда-нибудь в отношении него возбудят уголовное дело. Этому была посвящена первая заметка нашего сайта за 2009 год — самая первая на сайте вообще. А уж когда он возглавил по воле прошлого президента России Южный Урал, и его кандидатуру послушно «проштамповывало» Законодательное собрание, и все депутаты с Юревичем фотографировались, дарили ему цветы, произносили спичи, вытягивались перед ним в струнку, а было это событие 22 марта 2010 года, то в нашей статье «Триумф настоящих макарон. Историческая фотохроника» — мы-таки уже приговорили вора.

Как только президент Медведев предложил Юревича в губернаторы, и в промежутке между его утверждением и после мы написали 100500 статей о том, что всё, финиш. Точнее, старт, закономерно ведущий к финишу.

Это мы предсказали первыми, а никакой не Подопригора.

Мы, лучшие в мире (чего там скромничать) специалисты по Юревичу, предсказали все этапы большого пути макаронного пахана от начала его политической карьеры — до скамьи подсудимых. На которой он, впрочем, к большому сожалению, сидеть не будет — поскольку сбежит, как последнее трусливое чмо за пределы нашей Родины. И это тоже предсказали мы.

Задолго до «начала конца» сайт «UralDaily.ru» сообщал своим читателям, что Юревича будут судить за «дорожную революцию» — и это в то время, когда все его хвалили за дороги, будут судить за обман дольщиков «Гринфлайта» — тогда, когда из всех утюгов звучали рекламные ролики «удобного, не дорогого, комфортного жилья», писали, что его будут судить за клевету на Вяткина, поскольку Грачёв не мог сам всё это придумать.

Мы писали, что малозаметное и рядовое, казалось бы, проходное уголовное дело в отношении сити-менеджера Озёрска Тарасова — это снятие табу на неприкосновенность макаронников, что из него вырастет сначала уголовное дело Цыбко, а потом и самого Юревича.

Мы писали, что «медицинское дело» министра Тесленко и прочих — обязательно перерастёт в уголовное дело макаронной мрази.

Мы знали, что Юревича снимет Путин, и писали об этом ещё до того, как Путин вновь стал президентом.

Мы знали писали о том, что Юревич не станет депутатом Госдумы в 2016 году.

Мы знали всё наперёд.

Мы сообщали нашим читателям, что вскоре после истечения срока депутатского иммунитета негодяя и вора 4 декабря этого года будет уголовка. Нам не верили тогда и ехидно спрашивали в комментариях: «ну — и?», а мы отвечали: «скоро и обязательно».

Повторим — мы знали, что Юревич сбежит, и даже назвали обе страны его пребывания в момент возбуждения уголовного дела: Израиль и Великобритания, но нам также мало кто верил. А зря. Мы же лучшие специалисты по Юревичу в нашей Солнечной системе и в нашей галактике Млечный путь, или вы забыли?

Причём, заметьте, в отличие от «сливного бачка» Подопригоры, мы практически не пользовались конфиденциальной информацией от компетентных органов. Просто мы знали, как себя поведёт макаронный пахан. Ведь мы — лучшие во Вселенной эксперты по Юревичу.

Для чего мы всё это рассказываем и напоминаем?

Для того чтобы вы нам верили дальше. Уж если мы чего говорим и пишем про Юревича, то так тому и быть.

Можете не верить ничему, но тому, что мы пишем про Юревича — верьте! О Юревиче и об его окружении.

Верьте про Цыбко и Сандакова — их посадят, вот увидите.

Помните, мы писали, что адвокат Трунов врёт, что Юревич серьёзно болеет, и что он не вернётся в Россию, хотя «тамплиер» называл конкретные сроки его возвращения?

Так оно и случилось. Не болеет гадина, не вернётся мразь.

А сколько мы раз писали, что Юревич попросит политического убежища в Великобритании?

Никто не верил и некоторые даже пытались спорить с нами, лучшими специалистами по макаронной гадине, которую мы изучили воль и поперёк и знаем как облупленную.

И вот он остаётся в Соединённом королестве.

«Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич может попросить Великобританию о предоставлении политического убежища после того, как его данные будут направлены в Интерпол. «Пока данные не переданы в Интерпол, говорить не о чем. Когда это будет сделано, наверное, что-то подобное будет происходить», — заявил Znak.com адвокат экс-главы региона Игорь Трунов», — сообщила любимая журналистка макаронной сволочи Света Григорьева из «значка».

А рожа Юревича на сайте Интерпола обязательно появится. И мразь останется, предаст Родину, сотрудничая с иностранными разведками. А иначе ворюге «крыши» в Лондоне не получить.

И это — следующее предсказание очевидного — от сайта, который является общепризнанным экспертом по Юревичу в этом и во всех параллельных мирах, если они есть.

Будете спорить? Готовы держать любое пари.

На что спорим?

Кстати, мы знаем, что будет после того, как Юревич останется в Великобритании, и мы тоже писали про это. Писали недавно и писали давно. Недавно писали про чаёк и шарфик.

А когда-то, что, как говорят, стало причиной возбуждения заказанного Юревичем уголовного дела в отношении основателя нашего сайта Андрея Корецкого, который разместил стихи, заканчивающиеся строчкой «Пора расстрелять макаронную б..дь», — мы дали долгосрочный прогноз о судьбе предателя.

Б..дь-таки расстреляют. Так или иначе. Вспомните случай с экс-депутатом в Киеве.