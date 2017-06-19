Адвокат Юревича требует 7 млн рублей с государства

Как стало известно «UralDaily.ru», личный адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого по целому букету головных статей УК РФ (в том числе коррупционного характера) Игорь Трунов подал иск в районный суд Москвы с исковым требованием в 7 млн рублей.
Ответчиком является государство — Министерство финансов России.
В такую сумму «российский тамплиер» оценил свой моральный ущерб за невозможность баллотироваться по спискам Российской партии пенсионеров в Государственную Думу РФ.
Список кандидатов партии, в котором находились Трунов и Юревич, снят решением Центризбиркома.
Скрывающийся в Лондоне Юревич пока что не рискнул открыто пойти против России, но Трунов уже подсуетился.
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Комментарии
Корецкий, почему такая халтура на сайте в последнее время ?
Синицын, эта не халтура, а новость, увидившая свет и на других сайтах. Но если Вы про то, что мало текстов появляется, то да, но тому есть объективные причины личного характера.
Скандал в СКР
Опубликовано 19 июня 2017.
Одиозному следователю из Челябинска вменили три статьи за фальсификацию дел об изнасилованиях
Стали известны подробности ареста заместителя руководителя Сортавальского следственного отдела СКР в Карелии Дениса Гуламова. Его обвиняют в служебном подлоге, незаконном задержании и аресте, а также в фальсификации доказательств по уголовному делу еще во время работы в Челябинске. Гуламов уроженец Узбекистана, где до переезда в столицу Южного Урала также работал в правоохранительных органах и, как оказалось, тоже успел побывать под следствием. Детали запутанной истории узнал Znak.com.
В следователи из храма
Следователь Денис Гуламов в конце 2013 года пришел на работу в следственный отдел по Металлургическому району следственного управления СКР по Челябинской области. По словам коллег, работать принялся очень активно, везде ходил с диктофоном, ради профессионального интереса вникал в работу более опытных сотрудников отдела. Буквально за полгода расследовал и направил в суд 21 уголовное дело — такая статистика приведена на сайте СУ СКР по региону. В числе раскрытых были дела об убийствах и изнасилованиях. Кроме того, Гуламов активно заменял коллег во время отпусков. В результате в июне 2014 года он прошел первую аттестацию, принял присягу и получил звание лейтенанта.
«Когда в отдел ни с того, ни с сего в 2015 году пришла проверка управления собственной безопасности, мы ничего не поняли. А потом выяснили, что Гуламов чуть ли не с самого начала работы писал во все инстанции кляузы, чтобы показать, как он отлично работает, а какие все остальные лодыри», — рассказал источник, близко знакомый с ситуацией.
Все разговоры, в том числе неформальные, он записывал на диктофон и передавал в управление собственной безопасности, заявлял о фальсификации доказательств по уголовным делам, писал в УСБ анонимки, слал письма самому Бастрыкину. В итоге дошло до того, что именно из-за его писем после проверок во избежание еще больших проблем из отдела была переведена большая часть следователей. Более того, руководителя отдела Владимира Гупенко перевели в другой отдел, а потом и вовсе «попросили» уйти из СК хотя бы в прокуратуру, говорит собеседник.
«В одном случае был просто оговор, дело уже прекратили, в другом всё идет к тому же. Но следователям, на которых „настучал“ коллега, пришлось уволиться из СК: официально — по собственному желанию, а на самом деле по требованию руководства, — отметил собеседник. — В общем, в Челябинске Денис Гуламов личность известная. Его ненавидят буквально все действующие сотрудники СК. Когда понял, что пахнет жареным, он стал просить о переводе. Как только появилось место в другом регионе, он уехал. Сбежал, проще говоря».
Что интересно, именно с Владимиром Гупенко связано появление Дениса Гуламова в Металлургическом отделе СКР. Мужчины познакомились… в местном православном храме, где Гуламов как глубоко верующий человек был постоянным посетителем и даже помогал вести богослужения. Узнав, что перед ним опытный следак, оказавшийся не удел, Гупенко пригласил Гуламова на работу под свое начало.
История пока умалчивает, был ли шеф Металлургического отдела СКР в курсе, что у себя на родине в Узбекистане Гуламов в свое время находился под следствием и даже по судом. Возможно и был, но не придал этому достаточного внимания, потому что в суде Гуламова оправдали и сняли с него все обвинения. Тем не менее, из страны ему пришлось уехать.
Аресты подвели под статью
В Карелии Денис Гуламов начал службу в конце 2016 года в должности заместителя руководителя Сортавальского следственного отдела регионального СК, получив при этом звание старшего лейтенанта. И уже там принялся за старое, начав писать жалобы уже на новых коллег, в том числе на подчиненных. При этом он показывал стабильно высокие результаты расследования собственных дел.
Не так давно в связи с отсутствием события преступления в Челябинске одно за другим прекратили два уголовных дела об изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемые, которые долгое время находились под стражей, были отпущены, рассказал Znak.com еще один источник. Оба дела по заявлению якобы потерпевших были возбуждены и расследованы именно Гуламовым.
«Знаю, что в деле об изнасиловании заявление написала жена довольно обеспеченного человека. Якобы он ее изнасиловал, потом у них все было добровольно, потом он ее свозил в Турцию и снова изнасиловал. В общем, ерунда полная. Когда уже в суде стали разбираться, вскрылись нестыковки. Теперь уголовное дело, насколько мне известно, о ложном доносе — завели на саму заявительницу. Во втором случае история похожая», — говорит собеседник.
После этого материалы прекращенных дел стали проверять не только сотрудники управления собственной безопасности, но и оперативники ФСБ. Итогом их работы и стало возбуждение в конце мая уголовного дела. Сначала по факту преступления — злоупотребления должностными полномочиями, а потом уже в отношении конкретного человека — Дениса Гуламова. Ему вменили три стандартные для этой группы должностных лиц статьи УК РФ: 292, 301 и 303 («Служебный подлог», «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).
По его словам, Гуламов полностью отрицает причастность к преступлениям. В ближайшее время его привезут в Челябинск. Дело возбуждал следователь Фролов из четвертого управления СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге.
Подставили за правду?
Существует, впрочем, и другая версия ареста Дениса Гуламова — он стал просто мешать, в том числе влиятельным людям.
«Изнасилования были, особенно в первом случае, где речь идет о самом настоящем семейном насилии, но у девушки, написавшей заявление, влиятельный супруг. Он сделает все, чтобы выйти сухим из воды. Теперь ответит и она, и сам следователь, который встал на ее сторону. А отдел на ЧМЗ действительно зачистили, по сути, с подачи Дениса Гуламова. Кому это понравится? Никому. Проще неудобного следователя убрать. Со вторым случаем [изнасилования] на самом деле есть вопросы, но там скорее речь идет о недоработках, но никак не о преступлении», — отметил собеседник, также знакомый с ситуацией.
«Оперативникам ФСБ, которые помогают в расследовании, нужно было, чтобы об уголовном деле узнали, причем неважно, с какой подоплекой. Важно было, чтобы посыл шел не от родных и адвокатов следователя, которые бы изначально повернули все в свою сторону. Кроме того, официально „контора“ своих не сдает, поэтому до сих пор нет и комментариев от пресс-служб», — отметил источник.По источникам этот полузбек-русский имеет примерно 67 млн. р. сбережений, что заработал в период 5 лет службы!!!!Поэтому сейчас он нанял лучших защтников и пытается дать бой СК РФ. Но бой проигран, есть те кто невинно отбыли аресты в СИЗО по вине этого малая.. все кто пострадали от этого умного стукача просьба в ФСБ дать сведения, иным в назидание. Ради премий и карьеры он невиновных делал виновными. Позор ему.
Лучше вам прямо сейчас добровольно отдаться в руки наркоконтроля.
Уважающий себе человек, и тем более адвокат, конечно же не стал бы в подобной ситуации пытаться рубануть с государства подвернувшегося бабла. Но Трунов так уж устроен, как и его клиент Юревич, если можно где-то дёрнуть в карман хоть копейку - дёргай, не красней. Прогнозирую, что получит он мёртвого осла уши достоинством тысячи три родных рублей, и это будет цена его ущемлённой морали и мерилом его человеческого достоинства. Такие уж незначительные отступные в нашем отечестве, чтобы сомнительные типы, с сомнительными образованием, профессиональной квалификацией и деловой репутацией не лезли в члены и без них сомнительной Гос.Думы.
Любой житель Челябинска знает о том, что души грешников после смерти попадают в чистилище составляющими которого на Земле являются печи, принадлежащие Аристову - владельцу домен, вагранок и агломератов. Именно здесь души негодяев испытывают несравнимые ни с чем мучения. Это когда одновременно в душу вонзаются тысячи раскаленных игл и душа грешника движется по этой геене огненной как по американским горкам в соответствии с технологическим процессом. Лето 2018 года выдалось необычно удушливым от кислого сероводорода. Все поняли – пришла душа Юревича и смрад печей превысил все предыдущие. Юревич попал в плавки Арестова так же и по причине былой вражды, что усиливало мучения. По ночам же, «до первых петухов», душа, в виде привидения, бродила по городу и пугала запоздалых челябинцев. Юревич то висел на фонарных столбах, то забирался на колесо обозрения у Мегаполиса и пыталась показывать жестами что раскаивается. Но лишь получала в ответ, как и при жизни, отвращение и испуг. Только какой ни будь вдруг нетрезвый остряк говорил: «Смотрите, Юревич опять руками загребает, как лаповый снегоуборщик, снова денег хочет у нас загрести». В народе это называли – «привидение Юревича». Призрак бывшего губернатора еще долго передвигался по городу и его окраинам: то прошелестит в ветвях Никольской рощи, то завоет под косторамовским мостом, то прошелестит в камышах пруда Коммунар. Но чу: кричит петух на поселке керамзавода, что ближе к ЧМК. Значит снова пора в домны, тигли и топки. Во веки веков. Аминь.
Возможно Трунов не совсем верно квалифицирует предмет своего иска. Видимо он имеет ввиду не моральный ущерб, а упущенную выгоду. Моральный ущерб на 7 лямов - это беспрецендентный нонсенс. А вот упущенная выгода - это как посчитать(и попытаться доказать иезуитскими методами). Опять же для упущенной выгоды 7 лямов, в соответствии с аппетитами тамплиеров - мало. Хотя в судебном процессе сумма исковых требований может быть уточнена в сторону увеличения.
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