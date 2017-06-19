Адвокат Юревича требует 7 млн рублей с государства

Как стало известно «UralDaily.ru», личный адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого по целому букету головных статей УК РФ (в том числе коррупционного характера) Игорь Трунов подал иск в районный суд Москвы с исковым требованием в 7 млн рублей.

Ответчиком является государство — Министерство финансов России.

В такую сумму «российский тамплиер» оценил свой моральный ущерб за невозможность баллотироваться по спискам Российской партии пенсионеров в Государственную Думу РФ.

Список кандидатов партии, в котором находились Трунов и Юревич, снят решением Центризбиркома.