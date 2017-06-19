Адвокат Юревича требует 7 млн рублей с государства

19.06.2017 г., 14:50
Сам проворовавшийся экс-губернатор-олигарх пока не рискнул открыто выступить против России
Игорь Трунов адвокат

Как стало известно «UralDaily.ru», личный адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого по целому букету головных статей УК РФ (в том числе коррупционного характера) Игорь Трунов подал иск в районный суд Москвы с исковым требованием в 7 млн рублей.

Ответчиком является государство — Министерство финансов России.

В такую сумму «российский тамплиер» оценил свой моральный ущерб за невозможность баллотироваться по спискам Российской партии пенсионеров в Государственную Думу РФ.

Список кандидатов партии, в котором находились Трунов и Юревич, снят решением Центризбиркома.

Скрывающийся в Лондоне Юревич пока что не рискнул открыто пойти против России, но Трунов уже подсуетился.

ИА «UralDaily.ru», фото из открытых источников

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Комментарии

Синицын

Корецкий, почему такая халтура на сайте в последнее время ?

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Koretskiy

Синицын, эта не халтура, а новость, увидившая свет и на других сайтах. Но если Вы про то, что мало текстов появляется, то да, но тому есть объективные причины личного характера.

Читатель

Скандал в СКР
Опубликовано 19 июня 2017.

Наиль Фаттахов / Znak.comОдиозному следователю из Челябинска вменили три статьи за фальсификацию дел об изнасилованиях
Стали известны подробности ареста заместителя руководителя Сортавальского следственного отдела СКР в Карелии Дениса Гуламова. Его обвиняют в служебном подлоге, незаконном задержании и аресте, а также в фальсификации доказательств по уголовному делу еще во время работы в Челябинске. Гуламов уроженец Узбекистана, где до переезда в столицу Южного Урала также работал в правоохранительных органах и, как оказалось, тоже успел побывать под следствием. Детали запутанной истории узнал Znak.com.

В следователи из храма  
Следователь Денис Гуламов в конце 2013 года пришел на работу в следственный отдел по Металлургическому району следственного управления СКР по Челябинской области. По словам коллег, работать принялся очень активно, везде ходил с диктофоном, ради профессионального интереса вникал в работу более опытных сотрудников отдела. Буквально за полгода расследовал и направил в суд 21 уголовное дело — такая статистика приведена на сайте СУ СКР по региону. В числе раскрытых были дела об убийствах и изнасилованиях. Кроме того, Гуламов активно заменял коллег во время отпусков. В результате в июне 2014 года он прошел первую аттестацию, принял присягу и получил звание лейтенанта.
«Когда в отдел ни с того, ни с сего в 2015 году пришла проверка управления собственной безопасности, мы ничего не поняли. А потом выяснили, что Гуламов чуть ли не с самого начала работы писал во все инстанции кляузы, чтобы показать, как он отлично работает, а какие все остальные лодыри», — рассказал источник, близко знакомый с ситуацией.
Все разговоры, в том числе неформальные, он записывал на диктофон и передавал в управление собственной безопасности, заявлял о фальсификации доказательств по уголовным делам, писал в УСБ анонимки, слал письма самому Бастрыкину. В итоге дошло до того, что именно из-за его писем после проверок во избежание еще больших проблем из отдела была переведена большая часть следователей. Более того, руководителя отдела Владимира Гупенко перевели в другой отдел, а потом и вовсе «попросили» уйти из СК хотя бы в прокуратуру, говорит собеседник.

По словам другого источника, как раз Гупенко повезло больше, чем другим. На двух следователей, один из которых на тот момент пошел на повышение, в итоге завели уголовные дела о фальсификации доказательств.  

«В одном случае был просто оговор, дело уже прекратили, в другом всё идет к тому же. Но следователям, на которых „настучал“ коллега, пришлось уволиться из СК: официально — по собственному желанию, а на самом деле по требованию руководства, — отметил собеседник. — В общем, в Челябинске Денис Гуламов личность известная. Его ненавидят буквально все действующие сотрудники СК. Когда понял, что пахнет жареным, он стал просить о переводе. Как только появилось место в другом регионе, он уехал. Сбежал, проще говоря».
Что интересно, именно с Владимиром Гупенко связано появление Дениса Гуламова в Металлургическом отделе СКР. Мужчины познакомились… в местном православном храме, где Гуламов как глубоко верующий человек был постоянным посетителем и даже помогал вести богослужения. Узнав, что перед ним опытный следак, оказавшийся не удел, Гупенко пригласил Гуламова на работу под свое начало.
История пока умалчивает, был ли шеф Металлургического отдела СКР в курсе, что у себя на родине в Узбекистане Гуламов в свое время находился под следствием и даже по судом. Возможно и был, но не придал этому достаточного внимания, потому что в суде Гуламова оправдали и сняли с него все обвинения. Тем не менее, из страны ему пришлось уехать.

Аресты подвели под статью  
В Карелии Денис Гуламов начал службу в конце 2016 года в должности заместителя руководителя Сортавальского следственного отдела регионального СК, получив при этом звание старшего лейтенанта. И уже там принялся за старое, начав писать жалобы уже на новых коллег, в том числе на подчиненных. При этом он показывал стабильно высокие результаты расследования собственных дел.
Не так давно в связи с отсутствием события преступления в Челябинске одно за другим прекратили два уголовных дела об изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. Обвиняемые, которые долгое время находились под стражей, были отпущены, рассказал Znak.com еще один источник. Оба дела по заявлению якобы потерпевших были возбуждены и расследованы именно Гуламовым.
«Знаю, что в деле об изнасиловании заявление написала жена довольно обеспеченного человека. Якобы он ее изнасиловал, потом у них все было добровольно, потом он ее свозил в Турцию и снова изнасиловал. В общем, ерунда полная. Когда уже в суде стали разбираться, вскрылись нестыковки. Теперь уголовное дело, насколько мне известно, о ложном доносе — завели на саму заявительницу. Во втором случае история похожая», — говорит собеседник.
После этого материалы прекращенных дел стали проверять не только сотрудники управления собственной безопасности, но и оперативники ФСБ. Итогом их работы и стало возбуждение в конце мая уголовного дела. Сначала по факту преступления — злоупотребления должностными полномочиями, а потом уже в отношении конкретного человека — Дениса Гуламова. Ему вменили три стандартные для этой группы должностных лиц статьи УК РФ: 292, 301 и 303 («Служебный подлог», «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей», «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»).

«Его арестовали 15 июня во избежание скандала российского масштаба в случае обращения на прямую линию Путина», — рассказал наш собеседник.

По его словам, Гуламов полностью отрицает причастность к преступлениям. В ближайшее время его привезут в Челябинск. Дело возбуждал следователь Фролов из четвертого управления СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге.

Подставили за правду?
Существует, впрочем, и другая версия ареста Дениса Гуламова — он стал просто мешать, в том числе влиятельным людям.
«Изнасилования были, особенно в первом случае, где речь идет о самом настоящем семейном насилии, но у девушки, написавшей заявление, влиятельный супруг. Он сделает все, чтобы выйти сухим из воды. Теперь ответит и она, и сам следователь, который встал на ее сторону. А отдел на ЧМЗ действительно зачистили, по сути, с подачи Дениса Гуламова. Кому это понравится? Никому. Проще неудобного следователя убрать. Со вторым случаем [изнасилования] на самом деле есть вопросы, но там скорее речь идет о недоработках, но никак не о преступлении», — отметил собеседник, также знакомый с ситуацией.

Рапорт Гуламова, который распространило одно из челябинских СМИ, собеседники сайта называют однозначным вбросом со стороны следствия.

«Оперативникам ФСБ, которые помогают в расследовании, нужно было, чтобы об уголовном деле узнали, причем неважно, с какой подоплекой. Важно было, чтобы посыл шел не от родных и адвокатов следователя, которые бы изначально повернули все в свою сторону. Кроме того, официально „контора“ своих не сдает, поэтому до сих пор нет и комментариев от пресс-служб», — отметил источник.По источникам этот полузбек-русский   имеет примерно 67 млн. р. сбережений, что заработал в период 5 лет службы!!!!Поэтому сейчас  он нанял лучших защтников и пытается дать бой СК РФ. Но бой проигран, есть те кто невинно отбыли аресты в СИЗО по вине этого малая.. все кто пострадали от этого умного стукача  просьба в  ФСБ   дать сведения, иным в назидание. Ради премий и карьеры он невиновных делал виновными. Позор ему.

Константин

Лучше вам прямо сейчас добровольно отдаться в руки наркоконтроля.

Анатолий

Уважающий себе человек, и тем более адвокат, конечно же не стал бы в подобной ситуации пытаться рубануть с государства подвернувшегося бабла. Но Трунов так уж устроен, как и его клиент Юревич, если можно где-то дёрнуть в карман хоть копейку - дёргай, не красней. Прогнозирую, что получит он мёртвого осла уши достоинством тысячи три родных рублей, и это будет цена его ущемлённой морали и мерилом его человеческого достоинства. Такие уж незначительные отступные в нашем отечестве, чтобы сомнительные типы, с сомнительными образованием, профессиональной квалификацией и деловой репутацией не лезли в  члены и без них сомнительной Гос.Думы.

Новости Челябинска 2018 г.Part Two

Любой житель Челябинска знает о том, что души грешников после смерти попадают в чистилище составляющими  которого на Земле являются печи, принадлежащие Аристову  - владельцу домен, вагранок и агломератов. Именно здесь души негодяев испытывают несравнимые ни с чем мучения. Это когда одновременно в душу вонзаются тысячи раскаленных игл и душа грешника движется по этой геене огненной как по американским горкам в соответствии с технологическим процессом.                                                                                                                                                            Лето 2018 года выдалось необычно удушливым от кислого сероводорода. Все поняли – пришла душа Юревича и смрад печей превысил все предыдущие. Юревич попал в плавки Арестова так же и по причине былой вражды, что усиливало мучения.                                                                                                 По ночам же, «до первых петухов», душа, в виде привидения, бродила по городу и пугала запоздалых челябинцев. Юревич то висел на фонарных столбах, то забирался на колесо обозрения у Мегаполиса и пыталась  показывать жестами что раскаивается. Но лишь получала в ответ, как и при жизни, отвращение и  испуг. Только какой ни будь вдруг нетрезвый остряк  говорил: «Смотрите, Юревич опять руками загребает, как лаповый снегоуборщик, снова денег хочет у нас загрести». В народе это называли – «привидение Юревича». Призрак бывшего губернатора еще долго передвигался по городу и его окраинам: то прошелестит в ветвях Никольской рощи, то завоет под косторамовским мостом, то прошелестит в камышах  пруда Коммунар. Но чу: кричит петух на поселке керамзавода, что ближе к ЧМК. Значит снова пора в домны, тигли и топки. Во веки веков. Аминь.

Константи

Возможно Трунов не совсем верно квалифицирует предмет своего иска. Видимо он имеет ввиду не моральный ущерб, а упущенную выгоду. Моральный ущерб на 7 лямов - это беспрецендентный нонсенс. А вот упущенная выгода - это как посчитать(и попытаться доказать иезуитскими методами). Опять же  для упущенной выгоды  7 лямов, в соответствии с аппетитами тамплиеров - мало. Хотя в судебном процессе сумма исковых требований может быть уточнена в сторону увеличения.

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