Побывавший в четырех космических экспедициях астронавт NASA Лерой Рассел Чиао заявил, что падение Челябинского и Тунгусского метеоритов на Землю не было случайностью.

Падение крупных метеоритов говорит о том, что инопланетяне собирались уничтожить планету. Чиао заметил, что за пределами Земли может существовать несколько форм жизни. Причем, по его классификации, могут существовать и добрые инопланетяне, неоднократно спасавшие человечество, так и злые, мечтающие о крахе человечества, — сообщает Инфореактор.

Астронавт припомнил несколько глобальных катастроф, случившихся в разные временные периоды и заметил, что это и есть самые что ни на есть признаки охоты инопланетян на землян.

Не знаем, метили ли проклятые рептилоиды в Землю, но чего действительно добились инопланетные твари, так это временное спасение губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

К моменту падения, точнее — взрыва Челябинского болида над Челябинском — Юревич уже «ходил под статьёй». Его телефоны прослушивались силовиками, была собрана богатая доказательная база данных для будущих уголовных дел.

И не мудрено. К тому моменту успешно развивалось расследование «медицинского дела» с участием министров, помощников и советников Юревича Тесленко, Москалюка, Сорокуна. Сити-менеджер Озёрска Тарасов начал давать показания на дружка Юревича — сенатора Цыбко. Было ясно, что «дорожная революция» Юревича сопровождалась многомиллиардными хищениями, откатами, взятками, невиданным воровством. Что клевета на председателя областного суда Вяткина организовывалась лично Юревичем. Что «Гринфлайт» — это финансовая пирамида макаронников.

Президент России Владимир Путин, по инсайдерским данным «UralDaily.ru», был готов подписать указ об увольнении Юревича в связи с утратой доверия. Карьера губернатора-олигарха висела на волоске, камера была уже готова для вип-гостя… Но тут упал с неба камешек и нужно было восстанавливать Челябинск от последствий визита небесного гостя. Лечить травмированных людей, реабилитировать пострадавшую психику напуганных, стеклить выбитые окна.

А коней на переправе не меняют, и президент решил дать возможность силовикам отшлифовать уголовное дело Юревича, ему же самому представился шанс как-то реабилитироваться в качестве кризис-менеджера.

Но тщетно. Юревич украл и на метеорите, многократно завышая ущерб от пострадавших зданий и требуя из федерального бюджета непомерные суммы «для помощи пострадавшим», стелил окна по завышенным тарифам через подконтрольные фирмы.

«Будет сидеть, но попозже», — решил президент.

Таким образом губернаторство Юревича подлилось ещё на год, а в память о том событии нам остались ролики Юутюба про «Метеоритный атас» и «Газовый лёд».

Рептилоиды, горите в космическом аду! Миша — не ваш ли дружок, инопланетные твари?

Всем известно, что Путин — единственный президент, который сражается с рептилоидами!