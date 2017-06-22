Для мэра Копейска Истомина прокуратура запросила 7 лет, но приговор может быть мягче, ведь он сдал Юревича

Как стало известно «UralDaily.ru», государственное обвинение запросило для бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина 7 лет колонии строгого режима, а также 50 млн рублей штрафа и запрет занимать должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет. Кроме того, прокурор попросил суд взять Истомина под стражу в зале суда. Как говорят, Истомина отпустили из СИЗО под домашний арест из-за того, что он заключил сделку со следствием и не только полностью признал свою вину, но и активно давал показания в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — преступника куда как более серьёзного, по сути — главаря Организованной преступной группировки.
А Истомин — пешка, мелкий жулик. В то время как Юревич поставил масштабное воровство в регионе на поток, включающее в том числе 40%-тные откаты с любых сделок, выжимая деньги буквально из всего — медицины, спорта, строительства дорог и жилья, мэр Копейска брал взятки борзыми щенками.
Точнее, осетрами, шашлыками, колбасой, мясом, шампанским, коньяком, водкой… Благодарные бизнесмены устраивали ему в обмен на преференции в бизнесе банкеты и фуршеты, иногда жратву Истомин получал… в туалете.
В общем, сявка, баклан, мелкий фраер…
Не то, что Миша, который воровал масштабно, на одних дорогах, как считает следствие, украл 3,4 млрд рублей!
Несмотря на то, что позорные взятки Истомина в виде заливной осетрины вряд ли обеспечат ему авторитет в криминальном мире, его показания против макаронного пахана могли быть очень ценными для следствия в отношении Юревича.
Скорее всего, Юревич дербанил хозяйство Копейска, что аж шум в ушах стоял. Понятно, что не куски осетра с фуршетов копейского сявки, а пилил что-то серьёзное. Брал откаты с тех же дорог и жилья, всё-таки Копейск — практически пригород Челябинска, и земли здесь лакомые.
Кроме того, до копейского мэрства Истомин был главой Ленинского района Челябинска и наверняка они там с Мишей много чего на пару потырили…
Поэтому мы можем предположить, что копейский фраер получит меньше, чем попросил прокурор. За содействие следствию в отношении самого грандиозного ворюги за всю историю Южного Урала.
А вскорости и по УДО выйдет.
Молодец, Слава.
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Комментарии
В стране вероятно везде действует такая схема, когда Откаты в 40% берутся изначально потому, что все участники данного процесса прекрасно понимают что каждый накручивает свою завышенную многократно цену на те или иные виды работ и услуг. Разумеется, самый Главный стоящий над всеми это пнимает, и чтобы не позволить уже более мелким посредникам навариться, изначально ставит такие требования чтобы ужать схему откатов идущих после него до минимума, с тем расчётом что этой суммы впритык хватит на выполнение заказанных бюджетным соцзаказом работ.
Проблема в другом, что эти во многом справедливо отжатые у мелких жиликов и мошеннников деньги идут не обратно в казну, а используются на личные проекты. Сма система тендеров и аукционов порочна. Её надо немедленно прекращать, а её изобретателей пожизненно посадить в тюрьму с конфискацией имущества.
Господа,это как мы знаем отделается УСЛОВНЫМ. некто с Москвы Валений Юрьевич Бородулин с ..... давно уже решил по приговору и поэтому ,он будет и никто не станет обжаловать. Поэтому все нужные решения арбитражные гражданских и уголовных дел, если с Валерием Юрьевичм .... решать,то все решения и приговоры в нужном русле. Он имеет самый высокий авторитет и с ним Чайка и Бастрыкин и Лебедев считаются. По слухам лично знаком с самим Путиным . Поэтому все нужные места для кандидатов в судьи и должности ,только с ним решают все по РФ. Хотя я с ним служил, он был при покойном Бугрееве, следователем и особо не блистал опытом. Но именно он любил прислуживать господам и вот и итоге он сейчас 7-по счету человек среди тех кто РЕШАЕТ судьбы каждого из нас. Поэтому найдите и поймете о ком я пишу. Он выпусник Курганского военного института, служил в Шаголе при ----- оттуда папа пристроил к Бугрееву, получил тяжелое ранение в Чечне, после внезапно поехал в Москву и сейчас 7-человек по статусу в РФ. Он и решил по Истомину и иным решил... А мне и Юревичу нечего бояться, мы все равно знаем, что пока круг тех кто против нас,то нам не ждать прощения и пощады. А Истомин ну оговорил, смена режима и он иные показания. Вы не видите, что в Кремле и как США давить на РФ, мы то все это знаем и все очень плохо. Рано радуемся и мои способы пыток вдруг скоро и в ход. Списки Иуд и тех кто за бабки работает есть. А яскоро выезд и с Украины начинаю свою работу.Я не предатель, а еду служить во благо Украины и его народа.А Истомин Бог его покарает за предательство и обман.Не все деньгами меряется.Поэтому экономика РФ в стадии угасания и все блеф о росте, нищета, голод идет. Скоро хлеб по талонам.Слава Богу США стали климтическое свое оружие реально против ряда стран использовать и сами вы ВИДИТЕ... спасибо ЦРУ и АНБ, иначе не остановить планы тех стран, кто против США идут. Вот так, пишу и от сердца отлегло.Юревич всем привет, он пока болеет.
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