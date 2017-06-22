Для мэра Копейска Истомина прокуратура запросила 7 лет, но приговор может быть мягче, ведь он сдал Юревича

Как стало известно «UralDaily.ru», государственное обвинение запросило для бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина 7 лет колонии строгого режима, а также 50 млн рублей штрафа и запрет занимать должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет. Кроме того, прокурор попросил суд взять Истомина под стражу в зале суда. Как говорят, Истомина отпустили из СИЗО под домашний арест из-за того, что он заключил сделку со следствием и не только полностью признал свою вину, но и активно давал показания в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — преступника куда как более серьёзного, по сути — главаря Организованной преступной группировки.

А Истомин — пешка, мелкий жулик. В то время как Юревич поставил масштабное воровство в регионе на поток, включающее в том числе 40%-тные откаты с любых сделок, выжимая деньги буквально из всего — медицины, спорта, строительства дорог и жилья, мэр Копейска брал взятки борзыми щенками.

Точнее, осетрами, шашлыками, колбасой, мясом, шампанским, коньяком, водкой… Благодарные бизнесмены устраивали ему в обмен на преференции в бизнесе банкеты и фуршеты, иногда жратву Истомин получал… в туалете.

В общем, сявка, баклан, мелкий фраер…

Не то, что Миша, который воровал масштабно, на одних дорогах, как считает следствие, украл 3,4 млрд рублей!

Несмотря на то, что позорные взятки Истомина в виде заливной осетрины вряд ли обеспечат ему авторитет в криминальном мире, его показания против макаронного пахана могли быть очень ценными для следствия в отношении Юревича.

Скорее всего, Юревич дербанил хозяйство Копейска, что аж шум в ушах стоял. Понятно, что не куски осетра с фуршетов копейского сявки, а пилил что-то серьёзное. Брал откаты с тех же дорог и жилья, всё-таки Копейск — практически пригород Челябинска, и земли здесь лакомые.

Кроме того, до копейского мэрства Истомин был главой Ленинского района Челябинска и наверняка они там с Мишей много чего на пару потырили…

Поэтому мы можем предположить, что копейский фраер получит меньше, чем попросил прокурор. За содействие следствию в отношении самого грандиозного ворюги за всю историю Южного Урала.

А вскорости и по УДО выйдет.