Челябинских садоводов послали лесом

Садовые автобусные маршруты «оптимизировали». Рейсов будет почти в два раза меньше, ходить они будут через день. Говорят, ситуация вынужденная. Дескать, тяжкое наследство Давыдова и Юревича, разворовавших посредством своего ставленника Новичихина МУП «Челябавтотранс». Мы не будем сейчас говорить, что Давыдова с Юревичем давно уже нет у власти, восклицать: а куда смотрели, и рассуждать, почему транспортное хозяйство Челябинска, несмотря на все «реформы», которые сводились преимущественно в смене руководителей и повышению цен на проезд с отменой и ограничением льгот, так и оставалось «чёрной дырой» — и при Давыдове с Юревичем, и при Тефтелеве с Дубровским.

Мы хотим сказать одно: не там «оптимизируете» и не там сокращаете, и экономите не там, дорогие товарищи. Обижать садоводов — значит, накликать беду на следующий, 2018 год, когда Россия будет избирать президента Путина.

Ведь мы все хотим Путина, — и я, и ты, чиновник в кресле. Мы не хотим условного Навального, так ведь?

Более того, мы не хотим, чтобы президент 2018 года Путин набрал мало голосов, и была низкая явка. Уже же сказали вам, чиновники, что поддержка Путина должна быть не меньше 70%, и явка не ниже 70%.

А вы обижаете садоводов, которые процентов на 80 — пенсионеры, которые и изберут президента Путина.

Не студенты же его изберут, верно? Студенты с уточками и кроссовками ходят, Навального лайкают и постят.

Вот на них — на тупой школоте, которая против Путина, а также на хипстерах, активистах ЛГБТ, креаклах, миньонах Навального и его баранах, а также на прочих педерастах и экономьте.

Нечего им пользоваться благами «кровавого режима»!

Вот этих баранов и гнобите нещадно!

Пусть их автозаки возят!

Им Навальный 10 тысяч евро обещал? Ну вот. Пусть купят машину на эти деньги и ездят.

Никогда власть — ни при Юревиче, ни при Сумине, да чего там, и при секретарях обкома и горкома — старалась не обижать без нужды стариков. Особенно в год выборов и накануне.

Старшее поколение — оно обидчивое. Вот возьмут, и не за Навального конечно, а за Зюганова проголосуют. Или не придут на выборы вообще.

И что вы будете делать, дорогие друзья? По башке получать из Москвы?

Руководитель ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод сетует, что доставшиеся от обанкроченного МУП «Челябавтотранс» автобусы просто сломаны, и поэтому, дескать, денег нет, но вы держитесь.

Вообще-то пенсионеры не будет в это вникать, во все эти тонкости, а просто скажут: ну тогда я за кандидата от КПРФ проголосую.

«Челябинск.ру»:

«Новость об оптимизации расписания также вызвала негодование у горожан. Садоводы готовы устроить пикет возле администрации города.

— Считаем, что у нас происходит чрезвычайное происшествие. Садами только и живы бабушки и дедушки! На конечной остановке автобуса 67С находятся три сада («Вишневый», «Петушок», «Мичуринец») с пятью тысячами участков. Возраст садов более 30 лет. Последние две-три недели в практику введена подача автобуса малой вместимости ПАЗ. Так, 17 июня, в выходной день, не все садоводы смогли добраться до своих садов, потому как не могли войти в автобус.

Чиновники считают, что садовые маршруты не приносят прибыли, так как пользуются садовыми маршрутами пенсионеры. Весной администрация города приняла решение об открытии садовых маршрутов с 1 мая и вот через 1,5 месяца изменение в работе садовых маршрутов, — сообщила читательница нашего сайта Нина. — В автобусах и на конечных остановках разместили объявления о том, что автобусы будут ходить не ежедневно, как это было всегда на протяжении более 30 лет, а только четыре дня в неделю. В объявлениях не указана причина нововведения, отсутствует подпись о том, кто же нас информирует о таком изменении. Также отсутствует какая-либо информация на сайте администрации города о таких изменениях.

То есть понимаете — 30 лет садовые автобусы ходили исправно, а тут раз — и хренушки. У стариков — прекрасная память. Они помнят, что даже товарищ Сталин не обижал стариков, а уже товарищ Брежнев — тем более. И товарищ Сумин. И даже господин Юревич, как им кажется. Всегда автобусы ходили, а тут — перестали. Виновата власть. А раз так — то против Путина.

Господин Холод, вы не просто хозяйственник, вы ещё и политический менеджер, не забывайте об этом. Вы отвечаете за социальную сферу, а не за одну только экономику.

Товарищ Сталин вас бы за это уже расстрелял, вы в курсе? Вот садоводы — в курсе.

Если уж случилась такая незадача — мало автобусов стало, всё разворовали, а чинить негде и не на что, и без оптимизации этой треклятой ну никак, — так оптимизируйте, экономьте, сокращайте в других местах.

У студентов отберите автобусы. Студенты не голосуют за Путина, да они вообще не голосуют, и на митинги Навального ходят и там орут, как отмороженные дебилы. Вот и ликвидируйте автобусы от ЮУрГУ. На маршрутках доедут. Или пешочком — молодые, полезно. Да и ни к чему дебилам автобусы. Не доросли до благ цивилизации ещё.

Это же хомячки. А где вы видели, чтобы хомячки ездили на автобусах?

Пусть в банке сидят, 2% дерьма, как остроумно заметил блестящий российский журналист Соловьёв...

А стариков — не сметь обижать!