Забавно, правда? Обвиняемый в коррупции в «особо крупных» бывший член Совета Федерации от Челябинской области, собутыльник и «со-тёлочник» Юревича Костя Цыбко выступит с последним словом в Озёрском городском суде в День независимости США, 4 июля.
Напомним, последнее слово обвиняемого составляет 580 страниц. Читать он будет долго и артистично, наверняка с лирическими и патетическими отступлениями с обвинениями «палачей кровавого режима».
Что касается забавного совпадения по дате, то наверняка после того, как «узника совести», бывшего патриота и сторонника президента, члена «Единой России» и «редкого эколога» отправят в путинские застенки, «голос из Лондона» другого страдальца за правду — призовёт ради торжества демократии в тоталитарной России немедленно освободить несгибаемого диссидента, разоблачителя «кровавой гэбни», оборотней в синих прокурорских мундирах, следователей-перевёртышей и всей этой «путинской шайки», включая насквозь прогнившую судейскую систему диктатуры «этой страны».
В День независимости самого свободного государства на Земле, «сияющего града на холме», отважный неполживый диссидент Костя Цыбко в последний раз разоблачит извергов и палачей перед отправкой в узилище архипелага ГУЛАГа — ради нашей и вашей свободы.
С этого момента все люди доброй воли будут напряжённо ждать реакции Госдепартамента США на ущемление прав личности очередной сакральной жертвы путинского режима.
Введут ли ради Кости новые санкции?
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Комментарии
Он же столп Света, светоч Веры, Гигант Мысли и Отец Русской Демократии... Правда, возможно, окажется , что с оговоркой: некроман-зоофил. По этому к процессу его поддержки могут подключиться, в том числе, и некоторые профильные неформальные общественные организации западных спецслужб.
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