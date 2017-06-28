За вашу и нашу свободу! Цыбко зачитает свой 580-страничный талмуд в День независимости США

28.06.2017 г., 14:15
«Узник совести» последний раз изобличит «кровавый режим» насквозь прогнившей путинской системы перед отправкой в архипелаг ГУЛАГ
День независимости США 4 июля

Забавно, правда? Обвиняемый в коррупции в «особо крупных» бывший член Совета Федерации от Челябинской области, собутыльник и «со-тёлочник» Юревича Костя Цыбко выступит с последним словом в Озёрском городском суде в День независимости США, 4 июля.

Напомним, последнее слово обвиняемого составляет 580 страниц. Читать он будет долго и артистично, наверняка с лирическими и патетическими отступлениями с обвинениями «палачей кровавого режима».

Что касается забавного совпадения по дате, то наверняка после того, как «узника совести», бывшего патриота и сторонника президента, члена «Единой России» и «редкого эколога» отправят в путинские застенки, «голос из Лондона» другого страдальца за правду — призовёт ради торжества демократии в тоталитарной России немедленно освободить несгибаемого диссидента, разоблачителя «кровавой гэбни», оборотней в синих прокурорских мундирах, следователей-перевёртышей и всей этой «путинской шайки», включая насквозь прогнившую судейскую систему диктатуры «этой страны».

В День независимости самого свободного государства на Земле, «сияющего града на холме», отважный неполживый диссидент Костя Цыбко в последний раз разоблачит извергов и палачей перед отправкой в узилище архипелага ГУЛАГа — ради нашей и вашей свободы.

С этого момента все люди доброй воли будут напряжённо ждать реакции Госдепартамента США на ущемление прав личности очередной сакральной жертвы путинского режима.

Введут ли ради Кости новые санкции?

Саша Славутина, фото из открытых источников

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Комментарии

Константин

Он же столп Света, светоч Веры, Гигант Мысли и Отец Русской Демократии... Правда, возможно, окажется , что с  оговоркой: некроман-зоофил. По этому к процессу его поддержки  могут подключиться, в том числе, и некоторые профильные неформальные общественные организации западных спецслужб.

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