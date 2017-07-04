3 августа Цыбко сядет, Или зачем Путин подарил Конституцию бывшему сенатору

04.07.2017 г., 19:53
Приговор дружку Юревича вынесут в конце лета
Константин Цыбко Челябинск

На удивление быстро бывший челябинский сенатор Константин Цыбко закруглился со своим последним словом, выступая с ним в Озёрском городском суде. Вроде как сочинил талмуд на 580 страниц, но пожалел судью, не стал всё читать. Но выступил очень эмоционально, как впрочем и всегда. Всех снова разоблачил, молодец. 

Выступал Костя, потрясая Конституцией Российской Федерации, которую ему якобы лично вручил президент Путин. Основной закон, который грубо попрали прокуратура, СК, ФСБ и прочие оборотни в мундирах и в штатском. Ведь они посмели преследовать честнейшего человека, патриота.

Ну, а сядет Костя 4 августа. Ему в этот день вынесут приговор.

Эмоциональную речь Цыбко добросовестно изложили проплаченные Юревичем СМИ. 

Потрясая Конституцией перед носом у судьи, которую, напомним, Косте вручил лично президент России — со словами: «На, Костя! Это Конституция! Ты самый лучший сенатор в истории российского парламентаризма, редкий эколог, патриот, честный гражданин и правильный пацан», — Цыбко заявил:

«Единственным барьером на пути всей этой преступной машины является справедливый суд. Сегодня настал важный момент, когда мы видим попытки нечистоплотных „оборотней в погонах“ пробить судебную систему, склонить ее к преступному сговору, проверить на прочность. Ваша честь, большое спасибо, что дали возможность вскрыть и предать гласности все многочисленные нарушения, выявленные в ходе судебного процесса. Я надеюсь, что вы поможете мне вычистить ряды силовых ведомств от нечистоплотных, преступных элементов и докажете, что статьи Конституции — не пустой звук, а основной закон нашей жизни!».

Надо полагать, судья был впечатлена Конституцией лично от Путина и ей показалось, что это президент, а не лощёный хмырь, проворовавшийся бывший сенатор, прожигатель жизни, собутыльник губернатора-олигарха, — изобличает подонков в мундирах и без, бичует пороки системы, выводит на чистую воду должностных преступников, посмевших обидеть такого великого человека.

Так подумал Костя. Именно на это была рассчитана, на этот психологический эффект — книжечка Основного закона России в Костиных липких ручонках, которую как-то раздали членам Совета Федерации перед фуршетом кремлёвские клерки.

Вы же не думаете, да, Ваша честь, что это Владимир Владимирович специально и лично вручил Константину Валерьевичу эту книжку? Может быть, даже он её купил в книжном магазине, но как это проверить, как изобличить ловкого шулера, — поэтому да, будем считать, что это Путинская Конституция, обладание которой автоматически делает из негодяя и подлеца человека, стоящего вне закона, отпускающая ему все его грехи. 

Думается, что судья не купится на эту туфту нашего клоуна.

Ждём справедливого приговора Константину Цыбко 3 августа 2017 года.  

Саша Славутина, фото из открытых источников: Вадим Ахметов, Ура.ру

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Комментарии

Читатель

Сейчас судья плотно под ушами..... и  ей придется выбирать   за силовиков или за законы и УПК... С учетом всего, видимо  вынесет приговор и Цыбко в  СИЗО при  болезни  умрет и овцы целы и волки сытые. если это Украина ,то бы оправдание, но увы это наша страна и право силовиков самое сильное.Сказано нуно и так и будет. Сказано нуно возвратить,то и так, тут три версии  по выводам суда, обвинительный, возврат прокурору и самое не ожидаемое оправдательный. Третий вариант это м инус обл. суду, и  выбор за двумя.Если в области силовики командуют   над судьями то вариант приговор, если суд выше всех то возврат. Ставка на 5 млн. р. что будет ПРИГОВОР нужный всем, а там  Болезнь и скорая смерть. ведь не КАЩЕИ же мы.Все смертны..Зато двух зайцев одним махом, все рады.. всем награды, ордена и медали  и звания и премии. Назидание всем..было бы..Господа в Контакте тотализатор кто за посадку и срок, ставки можно.... 

Советник

Привет господину первому городскому сумашедшему от второго городского сумашедшего. Угадайте с двух раз кто написал друг или враг?

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