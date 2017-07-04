3 августа Цыбко сядет, Или зачем Путин подарил Конституцию бывшему сенатору

На удивление быстро бывший челябинский сенатор Константин Цыбко закруглился со своим последним словом, выступая с ним в Озёрском городском суде. Вроде как сочинил талмуд на 580 страниц, но пожалел судью, не стал всё читать. Но выступил очень эмоционально, как впрочем и всегда. Всех снова разоблачил, молодец.

Выступал Костя, потрясая Конституцией Российской Федерации, которую ему якобы лично вручил президент Путин. Основной закон, который грубо попрали прокуратура, СК, ФСБ и прочие оборотни в мундирах и в штатском. Ведь они посмели преследовать честнейшего человека, патриота.

Ну, а сядет Костя 4 августа. Ему в этот день вынесут приговор.

Эмоциональную речь Цыбко добросовестно изложили проплаченные Юревичем СМИ.

Потрясая Конституцией перед носом у судьи, которую, напомним, Косте вручил лично президент России — со словами: «На, Костя! Это Конституция! Ты самый лучший сенатор в истории российского парламентаризма, редкий эколог, патриот, честный гражданин и правильный пацан», — Цыбко заявил:

«Единственным барьером на пути всей этой преступной машины является справедливый суд. Сегодня настал важный момент, когда мы видим попытки нечистоплотных „оборотней в погонах“ пробить судебную систему, склонить ее к преступному сговору, проверить на прочность. Ваша честь, большое спасибо, что дали возможность вскрыть и предать гласности все многочисленные нарушения, выявленные в ходе судебного процесса. Я надеюсь, что вы поможете мне вычистить ряды силовых ведомств от нечистоплотных, преступных элементов и докажете, что статьи Конституции — не пустой звук, а основной закон нашей жизни!».

Надо полагать, судья был впечатлена Конституцией лично от Путина и ей показалось, что это президент, а не лощёный хмырь, проворовавшийся бывший сенатор, прожигатель жизни, собутыльник губернатора-олигарха, — изобличает подонков в мундирах и без, бичует пороки системы, выводит на чистую воду должностных преступников, посмевших обидеть такого великого человека.

Так подумал Костя. Именно на это была рассчитана, на этот психологический эффект — книжечка Основного закона России в Костиных липких ручонках, которую как-то раздали членам Совета Федерации перед фуршетом кремлёвские клерки.

Вы же не думаете, да, Ваша честь, что это Владимир Владимирович специально и лично вручил Константину Валерьевичу эту книжку? Может быть, даже он её купил в книжном магазине, но как это проверить, как изобличить ловкого шулера, — поэтому да, будем считать, что это Путинская Конституция, обладание которой автоматически делает из негодяя и подлеца человека, стоящего вне закона, отпускающая ему все его грехи.

Думается, что судья не купится на эту туфту нашего клоуна.