Офисы Вайнштейнов обыскивали чекисты, а это значит, что роют под Юревича!

Обыски офисов предприятий челябинских бизнесменов Вайнштейнов (не один, как мы полагали, а несколько!) обыскивались силами сотрудников УФСБ по Челябинской области, — сообщает «КоммерсантЪ».

По сообщению «Ъ», сотрудники УФСБ провели ряд обысков в офисах предприятий, аффилированных с семьей бывшего депутата Государственной Думы Сергея Вайнштейна в рамках уголовного дела, подробности которого пока не раскрываются.

«Как сообщил «Ъ-Южный Урал» источник, знакомый с ситуацией, следственные мероприятия прошли в нескольких районах Челябинска, где расположены офисы компаний, принадлежащих семье челябинских бизнесменов Вайнштейнов, оперативными сотрудниками и следователями при силовой поддержке спецназовцев. Силовики работали в рамках уголовного дела, возбужденного следствием УФСБ», — сообщает издание.

Близость бизнес-семейства Вайнштейнов к бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, фигуранта уголовного дела по обвинению в получении рекордной для России взятки в 3,4 млрд рублей, — отлично известна.

Участие в оперативно-следственных мероприятиях челябинской контрразведки лишний раз доказывает, что «роют под Юревича».

Как сообщал ранее информационный сайт «UralDaily.ru», в 2013 году губернатор Юревич, депутат Госдумы Вайнштейн и сенатор Цыбко оказались замешаны в «гламурном скандале», известном как «Французский уик-энд Юревича».

На выходные по приглашению Сергея Вайнштейна губернатор и его друг сенатор (оба обвиняются во взятках, приговор Цыбко вынесут 3 августа 2017 года) в сопровождении свиты и челяди отправились на частном самолёте в Ниццу. В порту Ниццы челябинских управленцев и законодателей уже ждала двадцатиметровая яхта «Marquis» представительского класса, где в ночь с субботы на воскресенье и проходило основное торжество. Праздник продолжился уже в Монако. Там для гостей состоятельного депутата заранее были арендованы номера класса Deluxe в пятизвездочном отеле Hermitage (цена на человека — от 3615 евро за ночь).

Вряд ли Вайнштейн понёс такие расходы зря, без профита, ожидаемого от губернатора. По сути, это взятка должностному лицу. Скорее всего, Юревич отблагодарил семейство преференциями в бизнесе, хорошо известно его лоббирование принадлежащего Вайнштейнам частного медицинского центра «Лотос»

В 2011 году Юревич лично прорекламировал «Лотос» . Он отметил, что все жители региона, имеющие медицинский полис и нуждающиеся в диагностике на магнитно-резонансном и компьютерном томографе, смогут посетить этот центр по линии ФОМСа. В существующих больницах Южного Урала не хватает подобного оборудования.

Реклама лично от губернатора дорогого стоит!

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