Офисы Вайнштейнов обыскивали чекисты, а это значит, что роют под Юревича!

Обыски офисов предприятий челябинских бизнесменов Вайнштейнов (не один, как мы полагали, а несколько!) обыскивались силами сотрудников УФСБ по Челябинской области, — сообщает «КоммерсантЪ».
По сообщению «Ъ», сотрудники УФСБ провели ряд обысков в офисах предприятий, аффилированных с семьей бывшего депутата Государственной Думы Сергея Вайнштейна в рамках уголовного дела, подробности которого пока не раскрываются.
«Как сообщил «Ъ-Южный Урал» источник, знакомый с ситуацией, следственные мероприятия прошли в нескольких районах Челябинска, где расположены офисы компаний, принадлежащих семье челябинских бизнесменов Вайнштейнов, оперативными сотрудниками и следователями при силовой поддержке спецназовцев. Силовики работали в рамках уголовного дела, возбужденного следствием УФСБ», — сообщает издание.
Близость бизнес-семейства Вайнштейнов к бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, фигуранта уголовного дела по обвинению в получении рекордной для России взятки в 3,4 млрд рублей, — отлично известна.
Участие в оперативно-следственных мероприятиях челябинской контрразведки лишний раз доказывает, что «роют под Юревича».
Как сообщал ранее информационный сайт «UralDaily.ru», в 2013 году губернатор Юревич, депутат Госдумы Вайнштейн и сенатор Цыбко оказались замешаны в «гламурном скандале», известном как «Французский уик-энд Юревича».
На выходные по приглашению Сергея Вайнштейна губернатор и его друг сенатор (оба обвиняются во взятках, приговор Цыбко вынесут 3 августа 2017 года) в сопровождении свиты и челяди отправились на частном самолёте в Ниццу. В порту Ниццы челябинских управленцев и законодателей уже ждала двадцатиметровая яхта «Marquis» представительского класса, где в ночь с субботы на воскресенье и проходило основное торжество. Праздник продолжился уже в Монако. Там для гостей состоятельного депутата заранее были арендованы номера класса Deluxe в пятизвездочном отеле Hermitage (цена на человека — от 3615 евро за ночь).
Вряд ли Вайнштейн понёс такие расходы зря, без профита, ожидаемого от губернатора. По сути, это взятка должностному лицу. Скорее всего, Юревич отблагодарил семейство преференциями в бизнесе, хорошо известно его лоббирование принадлежащего Вайнштейнам частного медицинского центра «Лотос».
В 2011 году Юревич лично прорекламировал «Лотос». Он отметил, что все жители региона, имеющие медицинский полис и нуждающиеся в диагностике на магнитно-резонансном и компьютерном томографе, смогут посетить этот центр по линии ФОМСа. В существующих больницах Южного Урала не хватает подобного оборудования.
Реклама лично от губернатора дорогого стоит!
ИА «UralDaily.ru» следит за развитием событий.
Теги:
Новости по теме:
- В офисе Вайнштейнов, семье бизнесменов, тесно связанных с Юревичем, проходят обыски
- Юревича защитит другой «лондонский скиталец» — адвокат Ходорковского, авторитет «беловоротничковой преступности», заочно арестованный по «делу ЮКОСа»
- Юревич: «Лондон, гудбай, я здесь чужой, Лондон, прощай, пора домой…»
- Уголовное дело Юревича обрастает подробностями с малой родины Дубровского
- Юревич: в полушаге от предательства
- Юревича можно официально считать беглецом, и не только коррупционером, но и предателем
- Топ-менеджера «Макфы», обвиняемого в посредничестве в передаче взятки Юревичу, оставили под арестом
- Юревич начал распродавать активы
- Суд арестовал имущество Юревича на 3 «ярда» (!)
- Имущество Юревича будет арестовано на общую сумму 3 млрд рублей
Комментарии
Наверное даже перед расстрелом воровать не перестанут...
Поместить обоих в этот самый тамограф и закопать. Пусть там как пауки в банке борются за жизнь.
Вайнштейны неплохо жили и скапливали добро при Тарасове, но при Юревиче процессу обогащения Вайнштейнов был дан вертикальный взлёт. Ну а когда Юревич добрался до губернаторского кресла, процесс взлёта стал напоминать запуск баллистической ракеты.
В качестве примера можно взять хотя бы вот эту сделку. В 2011-м году некое ООО "Грин Парк" (50 % долей - Алексей Крикун и другие 50 % долей - ООО "Спортклуб Урал", владельцы - Сергей (90 и Евгений (10 Вайнштейны) за 4 млн. руб. приобретает через аукцион фонда содействия жилищному строительству в Сосновском районе никому, извините за выражение, на хрен не нужный земельный участок в 145 га, якобы под малоэтажное строительство. Естественно, ничего на этом участке не строится. А уже осенью 2013 года ООО "Грин Парк" продаёт этот участок КЖСИ, которую на 100 % контролирует Челябинская область, за 675 млн. руб. За минусом арендных платежей за 2 года и прочих побочных расходов, чистый навар на этой сделке составил 500 млн.руб. Тогда, а это был конец 13-го года, эти Вайнштейны и сочувствующая им публика очень сожалели, лили слёзы, ссылались на своё бедственное положение, которое вынудило их продать этот участок по-сути областному бюджету за какие-то копейки, какие-то жалкие 675 млн. руб., потому как истинная рыночная цена этого участка превышает 1 млрд. руб. Понимаете? Это они так говорили, эти Вайнштейны, в 13-м году, когда на строительном и не только рынке уже начинался кризис, в то время как в 11-м году этого кризиса ещё близко не было, однако участок почему-то был выставлен на аукцион и достался им всего лишь за 4 млн. руб.
Когда нагнали Юревича и в руководство КЖСИ пришли новые люди, они попытались как-то избавиться от этого участка, но сделать им этого не удалось. Даже за 5 млн. руб. и даже за 2 млн., и даже за 1 млн. руб. этот участок они не смогли продать. Почему? Да потому что изначально он, извините за выражение, был на хрен никому не нужен.
Тогда за кадром остался ответ на вопрос, сколько на этой сделке наварил Юревич и сколько ООО "Грин Парк", ныне признанное банкротом.
Такая вот сделка... Просто взяли и тупо отжали из бюджета области по нынешним ценам порядка 10 млн. евро. Просто так, между делом. Состава преступления в ней не нашли. А вот если бы выяснили, сколько сотен миллионов рублей с неё положил себе в карман Юревич, был бы сразу найден состав преступления. Ну так надо выяснить. Время пришло.
Поэтому начавшееся уголовное преследование Вайнштейнов ни у кого не может вызвать удивления, в том числе и у них самих. Правда, ходили споры, кого первого из этой вот плеяды "бизнесменов" начнут подтягивать - Колесникова или Вайнштейнов, но Колесников каким-то непостижимым образом прошёл в Госдуму, а вот Вайнштейна обломали. Потому к нему первому и пришли. Надо думать, на очереди - Давыдов с Мошаровым.
В качестве дополнения немного лирики, по-началу по неизвестной причине вылетевшей из головы. Эту вот захудалую в общем-то, на фоне общих объёмов оттопыренных средств, сделку от КЖСИ заключал некий Лейвиков, приткнутый туда гендиром. Юревич-Лейвиков-Вайнштейны - очень милое такое вот сообщество "бизнесменов", работавшее на благо страны. Из 252-х стран, так или иначе на сегодня зафиксированных в мире, угадайте, на благо какой страны работала эта шатия-братия, достигшая особых показателей в работе под чутким и неустанным руководством Юревича?
В качестве подсказки можете использовать фото ниже.
Колесников отдал много по честному, поэтому все так. Колесников зря связался с Юревичем, сам пожалел.
Всем им дорогу давала наша верховная продажная воровская власть, табурет под которой качается нынче очень интенсивно. Жульё на местах можно пересажать, но, так или иначе, когда-то встанет вопрос и о доверии тем, кто рулит на федеральном уровне. Решительные, принципиальные .... люди спросят их - Если вы окружали себя таким дерьмом, опираясь и доверяя ему судьбу регионов и страны, то сами-то вы кто, господа, из какого материала сделаны? И растекутся господа у ног пришедших к ним представителей народа ....
Отмодерировано: Корецкий
Идите вы нафиг со своей революцией. Нахлебались досыта, хватит.
Дело не в революции, как крайнем проявлении агрессии и вспышке насилия, а в том меняющемся и прогрессирующем общественном сознании, которое рано или поздно приходит к состоянию, когда большинству населения становится видимыми фальш, двуличие и неспособность властных структур обеспечивать поступательное развитие общества и динамику социальных процессов. При этом происходят качественные изменения и внутри управленческих систем, неизбежно приводящие к формированию новой, молодой, прогрессивной части управленческого аппарата, не принимающей антинародных, губительных привычек правящей элиты. Революций не будет, но внутриаппаратные серьёзные сдвиги возможны. .
А может действительно так лучше, чтобы Юревич уехал из России. Пускай теперь разлагает другое государство и создает революционные ситуации подальше от нашего...
К.В., к сожалению, он будет разлагать из Лондона, как все диссиденты - от Герцена до Березовского и Ходорковского - наше
Езжай в Сомали революции делать)
Вообще списки тех кто с Юревичем вместе куски пирога ели и делили и в карманы есть, но 60% пока преданы нынешней власти и решено тех обходить проверками и обысками и т.п. Но Борзота ряда чиновников и их друзей уже грани всего дозволенного стало переход. Сейчас если в апреле 2018 г. всеотлично,то шансыесть на возвращение Генеральной прокуратуре следствия и перевод функций СК РФ системе МВД. Иначе в ряде регионов рукводители СКР стали на сторону олигархов и чиновников, а не в защиту прав государства и основ нашего строя, т.е. Конституции. Близкий пример Свердлвская область, борзые владельцы , месяцами и годами обносили с оплатой труда, угрожали тем кто писал заявления. При чем управление СК по той области, медленно почти год пытались опросить работников и получить данные. В итоге Чайка принял решение с Бастрыкиным, тщательно изучить как эти проверки были и как в неделю могли одного работника найти и опросить. Сейчас за считанные дни, проделана работа. что следком должен был за год сделать, пинок был сильный.Поэтому шансы в РФ есть, но опять все только благодаря ФСБ, именно по опросам 100% жителей доверяют, 90% доверия к прокуратуре, а всем иным органам нет доверия даже и до 50%.Народ читает, слышить и прекрасно понимают, страна погружается в пучину массового воровства чиновниками всех уровней, обманы первых лиц областей, а там те обман правительства. Короче обстановка резко негативная. Но 90% населения РФ опять готова за Путина отдать свои голоса или за нового выдвигаемого кандидата ДЮМИНА, который уже в трех регионах скоро будет выдвинут как их кандидат. Пример покаяния дело ПОЛОНСКОГО, он получил свое и с миром снова выйдет на строительство новых домов.Если человек кается и готовс властью иметь дела,то государство лояльно готово к таким. Поэтому СОВЕТ,всем кто брали при ЮРЕВИЧЕ, ну придите в ФСБ и скажите, бес попутал, сдайте эти деньги и живите с миром.
Добавить комментарий