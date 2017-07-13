Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и совледелец ЧЭМК и агрофирмы «Ариант» Александр Аристов, согласно исследованию челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы — возглавили топ самых влиятельных персон Южного Урала.
Четвёртое место занял начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области Юрий Никитин. На пятом — председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Впервые попал в «десятку» прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, ставший шестым, также, как и депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, попавший в «верхний топ» самых влиятельных персон региона, занявший седьмое место.
Замыкают рейтинг заместители губернатора Евгений Голицын (8-е) и Евгений Редин (9-е) и начальник регионального ГУ МВД РФ Андрей Сергеев (1-е места).
По всему выходит, что помимо собственно чиновников, Южным Уралом правят серьёзные бизнесмены и силовики.
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- председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников
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Комментарии
уж Бурматов то какое такое влияние имеет? Я вот его на одном месте видал, к примеру.
Матросов, мы его все видели в одном месте, да вот беда, - чувак этим самым местом здорово заработал себе влияние в столице!
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