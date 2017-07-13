Южным Уралом правят серьёзные бизнесмены и силовики

Что делать Юревичу?

Сидеть в Лондоне — авось, всё само собой рассосётся…

45%

Прилететь в Россию и отсидеть. Лучше 10 в Копейской колонии, чем вечно — на лондонском кладбище для беглых олигархов!

55%

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