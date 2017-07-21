В челябинский штаб Навального прилетела бутылка. «Это репрессии», — заявил Табалов. «Что вы курите?», — поинтересовались полицейские

Кто-то разбил окно в региональном штабе оппозиционного персонажа Алексея Навального, расположенного по улице Тимирязева, 19, в Советском районе Челябинска. Окно штаба, где трудятся несколько оболтусов, занимающихся написанием отчётов в Москву и выбиванием копеечки на будущее заграничное турне известного не меньше, чем Конюхов путешественника Алексея Табалова, расположено на первом этаже — поэтому попасть в окошко диверсанту кровавого режима было не сложно.

«Нас преследуют, над нами глумится режим Путина», — объявил наш челябинский Миклухо Маклай, путешественник Табалов. «Что они курят там такое забористое, что за мощный такой препарат?», — заинтересовались полицейские и пришли в штаб, заявив, что, скорее всего в нём торгуют наркотиками.

Конечно, если бы наш отважный путешественник Табалов не связал прилетевшую в окно бутылку (обычную из-под пива, отнюдь не коктейль Молотова) с началом гонений и репрессий, а просто признал бы, что дескать, да, шёл мимо штаба ночью хулиган, ну и бросил стеклотару, — то и полиция не пришла бы.

Однако оборотистый Алексей смекнул, что на продолжительный отдых в странах Евросоюза он до завершения «президентской кампании» тёзки Навального такими темпами не насобирает, и решил связать ночное хулиганство с «репрессивным катком путинского беспредела»:

«Окно получило повреждение и нуждается в замене. Других разрушений вроде нет. Это первый серьёзный инцидент в относительно спокойном Челябинске с моим штабом. И связываю я его с постепенным накалом ситуации вокруг предстоящих выборов и вокруг роста узнаваемости Алексея Навального. Кто-то очень нервничает по поводу нашей работы в Челябинске…»

Конечно, как тут не занервничать путинским опричникам. Недавно, как сообщало ИА «UralDaily.ru», несгибаемые борцы с режимом провели беспрецедентную по дерзости и эффективности акцию: вышли в пятницу ближе к полуночи к пустынному в это время суток зданию администрации города Челябинска и отважно развернули перед изумлённым смелостью оппозиции дежурным охранником транспарант «Навальный — наш президент».

Это вам не дверь на Лубянку в ФСБ подпалить, для такой акции нужна настоящая неподдельная отвага, а также незаурядный ум.

Вот и забегали опричники, занервничали, стали думать, что можно противопоставить этому смелому шагу, этой плотной работе с электоратом челябинского штаба Навального и его главе — путешественнику Табалову. Ведь целого охранника сагитировали! Он как увидел плакат в ночи, так и понял, что Путин — преступник, порвал в клочки партбилет партии жуликов и воров и записался волонтёром в оппозицию — за пивом бегать для Алексея Табалова.

Табалов произведенному медиа-эффекту обрадовался и родил новый комментарий для СМИ:

«Думаю, идет постепенный накал ситуации, связанный с предстоящими президентскими выборами и активными действиями штаба Алексея Навального. Мы ожидали провокаций относительно штаба ближе к осени. Но, похоже, уже началось. Увы, нашим политическим оппонентам знакомы только средневековые методы борьбы…»

Да, началось! В ход пошли средневековые методы борьбы против инакомыслящих. Путинские инквизиторы-изуверы сначала даже развели костёр на площади Революции, чтобы сжечь колдуна Табалова и всех его ведьм, но потом решили — да ну, давайте просто запульнём им в окошко пустой бутылкой из-под пива. А уж ближе к осени — тут мы конечно развернёмся на славу, придумаем что-нибудь особенно мрачное, из арсенала Средних веков, вздёрнем на дыбу нашего Миклуху Маклая, пустим в ход «испанский сапог», «железную Деву» и прочие орудия наших излюбленных пыток…

А так как Алексей Табалов упорствовал в своём бреду, в своих буйных фантазиях, постоянно повторяя разные байки про происки режима, то, разумеется, в полиции решили, что не обошлось тут без употребления веществ и препаратов.

«Давление на штабы Навального усиливается по всей России. В Челябинске полицейские пришли в штаб оппозиционного политика и заявили, что есть подозрение: здесь торгуют наркотиками.

Как сообщил вчера в 17 часов на своей странице в Facebook Алексей Табалов, координатор штаба Навального в Челябинске, "к нам в штаб Алексея Навального пришли двое полицейских. Сказали, что поступил сигнал (причём из Москвы) о том, что здесь у нас торгуют наркотиками. Берут объяснения".

Один из комментаторов иронически замечает: "Навальный— это новый вид наркоты?". Другой серьезно замечает: "это перепись— им нужны паспортные данные". Многие возмущаются: "А что за "объяснения"? Что не торгую? Что за бред? Есть презумпция невиновности". Большинство комментариев критические в отношении властей и полиции», — сообщила демократическая пресса, а именно проюревичевский челябинский сайт «ЛентаЧел».

Весьма возможно, что Навальный — действительно новый вид наркоты, особо опасной. А иначе чем объяснить, что при всей очевидности искусственного происхождения их кумира «свидетели секты Святого Навального» выглядят такими упоротыми?