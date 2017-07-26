Силовики решили помочь Алексею Табалову в его карьере оппозиционера

Воля ваша, но кажется, что силовые структуры неровно дышат по отношению к заслуженному оппозиционеру Южного Урала Алексею Табалову. До сих пор никаких особых заслуг перед протестным движением у Алексея не было. Ну не считать же таковыми регулярные вояжи за границу, чаще всего «развлекательно-отдыхательного» характера, но иногда совмещаемые с поездками в страны развитой демократии, — таких как страны Балтии, Грузия и Украина, — на сборища русофобов.

Однако всем известно, что когда кровавый режим падёт, должности в новом оккупационном правительстве будут раздавать лишь тем, кто особо пострадал и претерпел от путинских опричников и сатрапов.

И тогда конечно какая-нибудь бывшая воспитка детсада Чудновец, отсидевшая в застенках, станет гауляйтером соседней Свердловской области, подпаливший дверь Лубянки, прибивший причиндалы к брусчатке Красной площади акционист Павленский — возглавит контрразведку новой обновлённой России и будет расстреливать бывших чекистов, Пусси Райот — министерство культуры, а Лёха так и останется без хорошего поста.

Поговаривают, что челябинский путешественник давно сотрудничает с органами и властями, и не случайно он «проспал» один раз оппозиционный митинг и вообще «сливает протест». Но, как известно, все яйца не кладут в одну корзину, и видимо на случай «цветной революции» в России Лёху готовят к роли двойного агента. Чтобы он, значит, немного претерпел (но не сильно), а потом сделал карьеру в рядах победивших «навальнят».

Для этого Лёшу 10 суток продержали в очень приличной, судя по всему, камере ИВС, обвинив в организации незаконного «шествия с уточками» по Кировке, а теперь вот готовят к новому кратковременному аресту, предъявляя ему то же самое, а именно — организацию незаконного митинга.

Речь, скорее всего, идёт о трёх баранах, вышедших поздно вечером в пятницу к мэрии Челябинска с плакатом «Навальный наш президент».

«Лично я думаю, что все это — провокация не то ФСБ, не то «Центра «Э», — заявил набирающий очки будущий губернатор Челябинской области при президенте Навальном. И это очень даже может быть! Пригнала «кровавая гэбня» несколько провокаторов, те развернули плакат в тёмном месте, а потом — раз!— и новый арест.

А уже с двумя отсидками по 10 дней каждая — можно смело претендовать на самые высокие посты.

А то выглядит несерьёзно: неделя «административки» да прилетевшая в окно штаба бутылка , вот и все «репрессии»!