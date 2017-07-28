Челябинскую область скоро возглавят: губернатор Бонапарт, мэр Челябинска Брюнет, председатель ЗСО Крепыш и прочие молодые и энергичные

Самая большая проблема «магнитогорской команды», пришедшей к власти на Южном Урале после бесславного схода с политической арены экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — во главе с Борисом Дубровским — чрезмерная доверчивость и доброта. Добренькие Вы, Борис Александрович и Евгений Николаевич! А ещё — чистенькими хотите остаться, разгребать авгиевы конюшни, оставленные Юревичем, — в белых перчатках. Так не бывает!

Вы прозевали атаку Юревича на ваши позиции, запустили ситуацию до такой степени, что и поныне, даже под давлением неопровержимых улик и обвинений нисколько не впечатлённые внушительной суммой украденного (3,4 млрд рублей) читатели «UralDaily.ru» пишут: «Юревич — лучший губернатор на все времена, не то, что эти «агаповские»!» За вас всю грязную, но необходимую работу сделала ФСБ, скажите спасибо родным чекистам. Если бы не контрразведка, не Следственный комитет — был бы Юревич сейчас губернатором, разумеется, теневым, а Вы, Борис Александрович, исполняли бы функции английской королевы. То есть занимались бы точно тем же, чем занимаетесь сейчас: сочиняли бы очередную Стратегию, готовили бы шапкозакидательные амбициозные мега-проекты, а правил бы Миша, «Король Севера».

Зима близко, и Ланистеры всегда платят долги, и Белые ходоки с мечами из валерийской стали, потрясая стягами Великого Дома Бурматова со товарищи, — лезут через стену, а вы всё сидите сиднем на своём Железном троне, воображая, что Вы король семи королевств, не понимая, что Ваш дозор окончен.

Ответственно сообщаем читателям «UralDaily.ru» , что решение принято, и следующим губернатором Челябинской области станет Владимир Бурматов — со всеми вытекающими. Свои источники мы раскрывать не вправе, но они вполне компетентны. И Владимир Владимирович это заслужил, ей-богу, заслужил!

Вот посмотрите, какой он орёл. Забудьте про пожаротушение, диссертацию и прочие скандалы. Люди добрые, славьте будущего губернатора!

Депутат, который работает, и это теперь истинная правда.

В топе вчерашних новостей тема — «Депутат Госдумы занялся проблемой задержки зарплат в «Челябавтотрансе». Вы скажете, что этой проблемой должен заниматься губернатор — ну так губернатор и занимается. Только будущий.

Или вот, заголовок новости: «Бурматов пригрозил проблемами бывшим чиновникам-архитекторам», и сама новость:

«Депутат государственной Думы Владимир Бурматов заявил о необходимости привлечь к ответственности челябинских чиновников, которые в прошлом десятилетии активно раздавали разрешения на строительство домов во дворах. Большинство тех людей уже не работают в мэрии, но это не повод прощать им попытку заполнить город высотками в обход интересов жителей…»

Скажете, что этим должен заниматься мэр? Главу Челябинска губернатор Бурматов считай, уже назначил! И это конечно не Тефтелев.

А вот Владимир Владимирович поздравляет с Днём военно-морского флота челябинских моряков-ветеранов. Он — лучший друг моряков, пенсионеров, строителей, студентов, многодетных матерей, и вообще всех! Король-Солнце!

Никто ничего не делает, а он — делает, работает, выбивает деньги из Москвы, решает проблемы, грозит со всех строго взыскать и всех наказать. Потому, что он главный.

А где губернатор пока ещё Дубровский Борис Александрович? Стратегию до 2030 года составляет, а ещё он то ли в Астане, то ли ещё где. К саммиту готовится какому-то. Но бриксы-шосы пройдут без него, и Стратегию, если успеют написать её при Борисе Александровиче, — будет решать другая команда. До 2030 года — минимум, но почему-то кажется, что и подольше, ведь команда молодая и до пенсии всем МГЕРовцам далеко.

Владимир Владимирович — теперь только так! Уважительно и даже где-то заискивающе. Теперь это самая влиятельная фигура, король без трона, но трон и корона — дело времени и техники. Хотя почему король? Император! Забудьте БИНХа и Вовочку, дорогие друзья. Ныне Владимира Владимировича называют в партийных единороссовских кругах, а также в одной весьма влиятельной башне Кремля не иначе как Бонапарт! И планы у Бонапарта наполеоновские!

Есть клички (хотя слово «клички» выглядит неуместно для таких уважаемых ныне людей) и у верных соратников Бонапарта, выходцев из челябинского МГЕР, — и должности им уже готовы!

Мэром Челябинска станет Александр Галкин, председатель комиссии по социальной политике челябинской городской Думы. Друзья по оружию зовут его просто Брюнет, навсегда забудьте обидную кличку «Саша Самострел», уважаемые читатели, и готовьтесь с почтением встретить преемника милейшего, но мягкотелого Евгения Николаевича Тефтелева.

Перестаньте третировать за несколько избыточный вес Анатолия Вершинина, нашего коммунального омбудсмена и депутата Заксобрания. В администрации президента он известен, как Крепыш.

Владимир Викторович Мякуш, Вы уже сложили свои личные вещи из кабинета — портреты президента и премьера с автографами, сувенирного медведя, символа «Единой России», играющего на балалайке? Да Крепыш развесит свои портреты в Вашем уже, считай, бывшем кабинете — и президента, и премьера, но в красном углу, конечно, повесит икону своего императора Бонапарта, который очень скоро приведёт к общей победе своих верных маршалов, каждый из которых станет королём!

Но и свою вторую должность, партийную, Вы потеряете, дорогой Владимир Викторович! Ну а как Вы хотели? Ведь Бонапарт, руководитель ЦИКа «Единой России» — уже Ваш партийный босс! Дамир Утарбеков, прошу любить и жаловать, известный в Москве как Хан, — будущий секретарь ЧРО правящей партии.

Ну а как иначе, ведь все вы, уважаемая «старая гвардия», приложили руку к карьере Хана! Стояночки, потом вроде бы не самая важная должность а аппарате «ЕдРа»…

Хотя понять вас можно. Ведь такие люди в Москве поддерживают новую молодую элиту Челябинска и региона!

Хан, Брюнет, Крепыш, Бонапарт! В этом чувствуется мощь, чувствуется молодая энергия, сила!

Кстати, у настоящего, исторического Наполеона Бонапарта были и Старая гвардия, и Молодая. Героизм русского народа, сила российского оружия и Генерал Мороз — выкосили Старую гвардию Наполеона, и он заметил проредевшие элитные полки, чьи косточки лежали под снегами России, «среди не чуждых им гробов», — «молодогвардейцами»… Ничего не напоминает?

Все, все уйдут на покой! На заслуженные пенсии и в бизнес, который пока ещё есть, но конечно скоро не будет и бизнеса, ведь получившие богатейший опыт передела рынка автостоянок, ритуальных услуг, мелкорозничной торговли — «молодогвардейцы» — отберут у «старших товарищей» всё!

До свидания, все! И «магнитогорские», и «мякушевские», пока, Евгений Николаевич, Константин Юрьевич и многие другие! С вещами на выход, спасибо вам! Медальку на прощание и вперёд — сажать огурцы на грядках, нянчить внуков, писать воспоминания!

Пришло время молодых, пришло время дерзких!

Но хотя… Ведь правду говорят, что беда не приходит одна, и что не всем, ох далеко не всем удаётся на старости лет уйти на покой с миром, и что многие после отставки теряют не только бизнес, но и свободу…

Пример Юревича и его окружения — тому порукой…

Ведь понятно, что очередной передел рынка, который неизбежно сопровождает передел власти, — вызовет очередной финансовый кризис и сокращение «кормовой базы». И надо будет на кого-то свалить «временные трудности» и объяснить народу, почему он стал жить ещё хуже, почему не стало здорово, сытно и приятно после прихода к власти молодых и перспективных.

Ох, и сажать же будут, дорогие друзья! И тут уже всех — «Макаронников», «Магнитогорских», в «Молодогвардейской»-то области «МММ», и мы точно знаем, что основатель самой известной российской «пирамиды» Мавроди прибудет на инаугурацию нового губернатора Бонапарта.

Бегите все за должностями! В очередь! За областными — к Бонапарту, за городскими челябинскими — к Брюнету, за партийными — к Хану! Это область МММ!

Ну, мы про других ещё не сказали, кажется? Скамейка запасных у «молодогвардейцев», в отличие от «магнитогорских» — значительно шире, потому, что суровую школу МГЕР, слёты «сурковской», а потом и «володинской» молодёжи на озере Селигер и в других местах прошли тысячи амбициозных южноуральцев!

Позвольте вам представить остальных, немногих, про которых нам достоверно известно — про их новые должности и партийные клички.

Сначала конечно о дорогом нашем Руслане Усмановиче Гаттарове! Снова в Совет Федерации, на руководящую должность, там денег больше! Хотя… может и останется при «императоре» первым уже вице-губернатором, как знать…

А подвиньтесь-ка, Станислав Иванович Мошаров, дорогой, Вы даже не «магнитогорский», Вы и вовсе «макаронный», Вас давно ждёт доброжелательный и чуткий следователь по особо важным делам…

Эркин Маматов, директор МБУ «Спортивный город», кличка Эмир — это конечно будущий министр спорта, посторонитесь, Леонид Яковлевич Одер, дядя Юра Серебренников Вас уже заждался, больше спортивного оптимизма, трусцой к следователю!

Вдох глубокий, руки шире,

Не спешите, три-четыре,

Бодрость духа, грация и пластика,

Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая,

Если жив пока ещё, гимнастика!

Если вы в своей квартире,

Лягте на пол, три-четыре,

Выполняйте правильно движения.

Прочь влияние извне,

Привыкайте к новизне,

Вдох глубокий до изне-

можения!

Всем пора привыкать к новому, дорогие друзья! Молодая гвардия — освежающий ветер перемен! Глоток свежего воздуха в спёртой атмосфере попукивающих старичков, уважаемые товарищи! Скоро всё изменится и изменится кардинально!

А в лучшую ли сторону? Ну, для кого как, дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую! На прощание.