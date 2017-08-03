Будущий губернатор Бурматов ещё и настоящий политик!

Следующий губернатор Челябинской области Владимир Владимирович Бурматов в тот же день, когда была опубликована статья на «UralDaily.ru» «Челябинскую область скоро возглавят: губернатор Бонапарт, мэр Челябинска Брюнет, председатель ЗСО Крепыш и прочие молодые и энергичные» — дал интервью сайту «Знак.ком».

В этом интервью Владимир Владимирович продемонстрировал лучшие качестве настоящего политика. А именно — осторожность и взвешенность, полностью отвергнув свои губернаторские амбиции.

Хотя всем известно, что всё уже решено, депутат Госдумы говорит, что, дескать, он отвечает перед своими избирателями и, конечно же, — не поменяет мандат депутата на губернаторское кресло.

Да, немного подвела молодость и неопытность, некоторая неискушённость в «византийском» стиле российской политики: не стоило конечно же давать интервью в этот же день, когда появилась статья на «UralDaily.ru», и опровергать желание побыстрее хлопнуться в кресло Дубровского. Надо было конечно немного выждать, взять паузу. И не делать опровержение стремления побыстрее выгнать «агаповских» и нагнать во власть своих, «молодогвардейских», — главной темой интервью.

Но в целом получилось неплохо, и даже кое-кто, наиболее доверчивые и наивные, — поверили Владимиру Владимировичу.

С аргументами конечно тоже Владимир Владимирович подкачал… Ну во-первых, все прекрасно помнят, что депутат Госдумы Михаил Юревич в 2000 году тоже горячо опровергал своё намерение баллотироваться на должность мэра Челябинска, а перед 2010 годом, когда группа кремлёвских лоббистов выдвинула его на пост губернатора Челябинской области, — рассказывал в СМИ, что его избрали главой областного центра и он не может подвести своих избирателей.

В первом случае Юревич не хотел преждевременно нервировать Вячеслава Тарасова, во втором — расстраивать Петра Сумина.

Но благополучно заменил и того, и другого.

Надо ли полагать, что Борис Дубровский прочитает интервью своего преемника, который якобы и не помышляет ничуть плюхнуться в губернаторское кресло, — и тут же поверит?

Ну да, ведь всем известно, что Владимир Бурматов не врёт никогда.

Почему депутат Госдумы столь активен, то здесь, то там, как Фигаро, и всем помогает и решает все вопросы, и выбивает деньги и наказывает нерадивых, то есть ИСПОЛНЯЕТ УЖЕ ПО ФАКТУ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ФУНКЦИИ?

Ну, тому есть простое объяснение — работает человек, как объявил избирателям, что он — «депутат, который работает», так и не обманул земляков.

Вот фрагмент интервью на «значке»:

«— С весны ходят слухи, что депутат Госдумы Бурматов по окончании срока полномочий губернатора Дубровского может претендовать на его место. Владимир Владимирович, что вы сами-то думаете о перспективе возглавить Челябинскую область? Опыт работы на выборах у вас есть.

— Давайте сначала разберемся, почему возникают эти слухи. Я полагаю, у нас регионы просто отвыкли от нормально работающих федеральных депутатов-одномандатников, которых до этого не избирали с 2003 года. Видимо, мой подход к работе не укладывается в привычные рамки некоторых людей. Наверное, ожидали чего? Что осень закончилась, выборы прошли, и депутаты «рассосались». Но так ведь всегда было! И когда я весной приезжал в территории — все удивлялись: «Что, у нас опять выборы?» Это был очень плохой симптом, плохой сигнал: прежняя система отсутствия госдепов-одномандатников, депутаты, которые иногда исчезали после выборов и снова появлялись только за полгода до следующих, — себя изжила. Госдума очень правильно сделала, вернув институт одномандатников, я сам голосовал за это решение как депутат прошлого созыва…»

Надо ли полагать, что раньше, когда Владимир Владимирович депутатом-списочником и просто жал на кнопки , голосуя за старших товарищей, предпочитающих работе законотворца более приятное времяпрепровождение, — он не работал просто потому, что был избран не по одномандатному округу, а теперь проникся гражданским правосознанием и начал пахать, чувствуя свою ответственность перед наказами электората?

Лично мы в этом уверены. Владимир Владимирович стал демонстрировать гражданскую сознательность из-за внезапно проснувшейся совести. А вовсе не из-за того, что хочет не только стать «и.о. губернатора», но и уверенно выиграть губернаторские выборы.

Забавно, что открещиваясь от губернаторских амбиций, Владимир Владимирович (теперь мы будем называть будущего главу Южного Урала именно так — никаких БИНХов и Вовочек!), тут же рекламирует себя, как Хозяина региона:

«— То есть вы о должности губернатора не задумываетесь?

— Я сейчас задумываюсь о повторе успеха с привлечением федеральных средств в область. Один раз, в этот первый год депутатства, это удалось. Мы привлекли 1,3 млрд рублей в Челябинскую область. По депутатской линии таких поступлений не было уже очень давно. Это средства в первую очередь на благоустройство, на ремонт дворов, 260 дворов только в Челябинске будут делаться! Благоустройство сельских территорий — всё это федеральные деньги…»

Человек нашёл такие деньги! Ну как за него не проголосовать?

Далее в интервью Владимир Владимирович решительно открещивается от «своих людей» по челябинской «Молодой гвардии Единой России», от всех выходцев из МГЕР:

«— Вы говорите «мои ребята». Это кто? «Молодая гвардия»?

— К «Молодой гвардии» я с 2010 года не имею отношения. «Мои ребята» — это мои штатные помощники.

— Но вот вы рассказываете об объектах точечной застройки в Челябинске, а по ним активно работает Максим Голощапов, нынешний лидер МГЕР.

— Ну там не только он работает. Общественники, районные депутаты, члены Общественной палаты. А то, что сегодня делают молодогвардейцы — что-то мне нравится, что-то нет. Я от молодежной политики, как сами понимаете, сейчас довольно далек.

— Что именно не нравится?

— Я возглавлял в свое время эту структуру, у нас тогда актив только в Челябинске был порядка пяти тысяч человек, которых мы выводили на мероприятия, у нас шла активная кадровая работа в вузах и средних специальных учебных заведениях. Сейчас я вижу, что эта работа организована по-другому. Но ведь и время изменилось, и организация изменилась. Критиковать я нынешних руководителей МГЕР точно не буду, это уже не моя епархия. Я, вообще, как вышел из молодежной политики, так стараюсь не возвращаться. По одной причине: молодежная политика — очень коварная штука. Я знаю деятелей, которые до седых волос дожили, а все еще занимаются молодежной политикой. В этом строю «ветеранов молодежной политики» у меня не было желания оказаться…»

Кто-то сомневается в том, что Владимир Владимирович вырос из коротких штанишек МГЕР, что он уже умудрённый опытом политик даже не челябинского давно уже, а российского масштаба?

И мы конечно понимаем, почему наш герой открещивается от Вершинина, Галкина, Утарбекова (не думаем, что от Гаттарова). Владимир Владимирович делает всё абсолютно правильно, как настоящий политик! Будущему губернатору нужно контролировать финансовые потоки, то есть стоянки, кладбища, киоски — это для начала.

Ну а уже потом, после того, как здание по ул.Цвиллинга будет прочно занято и все друзья-соратники по МГЕР получат ключевые должности, — можно будет «строить» целые властные ветки и вертикали, а также капитанов, генералов и маршалов большого бизнеса, в том числе конечно металлургов.