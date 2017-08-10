«Он в Пенсильвании!», Или «Михаил Юревич: Теория Хаоса». ВИДЕО

«Джек Райан: Теория хаоса» (англ. Jack Ryan: Shadow Recruit) — шпионский боевик режиссёра Кеннета Брана о Джеке Райане, герое романов Тома Клэнси, вышедший на российские экраны в январе 2014 года, в Челябинске смотрели исключительно для того, чтобы насладиться монологом о «докторе Михаиле Юревиче», купившем за наличные какой-то амбар в штате Пенсильвания.
Русофобский сюжет фильма прост как три копейки, цитируем по Вики:
«Бывший морской пехотинец Джек Райан, живущий со своей подругой Кэти на Манхэттене и работающий финансовым аналитиком под руководством американских спецслужб, приоткрывает завесу над секретными действиями русских олигархов, стремящихся привести Америку ко «Второй Великой Депрессии». Джек едет в Москву и пытается помочь американским спецслужбам предотвратить катастрофу».
Но нам было пофиг, мы ходили на «доктора Юревича», купившего «амбар за наличные».
Вот этот знаменитый монолог офицеров ЦРУ о неком российском олигархе, спонсирующем международный терроризм (обратите внимание на скептическую физиономию Кевина Костнера!):
«— Давайте искать последние сделки, проведённые Юревичем на рынке нежилой недвижимости! Ангары, складские помещения, всё, что…
— Есть! Амбар (нрзб), продан 6 месяцев назад доктору Михаилу Юревичу — за наличные.
(Вот этот прекрасный амбар – прим. «UralDaily.ru»).
— Он в Пенсильвании!
— Что, в Пенсильвании взрывают … (нрзб)?
— Том, он в Пенсильвании!»
Юревич, как известно, в Лондоне. Залёг на дно, шакал.
Но чем он отличается от героя американского фильма, который по сюжету дестабилизирует финансовую систему США?
Только тем, что реальный Юревич поставил на грань хаоса Челябинскую область, выведя активы в оффшоры Кипра.
Однако наверняка недвижимость и бизнес Юревича есть в других странах. И не исключено, что даже и в Пенсильвании.
Вслед за героями фильма «Джек Райан: Теория хаоса» хочется закричать:
— Давайте искать последние сделки, проведённые Юревичем по всему миру! Недвижимость и бизнес! Секретные счета! Яхты, острова, бриллианты для любовниц и любовников!
Захватывайте всё подряд! Подонок объявил нам войну!
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Комментарии
Почему нельзя избирать во власть людей
со средними способностями
(В помощь избирателю)
В СССР была система выборочной подготовки руководящих кадров. Опыт работы «двадцатитысячников» показал, что результативное руководство зависит от наличия способностей. Подготовка будущих номенклатурных руководителей начиналась в пионерских и комсомольских организациях. Менеджмента в то время в СССР не было, но было понимание, что законы организационных процессов везде одни и те же. Поэтому номенклатурных руководителей смело можно назначать на управление баней, театром, госучреждением или заводом. Подобные горизонтальные перемещения были не редкость.
Наряду с этим, выделялись люди со средними способностями. Человек с такими способностями - это хороший исполнитель или «вечный зам», который добросовестно выполняют регламент, распоряжения шефа и оперативно реагирует на внешние и внутренние угрозы авторитету шефа и предприятию.
Но несмотря на существовавшие правила, иногда назначали руководителем «вечного зама» или человека со средними способностями. В этом случае стиль работы и сценарии управления везде были почти одни и те же. Люди со средними способностями подбирают себе команду по принципу «одобрям». И через короткое время, люди способные к лести и подхалимажу, будут его «верными соратниками».
Стиль работы организации изменится:
- стратегия исчезнет и заменится принципом «в ответ на…», реагирование на внешние и внутренние угрозы, обоснование трудностей достижения имеющихся результатов (каждый зам. умеет мастерски доказывать, как он «денно и нощно», «кровью и потом», «не покладая рук», «избегая несчастий». Поэтому и любит себе подобных);
- научное обоснование технологий, взаимосвязь с внешним окружением подменяется удобными мнениями подхалимов и льстецов, профи изгоняются как неугодные (профи они везде неудобные со своими принципами. Мне приходилось слышать от собственников: «Я его сам боюсь. Но еще больше боюсь, что он уйдет!»);.
- единая воля и организованность во внедрении каких-то технологий, в этих организациях тоже исчезает, так как всегда можно обосновать неуспех чьим-то сопротивлением;
- в разделении труда и специализациях начинают доминировать подражания шефу и т. д. …. до исчезновения этой организации или принятия решения о смене руководителя.
Немного о подражании. Обычно льстецы и подхалимы стараются использовать стиль работы шефа для демонстрации своей преданности, не замечая, что этим «копают шефу яму» в его карьере.
Лидеров СССР (И. В. Сталина, Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева) сгубили льстецы и подхалимы. Если бы они не стали внедрять везде эти «посевы кукурузы», то СССР был бы мировым лидером в уровне благополучия людей. У большинства талантливых управленцев с лидерскими качествами, было много своей, от льстецов и подхалимов, «кукурузы».
Люди со средними способностями иногда слабы умом в выделении различий между «добром» и «злом». Таким людям не будет стыдно за содеянные преступления и они не будут признавать вину. Например, М. Юревич везде плакаты вешал: «Этот хлеб мы испекли для Вас», «Этот мост мы построили для Вас», «Все отдыхают, а Юревич работает» и т . д. Этот имиджный морок был необходим для того, чтобы никто не смог подумать, что он обыкновенный казнокрад. Скрытое со времен становиться явью… .
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