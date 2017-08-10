«Он в Пенсильвании!», Или «Михаил Юревич: Теория Хаоса». ВИДЕО

«Джек Райан: Теория хаоса» (англ. Jack Ryan: Shadow Recruit) — шпионский боевик режиссёра Кеннета Брана о Джеке Райане, герое романов Тома Клэнси, вышедший на российские экраны в январе 2014 года, в Челябинске смотрели исключительно для того, чтобы насладиться монологом о «докторе Михаиле Юревиче», купившем за наличные какой-то амбар в штате Пенсильвания.

Русофобский сюжет фильма прост как три копейки, цитируем по Вики:

«Бывший морской пехотинец Джек Райан, живущий со своей подругой Кэти на Манхэттене и работающий финансовым аналитиком под руководством американских спецслужб, приоткрывает завесу над секретными действиями русских олигархов, стремящихся привести Америку ко «Второй Великой Депрессии». Джек едет в Москву и пытается помочь американским спецслужбам предотвратить катастрофу».

Вот этот знаменитый монолог офицеров ЦРУ о неком российском олигархе, спонсирующем международный терроризм (обратите внимание на скептическую физиономию Кевина Костнера!):

«— Давайте искать последние сделки, проведённые Юревичем на рынке нежилой недвижимости! Ангары, складские помещения, всё, что…

— Есть! Амбар (нрзб), продан 6 месяцев назад доктору Михаилу Юревичу — за наличные.

(Вот этот прекрасный амбар – прим. «UralDaily.ru»).

— Он в Пенсильвании!

— Что, в Пенсильвании взрывают … (нрзб)?

— Том, он в Пенсильвании!»

Юревич, как известно, в Лондоне. Залёг на дно, шакал.

Но чем он отличается от героя американского фильма, который по сюжету дестабилизирует финансовую систему США?

Однако наверняка недвижимость и бизнес Юревича есть в других странах. И не исключено, что даже и в Пенсильвании.

Вслед за героями фильма «Джек Райан: Теория хаоса» хочется закричать: