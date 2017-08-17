Читатель «УралДейли.ру»: «Тефтелев будет стирать Бурматову носки, а Дубровский — чистить ботинки…»

Мы считаем, что именно сейчас элита Челябинской области проходит проверку. Вся эта «магнитогорская команда». И маркером этой проверки станет либо увольнение с должности, либо нет — главы Металлургического района Челябинска Дмитрия Петрова. Нам на этого Петрова, в общем, плевать. Был поставлен Юревичем — для того, чтобы осложнять жизнь и бизнес хозяину района Барышеву. Потом — с Барышевым подружился. Чиновник как чиновник. Дело в другом.

А именно в том, что главу района приказывает убрать будущий южноуральский губернатор Бурматов . И все «магнитогорские», все эти «стальные характеры», эти «эффективные менеджеры ММК», все эти великие стратеги — вытягиваются во фрунт и говорят: «Да, уволим Петрова».

Старший приказал!

Вы только подумайте — утром «старший» написал в соцсети: «Главе района пора поискать себе менее хлопотную работу», а вечером того же дня всё — становится известно, что Петров пакует вещички.

Иногда кажется, что если к милейшему Евгению Николаевичу Тефтелеву подойдёт кто-то из «молодогвардейцев», этой новой «комсомольской элиты», и плюнет в лицо с трёх шагов, то челябинский мэр, невозмутимый как скала, даже не утрётся.

Просто не заметит плевка.

А может быть слюна обидчика закипит, не долетев до раскалённой как сталь ММК красной щеки нашего городничего.

Стальной характер, правда? Гвозди бы делать из этих людей.

«Поскольку Петров на хорошем счету у главы Евгения Тефтелева, если произойдет отставка, то это будет перемещением по горизонтали», — заметил пресс-секретарь мэра Владимир Сафонов», — пишут «урашки».

Ну просто небывалая фронда! Дерзость, можно сказать. Пошли наперекор Владимиру Владимировичу. Переместят по горизонтали, не уволят к чертям собачьим.

«Знак.ком»:

«Глава Челябинска Евгений Тефтелев пока не категоричен. Znak.com он заявил, что слово «уволен» в данном случае не подходит.

«Ротация — нормальное явление. Я не исключаю, что она будет, но об увольнении речи не идёт. В Челябинске все главы районов работоспособные, я заинтересован в том, чтобы работать с этими людьми», — пояснил Евгений Тефтелев. Он также сказал, что в курсе претензий Бурматова к Петрову.

«Депутат имеет право их высказывать, потому что Металлургический район входит в его округ», — отметил мэр».

Ротация — нормальное явление, ага. Депутат Госдумы решает кадровые вопросы, входящие в исключительную компетенцию главы города.

Стальные лисы! Львы из нержавейки! Нервы стальные, как канаты. Всё нипочём! Этих людей невозможно ни согнуть, ни сломать!

Самым решительным, как ни странно, оказался «Стасик из Горсвета». Станислав Машаров, «картонный мэр» при Юревиче, всем обязанный макаронном пахану, нынче — тихоня-спикер Гордумы.

Казалось бы, Станислав Иванович, не пикнувший ни разу даже против кошки, которая бегает по этажам администрации и Думы Челябинска, — должен стоять перед следующим губернатором навытяжку. Однако даже эта макаронная размазня оказалась смелее наших «людей из стали»:

«Информация, озвученная депутатом Государственной Думы, очень серьезная. Но все же оценку работы главы района должен давать глава города. В любом случае, думаю, что опыт и навыки Дмитрия Петрова еще могут пригодиться в городском хозяйстве».

Мы даже немного зауважали Станислава Ивановича!

Казалось бы, промолчи — попадёшь в первачи, но видимо у «хомячка» чувство самосохранения сильнее, он, в отличие от «магнитогорских», понимает, что его-то точно при губернаторе Бурматове сожрут.

А что же желает сегодня наш губернатор пока ещё Борис Александрович Дубровский? Может быть, старается как-то защитить права своего верного соратника Евгения Николаевича Тефтелева?

Или всё же смирился с неизбежным, и знает, что после следующей записи Владимира Владимировича Бурматова «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» с критикой вице-губернатора или регионального министра — также безропотно отправит в отставку и их?

А губернатор нынче тусуется с молодёжью. С той самой, «мгеровской». И рассуждает о «фейерверке идей».

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил молодежный форум «Утро» как инновационную площадку для формирования новых подходов в образовании. Об этом он заявил сегодня на традиционном августовском областном педагогическом совете.

«Сегодня в образовании подходы должны быть изменены на более комплексные, — сообщил Борис Дубровский, обращаясь к педагогам. — Такой фейерверк идей я увидел летом на форуме „Утро“, где было подано рекордное количество заявок от участников — 3000 предложений. И все это ваши ученики, которые генерируют новые идеи и подходы», — сообщает «Знак.ком».

Вы себе даже не представляете, Борис Александрович, какой «фейерверк идей» в голове Бурматова, Галкина, Вершинина, Утарбекова! Сколько новых подходов и блистательного креатива!

Даже страшно подумать об этом. Вот мы стараемся не думать… а то ведь не уснём.

Вот, что думает читатель «UralDaily.ru», выразивший своё отношение к происходящему в комментарии под нашей статьёй:

«Бурматов всё правильно делает, что устраивает проверку на дорогах. Проверяет всю эту так называемую почтенную публику или илиту, называйте как хотите, на гнилость и вшивость.

Что вы думаете, завтра, если Бурматов, к примеру, скажет, Женька, ну-ка мухой постирай мне носки, Женька откажется? Нет. Будет стирать, да ещё и с подобострастной улыбкой на лице.

Или скажет, слышь, Борька, у меня тут что-то штиблеты запылились, смахни-ка с них пыль, и Борька откажет? Нет. Смахнет, носовой платочек достанет из кармана и смахнет пыль с ботинок Бурматова, стоя на коленях и ожидая дальнейших указаний.

Или даст Бурматов команду ЗСО всем личным составом строиться на пл. Революции на учения, а потом ползком по площади да гуськом, что, не поползут? Поползут, все, как один поползут. Разве не так? Так. Поэтому надо Бурматову жёстче себя вести, ужесточать надо своё поведение.

Можно начать с того, чтобы в каждый полдень, то есть на ежедневной основе, жёны этих илитчиков сводным хором исполняли у памятника Ленина гимн РФ. Все как одна! И ведь будут же, будут. Да ещё и за великую честь почтут.

Молодец, Бурматов, так держать!»

А пока они с губернатором делают селфи. Как браконьеры на фоне уже убитого льва...