Губернатор Дубровский прокомментировал активность своего преемника Бурматова

На пресс-конференции губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал активность своего преемника на этой должности, самого перспективного молодого политика России и всей нашей современности, «депутата, который работает» Владимира Владимировича Бурматова. Впечатление осталось двойственное. По всей видимости, Борис Александрович не до конца смирился с тем, что является «хромой уткой» и должен в скором времени уступить своё место выдающемуся политическому деятелю молодой России.

Отвечая на вопрос корреспондента сайта «Знак.ком» о ВВБ (очень скоро эту аббревиатуру будут знать также хорошо, как ВВП), Борис Дубровский с одной стороны попытался ограничить Владимира Бурматова его депутатским статусом, похвалив его, как парламентария, с другой — заявил о недопустимости своего более молодого преемника влиять на экономические процессы.

И даже пригозил ему уголовной статьёй. Вот это он точно зря!

Цитируем «Знак.ком»:

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский похвалил активность депутата Госдумы Владимира Бурматова, но заметил, что парламентарии не должны участвовать в экономических конфликтах, а должны заниматься политической работой. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос Znak.com о том, не смущает ли губернатора чрезмерное участие депутата и его помощников в конфликтах по переделу рынков, парковок, киосков и в других сферах.

«Вообще деятельность всех депутатов оценивается рейтингами. В рейтингах Бурматов неплохо выглядит. Молодец, что такой активный. Сейчас формируется практика депутатов-одномандатников. Чтобы претендовать на следующий созыв, надо быть активным. Бурматов эту практику как опытный политик использует и формирует ее», — заявил губернатор.

А далее обратился к журналисту Znak.com: «Я не до конца понимаю, что я должен сказать. Вас что беспокоит?». Услышав про рейдерские захваты и переделы, Дубровский удивился: «Рейдерский захват? Ну это уже статья…».

«Я присмотрюсь. Но не понимаю, что знакового я должен сказать. Передел рынков, ларьков постоянно проходит. У Бурматова задача не делить рынок, а заниматься политической работой», заявил Дубровский».

#Губернатор #ПрямаяРечь A post shared by Vladimir Burmatov (@burmatoff) on Aug 22, 2017 at 7:43pm PDT

Ответы действующего губернатора о молодой политической звезде показались нам недостаточно комплиментарны.

Сами-то мы собираемся не жалеть ярких положительных эпитетов и заслуженных хвалебных слов в адрес Владимира Владимировича. Поскольку считаем его образцом честности, порядочности, ответственности перед избирателями, восхищены выдающейся харизмой ВВБ, его организационными талантами, тактическим и стратегическим гением титана и гиганта мысли, могучим политиком, младшим братом российской демократии, предводителем элиты — юных дарований «Молодой гвардии Единой России», особой, приближённой к высшему руководству и отцам-основателям правящей партии.

Считаем, что признание Борисом Дубровским высокого рейтинга своего преемника явно недостаточно для того, чтобы оценить сполна всю мощь и величие Владимира Владимировича.

Непонятен также вопрос (и, соответственно, ответ про какую-то «статью за рейдерство») «не смущает ли губернатора чрезмерное участие депутата и его помощников в конфликтах по переделу рынков, парковок, киосков и в других сферах…»

Мы решительно не понимаем, что плохого в том, что будущий губернатор создаёт себе и своим друзьям-«молодогвардейцам» экономическую базу, на которую будет опираться в своём будущем справедливом и мудром правлении. Да, пока что это рынки, парковки, киоски, «другая сфера». В будущем это будут заводы, фабрики, промышленные предприятия… Возможно даже ММК!

Ведь надо же с чего-то начинать!

Нет ничего плохого в том, что политик, который все свои силы отдал своей законотворческой активности, направленной на процветание каждого из нас, обзаведётся каким-то, пусть пока что небольшим бизнесом.

Ну как небольшим. Если один киоск и парковочка приносит доходов, к примеру, от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а таких «небольших бизнесов» будет справедливо отжато у прежних владельцев достаточное количество, то с этим багажом уже можно экономически обустраивать своё губернаторство.

Потом-то конечно аппетит проснётся, и будут поставлены под мудрый контроль МГЕР целые промышленные гиганты, но можно начать и с малого, ведь Москва не сразу строилась, дорогие друзья!

Человек, который отдал свои лучшие молодые годы на заседания в Госдуме (а ранее — на активную полезную деятельность в рядах молодёжного крыла партии «Единая Россия»), должен вознаградить себя и своих верных соратников хотя бы каким-то завалящим на первое время свечным заводиком, сетью киосков и парковок, рынком…

Верные «молодогвардейцы» тоже заслужили перед Родиной и обществом свой бутерброд с маслом и икрой.

Разве же нам жалко? Ведь молодёжь — это наше будущее, а с Владимиром Владимировичем это будущее светло и безоблачно.

И уж конечно недопустимо пугать будущего губернатора «статьями». Да какие статьи, кто посмеет тронуть нашего солнцеликого гения.

Уже сейчас Владимир Владимирович Бурматов сформировался как мудрый и хитрый политик. Он поспешил успокоить ветерана Бориса Дубровского, не желая демонстрировать свои губернаторские амбиции преждевременно. Ведь ветеран может занервничать, и задействовать какие-то свои рычаги остаточного влияния. Может осложнить блистательную карьеру выдающегося деятеля нашей с вами современности.

Владимир Владимирович заявил, что экономический рывок Южного Урала (многие его не видят, но он есть!) — целиком заслуга Бориса Дубровского.

«Я знаю ситуацию практически во всех регионах Российской Федерации, и по сравнению со многими из них Челябинская область действительно демонстрирует впечатляющий рост и развитие экономики, что является безусловной заслугой губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и победой всей губернаторской команды», — отметил Владимир Бурматов.

Он напомнил, что Челябинская область погасила коммерческие кредиты, что должно положительно сказаться на устойчивости экономики, возможности исполнять социальные обязательства и сбалансированности бюджета. В свою очередь это обстоятельство должно повысить инвестиционную привлекательность региона.

По мнению депутата Госдумы, благоприятных показателей в экономике области удалось достичь благодаря поддержке со стороны властей отраслей металлургии и сельского хозяйства.

«Это было обеспечено благодаря созданию условий для бизнеса, в том числе для бизнес-среды. В последнее время губернатор уделял этому особенное внимание, это находилось под его личным контролем. Подъем Челябинской области сразу на 10 позиций в рейтинге привлекательности для бизнеса - яркое подтверждение тому, что эти усилия были не напрасными», — заключил Владимир Бурматов».

Неужели Борис Дубровский купится на эту туфту? То есть не на туфту конечно, мы оговорились, а на хитроумный ход Владимира Бурматова? Почитает «макаронный» сайт господ Филичкиных с льстивыми комплиментами в свой адрес, и решит, что этот мальчишка ему не страшен. И что не Юревич со своими пиарщиками дирижирует всем этим калганом. То есть не калганом, мы оговорились, а мудрым ареопагом молодых и голодных, в самом лучшем значении этих слов, карьеристов.