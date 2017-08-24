Будущий губернатор Бурматов отбирает у Барышева район и лидер ОПГ захватывает отделение «ЕР», но что в этом плохого?

Продолжается грязная информационная кампания в отношении будущего губернатора Челябинской области, уже де-факто хозяина Челябинска и всего Южного Урала, восходящую политическую звезду России Бурматова Владимира Владимировича.

В течение несколько дней его обвинили в захвате рынков в Металлургическом районе Челябинска с помощью «торпеды» — помощника с криминальным прошлым Юрия Панова, в прошлом носящим фамилию Козак, многократно судимого по тяжким статьям УК РФ, главаря ОПГ «Казаки».

По информации«UralDaily.ru», Панов-Козак носит гордую партийную кличку Атаман, и займёт при губернаторе Бурматове должности спикера Челябинской городской Думы.

Затем следующего губернатора продажные журналюги-пачкуны-шелкопёры попытались замазать, обвинив другого соратника Владимира Владимировича — директора МБУ «Спортивный город» Эркина Маматова — в рейдерским захвате и разорении спортивных школ города. Причём, сделано это было предельно цинично — устами спикеров «Общероссийского народного фронта», движения, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным!

Запомните, «фронтовики», Владимир Владимирович носит для нас фамилию Бурматов!

Эркин Маматов станет при губернаторе Владимире Бурматове министром спорта Челябинской области, он откликается на кличку Эмир.

Разве вы не понимаете, негодяи и провокаторы, что будущий губернатор должен иметь «кормовую базу» для себя и своих приспешников? Кушать-то хочется! Это когда ещё станешь губернатором и начнёшь отжимать крупный бизнес — заводы, крупные предприятия, гиганты и флагманы индустрии. Кушать голодным «молодогвардейцам» хочется уже сейчас, и кушать вкусно!

Ну как тут не отжать спортшколы, автостоянки рынки и киоски ! Непременно надо отжать, ничего плохого в том нет. Молодому растущему организму нужно вкусно питаться.

Следующим подлым ударом по Владимиру Владимировичу стали две статьи на влиятельных окружных ресурсах (враги не жалеют денег для дискредитации молодого дарования!) «Ура.ру» и «Знак.ком» о том, что тот же криминальный авторитет Панов-Козак планирует захватить отделение партии Единая Россия» Металлургического района Челябинска.

«Бывший бандит захватывает челябинскую ячейку «Единой России» — так называется подлая заказная статья на «Ура.ру».

«Бывшего главу магнитогорской банды «Казаки», депутата гордумы Челябинска Юрия Панова обвинили в захвате отделения «Единой России» в Металлургическом районе. Он намерен назначить своего человека руководителем партийной ячейки на внеочередной конференции в четверг, 24 августа, сообщил «URA.RU» член общественного совета при администрации Владимир Корнев.

По информации собеседника, Юрий Панов обзванивает и приглашает исключительно лояльных ему людей, чтобы с одной стороны был кворум, с другой — избрали его человека Жанну Рыжкову. «Насколько я знаю, не все члены политсовета извещены о конференции. Некоторые случайно об этом узнали, время начала держится в тайне», — отметил Корнев. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Малофеев сообщил корреспонденту «URA.RU», что поручил провести проверку сообщения Владимира Корнева.

Скандал в металлургическом отделении «Единой России» вспыхнул в декабре прошлого года. Руководитель районного общества инвалидов и общественник Владимир Корнев, а также председатель районного совета ветеранов Сергей Скрябин направили на имя руководителя регионального отделения «ЕР», спикера Заксобрания области Владимира Мякуша письмо с информацией о том, что Юрий Панов скрыл три судимости. Как оказалось, его хорошо знают в Магнитогорске под именем Юрий Казак, он руководил бандой «Казаки» и был осужден по ч.1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия), ст. 126 (похищение человека) и ст. 40 (физическое или психическое принуждение) УК РФ. Судимость погашена в 2004 году. Бывший бандит сменил фамилию, переехал в Челябинск и начал заниматься бизнесом. В 2011 году возглавил районный политсовет «ЕР», — пишет «Ура.ру».

Ну и что в этом плохого? Да, бывший бандит. Да, захватывает районное отделение партии власти. Так ведь бандит-то бывший! И действует он во благо любимца партии Владимира Бурматова, а значит всех нас!

Любая близость к сияющему лику Владимира Владимировича автоматически гасит все судимости и делает из бандита чистого и светлого человека, добропорядочного члена общества!

А бандит Панов близок к надежде России как никто другой.

Значит и не бандит он никакой, а столп общества, опора государства, ум, совесть и честь нашей эпохи.

Раньше католическая церковь выдавала индульгенции любому убийце и кровопийце — за его денежки. А сейчас — если близок к Бурматову, если пользуешься его доверием, то ты святой человек!

С особым цинизмом пытается подорвать высочайший авторитет Владимира Владимировича сайт «Знак.ком» . Он пытается спровоцировать бывшего хозяина Металлургического района Андрея Викторовича Барышева вступить в безнадёжную войну против самого влиятельного депутата Госдумы, будущего губернатора!

«Добавим, Металлургический район лихорадит уже несколько месяцев: идет планомерное вхождение людей из МГЕР во властные и партийные структуры. Наблюдатели полагают, что так готовится плацдарм перед предстоящими муниципальными выборами, которые должны состояться в 2019 году. Победа в районе позволить обеспечить и представительство в городской думе, где есть доступ к серьезным рычагам и финансовым потокам.

«Рыночная война» в Челябинске началась из-за финансовых претензий депутата к экс-партнерам...

Политический захват ЧМЗ идет на фоне передела бизнеса. Самый яркий конфликт — рынок на улице 50 лет ВЛКСМ, против которого сначала выступил местный депутат Юрий Панов, а затем и Владимир Бурматов. Депутаты настаивали на том, что рынок расположен незаконно, а местные жители против киосков и хотят сквер. Районные власти отбивались тем, что в данный момент идет процедура переоформления документов, поэтому объект временно не имеет законного статуса. После жесткой критики со стороны Владимира Бурматова глава Металлургического района Дмитрий Петров стал готовиться к отставке. Однако, как выяснилось, в основе скандала — конфликт бизнес-интересов Юрия Панова и известного в городе коммерсанта Алексея Арбузова, которые раньше вели совместные дела.

«Идет передел бизнеса и передел политической поляны в Металлургическом районе, — констатирует один из наших источников в политических кругах. — Это видно невооруженным взглядом. И пока непонятно, почему в этой ситуации молчит другой депутат Госдумы — Андрей Барышев. ЧМЗ — традиционно его район, там есть и его бизнес-интересы, которые люди из МГЕР начали поджимать. При этом активной позиции у него нет».

Другой наш собеседник считает, что молчание Барышева может быть обусловлено несколькими факторами.

В Челябинске готовится отставка главы Металлургического района Дмитрия Петрова.

Между госдепами могла произойти расторговка: Барышев сдал ЧМЗ, но получил Курчатовский район, где уже несколько лет активно работает его организация «Соцгород».

«Другая версия — Барышев пока не понимает, что делать в этой ситуации, есть и вариант, что ему поступила команда не вмешиваться, так как у Бурматова сильный тыл в Москве, — говорит эксперт. — В любом случае то, что мы видим, — это только цветочки. Оба депутата на буку „Б“ — недоговороспособны, и рано или поздно начнется война».

Есть еще один фактор, который пока не берется в расчет. У Барышева есть джокер в виде его покровителя — бизнесмена Александра Аристова, который в любой момент может вмешаться в ситуацию.

«Люди Бурматова сейчас как саперы, — считает наш источник. — Если они хоть краем заденут интересы Аристова, это будет спусковым механизмом для того, чтобы он вмешался в конфликт», — пишет «Знак.ком».

Зачем вы втравливаете в войну Барышева, негодяи. Ведь ясно же, что она, эта война — против такой мощной политической глыбы, как Владимир Владимирович Бурматов, будет проиграна с самого начала.

Не дурак же Барышев, чтобы ввязываться в безнадёжное дело. Лучше прослыть трусом и слабаком, и безропотно отдать Металлургический район, который годами «вылизывал» «Соцгород», чем стать политическим мертвецом.

Его жертва деморализована и беспомощна!

Будущий губернатор снимает главу района Петрова , а теперь вот отжимает районное отделение «ЕдРа». Это же логично и естественно!

Да, Бурматов отобрал у Барышева его район, как у дурачка погремушку, ну а куда деваться? Остаётся только утереться....

Хочется сказать: «Браво, Владимир Владимирович! Наконец-то областью будет управлять не размазня из Магнитки, а человек со стальной хваткой и здоровым молодым аппетитом!

Робин Бобин Барабек

Скушал сорок человек,

И корову, и быка,

И кривого мясника.

И телегу, и дугу,

И метлу, и кочергу.

Скушал церковь, скушал дом,

И кузницу с кузнецом,

А потом и говорит:

«У меня живот болит».