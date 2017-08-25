Сандаков пожаловался на то, что Система ломает самых честных и ярких, должно быть это Юревич, Цыбко и он сам

Подсудимый экс-вице-губернатор Челябинской области Николай Дмитриевич Сандаков часто радует нас своими философскими, моральными, а в последнее время и богословскими сентенциями на своей страничке в Фэйсбуке. И они нас, в свою очередь, вдохновляют на написание статей.

В этот раз Николай Дмитриевич сделал перепост известного своими либеральными взглядами бывшего чиновника уральского полпредства Андрея Колядина — времён президентства Дмитрия Медведева и его идеолога Владислава Суркова, которого, в свою очередь, сподвиг написать горестный пост о «системе тихого подавления всего яркого, незаурядного и успешного» домашний арест кумира артистическо-педерастической богемы столицы (провинции на это, поверьте, плевать) модного режиссёра Кирилла Серебренникова.

Николай Сандаков, сделав перепост, перенёс ситуацию на челябинские реалии, уточнив, что тоталитарная система не только давит ярких, незаурядных и успешных педерастов Москвы, но и вовсю обижает разную макаронную мразь, в изложении Николая Дмитриевича — «кристально чистых людей».

Андрей Колядин решил порассуждать об «оттенках серого» . Ну всем же известно, что в период Медведева и Суркова ярких харизматиков было как навоза за баней. И среди них конечно губернатор Челябинской области Михаил Юревич, сенатор-эколог Константин Цыбко, гениальный политтехнолог макаронников Николай Сандаков.

И естественно режиссёр нетрадиционной ориентации Кирилл Серебренников, которого и знать бы никто в Росси не знал, если бы не истерия мастеров культуры и передовой российский интеллигенции во главе с Филиппом Крикоровым и Виктором Шендеровичем, которые тут же сравнили творца фильмов и спектаклей про педерастов с Мейерхольдом, а Путина — со Сталиным.

«Оттенки серого.

Не знаком с Серебренниковым.

Но зато вполне знаком с изрядным количеством вице-губернаторов, бизнесменов и предпринимателей, чья судьба находится в крепких руках российской правоохраны.

Они регулярно ходят на допросы. Сидят в сизо. Прячутся по складкам местности, после недвусмысленных предупреждений о возможном аресте "на всякий случай".

За них не хлопочут звезды эстрады и кино. Не пишут газеты. У судебных залов не стоят протестующие. Даже адвокаты регулярно машут рукой: - Безнадега... Помочь ничем не можем...

У нас нет "репрессивной системы".

У нас есть медленная, накручивающая нервы на руку, система тихого подавления всего яркого, незаурядного и успешного. Причем не только в культуре, как Кирилла. В бизнесе. В профессиональном мастерстве. Во власти.

Ведь изрядное количество людей, занявшие вершины пищевой цепочки, окопавшиеся там и выставившие по десять уровней обороны вожделенного кресла, не умеют работать.

Они не способны производить нового. Создавать качественный продукт. Ставить популярные спектакли. Или просто— не воровать...

И они экстраполируют на окружающее пространство свой бесконечный испуг, что кто-то более способный придет и отберет тщательно охраняемое ими место.

А отсюда вырастает ненависть ко всему отличному от стандартного серого, окружающего нас.

Мы не любим цветное искусство, небанальный театр, харизматичную власть, нестандартных детей, умеющих строить личный бизнес людей.

Все это бесит. Все вызывает желание держать и непущать…», — пишет А.Колядин, ностальгически вздыхая о тех золотых денёчках, когда креативные харизматичные и яркие педерасты правили бал не только на театральных подмостках, но и в Кремле, когда «свобода была лучше, чем несвобода», когда маршировали колонны «Наших» и МГЕР, когда рок-тусовка во главе с Андреем Макаревичем пила пиво с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, все обсуждали книжку «Околонуля», праздновали оттепель, хамонопармезана было завались, волновалась «Болотная», Ксюша Собчак фрондировала с молодыми вождями оппозиции, Лёха Навальный орал «Кто здесь власть», галерист Марат Гельман рубил на выставке православные иконы, а Пусси Райот совершенно безнаказанно лабали панк-рок в балаклавах на Лобном месте Красной площади.

И разумеется, Челябинской областью правил Миша Юревич, тоже яркий харизматик, которого, кстати, господин Колядин — также, как Костю Цыбко, также, как Колю Сандакова — весьма жалеет, вместе с «изрядным количеством количеством вице-губернаторов, бизнесменов и предпринимателей, чья судьба находится в крепких руках российской правоохраны» , которые нынче ходят на допросы, бедняжки.

Да что там вице-губернаторы, и губернаторы даже.

Губернатор Сахалина Хорошавин с ручкой за миллион долларов;

вяткинский — Белых (у него ещё была в замах Маша Гайдар, свалившая к Мишико в Одессу);

косящий под венецианских аристократов глава республика Марий Эл Маркелов, выстроивший в Йошкар-Оле копию Кремля и дворцов венецианских дожей с памятниками Лоренцо Медичи и Людовико Моро, которого блоггер Варламов охарактеризовал так: «Романтик, безумец, последний король Марий Эл, диктатор — восхитительный, неординарный, непревзойденный...»

Все они сидят, бедняжки… Все эти креативные харизматичные и яркие.

В том числе автор стихов губернатор Маркелов:

Лоренцо Медичи — встречайте:

Банкир, известный меценат,

И он, конечно, виноват,

Что на правительственном сайте

Марийской аномалии

Сегодня можем наблюдать

Величие Италии.

А в Челябинске, повторимся, правил Миша Юревич. Тоже большой эксцентрик: вертолёт, газолёд, метеоритный атас…

Вот таких людей мы потеряли. «Серые», скучные, не креативные сатрапы и опричники размотали эту медведевско-сурковскую портянку, и она оказалась достаточно вонючей.

Никакой не яркой.

Как же подхватил тему Колядина Коля Астраханский? А вот так

«Если за вами ещё не пришли, то это, скорее всего потому, что не дошла очередь, пока не дошла. Виноваты вы или нет— вторично.

"Есть интерес— будешь сидеть, даже если ты кристально чистый человек, нет интереса - сидеть не будешь, хоть обворуйся". Это не я сказал, это цитата одного старшего офицера госбезопасности (самоназвание).

Спасибо, Андрей Колядин, за честный пост. Вы выразили то, о чем говорят на кухне многие, понимающие что происходит, люди. Критическая масса нарастает. Пока все бояться, приспосабливаются, думают, что "сотрудничают" и их это убережёт (кстати, не убережёт!), но все уже очень плохо. Главное, что люди перестают верить в справедливость (а эта вера самая крепкая), от слова "совсем"...

«…Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: "праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там"». Екклезиаст 3:16–19».

В последнее время Николай Дмитриевич часто вспоминает Священное Писание. Нет-нет, да выдаст что-нибудь из Нового, а то и Ветхого Завета. Видимо идёт переоценка ценностей. Раньше-то что было? Заставь людей любить Мишу, пусть они не думают про Мишин вертолёт, и откуда, на какие шиши возводится «Алмаз». Пусть Миша ворует дальше, как можно дольше, передавая часть уворованного своим кураторам из Москвы, засевшим в либеральной башне Кремля.

Ведь именно этим и ничем иным занимался зам Юревича по выборам, пиару и идеологии. Выпусканием дымовой завесы над транзитом украденных денег. Обработкой общественного мнения в интересах ОПС «Макаронники».

Как-то вот забыл Николай Дмитриевич, стенавший ранее над нелёгкой судьбинушкой «Макфа»:

«А те кто по настоящему влияет, не получив достаточно доказательств по обвинениям Юревича, продолжают ходить с обысками и выемками в Макфу и аффилированные структуры, оказывая психологические давление, создавая невыносимые условия работы…», про то, как Юревич «мочил» своих политических врагов и экономических конкурентов, как возбуждались заказанные им уголовные дела в отношении собственников и управляющих «Рависа», как его борзописцы и пиарщики лаяли на так называемую «Калининскую семью» (не существующую), на председателя облсуда Ф.Вяткина, на А.Косилова, А.Аристова и Ю.Антипова, на генералов и полковников ФСБ, на А.Барышева и В.Рыльских, на оппозиционных журналистов, в том числе на автора этих строк.

А закон бумеранга, а справедливость, Николай Дмитриевич? Н считаете ли Вы, что сейчас Ваш черёд, и надобно пострадать — за беззакония и произвол Вашего горячо любимого, яркого и харизматичного шефа?

А что, «серые» ФСБшники, генералы ФСБ — намного «серее» генералов полиции, кормящиеся у Миши с руки?

Или Вы забыли генерала Скалунова?

Что, принцип «врагам — закон, друзьям — всё», появился только сейчас? Не при Юревиче?

А «Ночной дозор»?

А Мишин водила Москалюк, внезапно оказавшийся самым владетельным бизнесменом Челябинска?

А доказанное приговорами судов воровство Цыбко, Серебренникова, Тесленко, Шуховцева, Каримова?

А афера с «Грифлайтом», а махинации с медоборудованием, а воровство на «дорожной революции»?

Вы что, забыли всё, Николай Дмитриевич?

И Вы несёте за эпоху Большого Макаронного Хапка свою меру ответственности.

Цитируйте Библию — дело хорошее. И кайтесь, кайтесь…

Да и мы попросим у вас прошения, яркие и харизматичные.

А с Юревичем будет вот что, да здравствует Путин и ФСБ.

Стишки Маркелова вам ещё в ленту:

Закон нам предложил сценарий,

Где мог любой пассионарий

Во власть явиться всенародно.

Замученный народ почти свободно,

Как водится, почти формально

Голосованием прямым,

Доверившись словам пустым,

Стал избирать тиранов тайно.

На этой деловой волне

Во власть прийти случилось мне...