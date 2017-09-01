Депутатом гордумы Челябинска стал «репрессированный при Юревиче» делегат от ЛДПР

Примета времени: в большую политику вернулся Владимир Деняев, один из пострадавших политиков времён засилья «Макаронного ОПС», можно назвать Владимира Николаевича, кстати, большого друга сайта «UralDaily.ru», «жертвой макаронных репрессий», но это будет слишком пафосно.

Совет депутатов Ленинского Совета Челябинска (а В.Деняев успешно избрался в районные депутаты, оставаясь одним из немногих в городе беспартийных парламентариев) единогласно делегировал Владимира Николаевича в Челябинскую городскую Думу, куда он в своём время не попал, фактически выиграв напряжённые выборы, — по воле М.Юревича и его зама О.Грачёва, — вместо ставшего депутатом Госдумы Виталия Пашина.

В.Деняеву пришлось вступить в ЛДПР, но Париж стоит мессы. Зато историческая справедливость восторжествовала!

Коротко напомним: Владимир Деняев долгое время был депутатом Челябинской городской думы. Он отлично известен челябинцам. Не только избирателям Ленинского района. Признанный авторитет в сфере ЖКХ, В.Деняев, директор общественного фонда «Жилье и право», мог реально остановить строительство ТРК «Родник», как незаконное. Как всем известно, «Родник» — один из бизнесов бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича, ныне коррупционера международного масштаба, скрывающегося от правосудия в Лондоне, обвиняемого в получении взяток на фантастическую сумму в 3,4 млрд рублей.

В апреле 2009 Арбитражный суд области признал недействительными договоры купли-продажи земельного участка, на котором строится «Родник». Иск от имени челябинцев подала некоммерческая общественная организация «Жилье и право», объясняя это тем, что строительство ведется в водоохранной зоне, не согласовано с управлением Росприроднадзора по Челябинской области и нарушает генеральный план развития Челябинска, в результате чего произошла засуха городского родникового источника.

«Уже 20 марта в городе сменилась власть, и администрацию города возглавил Михаил Юревич. При нём продаваемую площадь участков урезали почти на 30 тыс. квадратных метров и провели независимую оценку рыночной стоимости земель. На аукционе, который прошёл 11 октября и стал первым земельным аукционом в истории Челябинска, победителем стало ОАО «Макфа». Участок был продан за 21 589 100 рублей», — написал тогда в своём блоге политолог Александр Подопригора.

За смехотворные копейки Юревич фактически купил муниципальную землю под свой комплекс, пострадал бюджет Челябинска. Если бы не мощный административный ресурс, — Владимир Николаевич спас бы и популярный у горожан родничёк (в смысле — питьевой источник), и экологию, и бор, и зоопарк, и много чего... Это не говоря о бюджете!

Депутатов таких, как Деняев, в Челябинске — считанные единицы. И они — на вес золота!

Владимир Николаевич — по-настоящему народный депутат. Штамп, возникший в советское время и на заре перестройки — перестаёт быть штампом, когда ты видишь, как депутат идёт по городу, к нему подходят люди, подчас совершенно незнакомые и говорят: «Вы Владимир Деняев? Мне о Вас знакомый рассказывал...»

Человек начинает излагать свою проблему, и депутат его внимательно слушает, записывает телефон, обещает помочь. И помогает.

Автор этих строк был свидетелем подобных сцен неоднократно.

Ценят Деняева и в предпринимательских кругах, — как эффективного топ-менеджера. Почти сразу же после того, как «непредсказуемые» отобрали у него победу на выборах в челябинский парламент— его близкий товарищ Евгений Рогоза, назначенный помощником руководителя Минрегионразвития Виктора Басаргина в качестве куратора строительства саммита АТЭС-2012 во Владивостоке, — пригласил Владимира Николаевича поучаствовать в этом полезном для России проекте.

Деняев возглавил кадровую службу ФГУ Дальневосточная дирекция Росстроя.

Работал Владимир Николаевич во Владивостоке успешно, и вот уже долгое время живёт на родине, в Челябинске, уверенно избрался в депутаты районного Совета чтобы просвещать граждан в вопросах ЖКХ. В этой отрасли он — один из лучших специалистов!

А теперь он ещё и депутат гордумы! Снова!

Общественность Челябинска, страдающая от грабительских поборов пиратов от ЖКХ, — естественных монополий-ресурсопоставляющих компаний, — уполномочила представлять их интересы Владимира Деняева, пока что на неформальном уровне.

Он постоянно разъясняет гражданам их права, как им бороться против произвола монополистов, задирающих тарифы вопреки позиции президента России Владимира Путина, при прямом лоббировании южноуральских чиновников.

Он давно ведёт цикл передач на эту тему по областному радио, участвует в круглых столах и конференциях, пишет статьи просветительского характера в немногих независимых в Челябинской области газетах.

ИА «UralDaily.ru» поздравляет Владимира Николаевича с восстановлением исторической справедливости, статус-кво, а также поздравляем и его избирателей, получившим в лице В.Деняева мощного лоббиста народных интересов.

Хорошая примета времени: «макаронники» либо сбегают из области, либо отправляются в места не столь отдалённые, а жертвы их произвола — возвращаются в большую политику!