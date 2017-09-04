Навальный планирует организовать в Челябинске «предвыборный» чёс с 1,5 тысячами «миньонов»

В сентябре в Челябинск снова планирует заявиться скандальный оппозиционер Алексей Навальный. Его челябинский штаб заявил целых пять (!!!) уведомлений мэрии областного центра о проведении публичных акций.
Точнее уж сказать, нечестивых шабашей бесноватых и тупых, покорных своему вожаку, баранов.
В отличие от прочих своих однодневных визитов в Челябинск на этот раз Лёха собирается задержаться аж на три дня — излишняя любезность, о которой его никто не просил.
Много ли людей в Челябинске, помимо конечно его скудоумных фанатов, которые рады присутствию одиозного фюрера либералов? Навальный, тем не менее, претендует на самые «центровые» места: сквер на Алом поле, памятник Курчатову, Театральная площадь, парке Гагарина и даже площадь Революции.
А все эти мероприятия предполагается согнать не менее полутора тысячи городских сумасшедших, разного рода фриков, но главным образом школоты, составляющих основу почитателей Алексея.
Так как на эти же дни приходится программа праздничных мероприятий Дня рождения Челябинска, сборища секты свидетелей святого Навального крайне нежелательны как для властей, так и для нормальных горожан, которые просто брезгуют бесноватой публики, обожающей своего давно развенчанного кумира.
Надеемся, что «навальнята» получат от ворот поворот, а если выйдут на улицы и площади без разрешения, оскверняя своим присутствием наш родной город, то получат люлей от ОМОНа.
Автозаки и места в КПЗ должны быть готовы.
Вам здесь не рады, майданьте и гадьте в других городах, и лучше бы за пределами России.
Теги:
Новости по теме:
- Начштаба Навального в Челябинске удалил пост с призывом к «провокации» у стен мэрии. СКАНЫ
- Силовики решили помочь Алексею Табалову в его карьере оппозиционера
- В челябинский штаб Навального прилетела бутылка. «Это репрессии», — заявил Табалов. «Что вы курите?», — поинтересовались полицейские
- Ваш президент Навальный, а почему не мэр?
- «Миньоны Навального» провели в Челябинске «митинг с уточками», на этот раз — с надувными
- Внесистемная оппозиция садится на шею мэрии Челябинска
- Челябинск — самый либеральный город России. Штаб Навального полиция охраняет от НОДа!
- Мэрия Челябинска разрешила митинг Навального
- Сторонники Навального собираются провести митинг в Челябинске
- Проблемы челябинских садоводов не решают с откровенным «садизмом»
Добавить комментарий