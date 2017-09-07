Навальный обиделся как девочка и наверное не приедет в Челябинск

Оппозиционный деятель Алексей Навальный, как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», собрался митинговать в пяти местах в Челябинске, находящихся в центре города, куда он пообещал нагнать до полутора тысяч своих хомячков, миньонов, фриков и прочей школоты — на каждое из пяти, между прочим, мероприятие. Склонный к организации провокаций, Навальный наметил пять мест проведения митингов: сквер на Алом поле, памятник Курчатову, Театральная площадь, парк Гагарина и даже площадь Революции, подгадав место и время проведения как раз к праздничным мероприятиями ко Дню рождения Челябинска.
Точно также он поступил в Москве, заявив митинг на День России, и вместо заявленного столичной мэрией проспекта Сахарова — внезапно послал своих баранов на Тверскую, где эта бешеная толпа разъярённых орангутангов мешала празднующим москвичам.
Точно такая же задумка была и в Челябинске — спровоцировать челябинцев, отмечающих День города, на потасовки, испоганить людям праздник, а затем вынудить ОМОН применить заслуженные для «двух процентов дерьма», как совершенно справедливо заметил журналист Соловьёв, меры воздействия.
То-то было бы вони, «онижедети», да и местные челябинские навальнята во главе с Лёшей Табаловым, прославились бы, и уж кто-то, а Лёха Табалов точно бы получил свои 10 тысяч евро на очередной увеселительный заграничный вояж.
Потому как только вожаки баранов получают деньги, а просто бараны — только дубинками по рёбрам.
Конечно, здорово бы было для этих вожаков, если бы пострадали дети и подростки, составляющие основу фанатов Навального. Можно было бы подключить американских правозащитников, а то и целый Госдеп США и организовать визги в адрес России из-за океана, а транзит денег — в карманы либерофюреров.
Мэрия Челябинска отказала провокаторам в проведении их сборищ в центре города, объяснив этим недоумкам, что в указанное время по обозначенным в заявках адресам будут проходить праздничные мероприятия, на которых мирные люди не хотели бы видеть орущее речёвки про Путина стадо оппозиционных гамадрил.
«Идите в сквер имени Колющенко, наш гайд-парк», — вежливо объяснили агрессивным макакам в мэрии Челябинска.
«Там ваше место — на задворках города, там мы специально для вас соорудили отстойник для отбросов общества, чтобы нормальные люди улыбались и смогли сделать селфи с дикими животными через клетку ограды сквера», — политкорректно добавили чиновники.
«Мы гарантируем вам, что не одно животное не пострадает, хотя мы сейчас прилагаем все усилия для коммуникации с быдломассой, плохо понимающей человеческий язык», — разъяснили обезьянам в администрации.
«Можете взять с собой уточки и кроссовки, напялить утку на тупую пустую башку или морду, а «кроссовки Димона» надеть на все свои четыре лапы и ходить по кругу, веселя почтенную публику», — подчеркнули в мэрии.
«Макаки, возьмите с собой вашу гориллу, на которую вы молитесь, как дикие племена с острова в американском кино — Кинг-Конгу, и водите своего альфа-самца в буйном хороводе», — порекомендовали отцы города.
«Мы надеемся, что зоопарк в сквере Колющенко, этот ваш оппозиционный цирк — станет одним из праздничных увеселительных мероприятий ко Дню Челябинска. Когда ещё и где можно увидеть такую концентрацию идиотов на квадратный метр?», — продолжили разъяснительную работу с отсталыми дикарями должностные лица.
«Можете притащить с собой чучело Медведева в импортных кроссовках и устроить ритуальные пляски, скачки и прочие ритуалы передовой российской оппозиции и российской интеллигенции — только не заходите за ограду, по ограждению мы пустим ток», — разрешили папуасам.
«Мы надеемся, что ваша психиатрическая больница на выезде — во главе с буйнопомешанным, называющим себя следующим президентом России, — станет объектом изучения лучших психиатров Южного Урала, и мы совместим ваш «митинг оппозиции» с выездной сессией наших учёных», — сделали заманчивое предложение олигофренам и даунам челябинские чиновники.
«В противном случае, то есть если опасные для общества психи выскочат за ограждение, будут применены самые кардинальные, но единственно возможные методы лечения — массажёры мягких тканей, электроток, веселящий газ и зарешеченные стационары на колёсах — с последующим препровождением особо буйных пациентов в места излечения на срок от 5 до 30 суток», — завершили разъяснительную лекцию оппозиционному дурдому.
А дальше мы процитируем сайт «Знак.ком»:
«Мы считаем, что альтернативы должны были быть предложены не только на заявку, которую мы подали на вечер пятницы, но и на все остальные наши заявки. Отсутствие таких альтернатив мы считаем нарушением, о котором поставим в известность центральный штаб», — отметил Алексей Табалов.
По его словам, в центральном штабе также будут принимать решение, насколько встречное предложение мэрии приемлемо с учетом логистики перемещения Алексея Навального по регионам, где запланированы аналогичные акции. Вполне вероятно, что приезд политика в Челябинск будет отложен, сказал координатор штаба».
Альтернатива, Лёха, одна: в дурку.
Теги:
Новости по теме:
- Навальный планирует организовать в Челябинске «предвыборный» чёс с 1,5 тысячами «миньонов»
- Начштаба Навального в Челябинске удалил пост с призывом к «провокации» у стен мэрии. СКАНЫ
- Силовики решили помочь Алексею Табалову в его карьере оппозиционера
- В челябинский штаб Навального прилетела бутылка. «Это репрессии», — заявил Табалов. «Что вы курите?», — поинтересовались полицейские
- Ваш президент Навальный, а почему не мэр?
- «Миньоны Навального» провели в Челябинске «митинг с уточками», на этот раз — с надувными
- Внесистемная оппозиция садится на шею мэрии Челябинска
- Челябинск — самый либеральный город России. Штаб Навального полиция охраняет от НОДа!
- Мэрия Челябинска разрешила митинг Навального
- Сторонники Навального собираются провести митинг в Челябинске
Комментарии
Такое вчатление, что статью писал или 9 летний ребенок или пациент психбольницы.
Анна, такое впечатление, что Вам и 9 нет, и что Вы неизлечима.
Согласен с Анной
Ну ещё бы ты не был согласен с Анной, хомячок
Согласен с Анной
Так ты дважды согласен, дурачок?
бредятина
Марат, как здорово, что тролли Навального думают у унисон (см.комментарий Якова)
бредятина
Яков, как здорово, что тролли Навального думают у унисон (см.комментарий Марата)
Икота, икота - перейди на Федота, с Марата на Якова, с Якова - на всякого!
Макаки, вам сколько платит Лёха за пост?
В каждом слове автора шизофрения
Да ладно, чё там в каждом слове - в каждой букве, не иначе.
Корецкий быдло
Агент, ага. Лёша - гений, Вам вредно волноваться, больной
Автор - быдлохомячок по обе стороны ограды
Великий Пу, иди пососи своему кумиру. Или уже сегодня сосал?
Корецкий - хомячок по обе стороны ограды
Ты уже это писал, дурачок
Только под другим ником.
Афта опустился
Да уж не так низко, как ты, чучело
В далёком 1994 году он (Алексей Тобалов) был у нас пионервожатым, не уж то совсем деградировал. Хотя деньги людей меняют
Добавить комментарий