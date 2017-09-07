Навальный обиделся как девочка и наверное не приедет в Челябинск

Оппозиционный деятель Алексей Навальный, как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», собрался митинговать в пяти местах в Челябинске, находящихся в центре города, куда он пообещал нагнать до полутора тысяч своих хомячков, миньонов, фриков и прочей школоты — на каждое из пяти, между прочим, мероприятие. Склонный к организации провокаций, Навальный наметил пять мест проведения митингов: сквер на Алом поле, памятник Курчатову, Театральная площадь, парк Гагарина и даже площадь Революции, подгадав место и время проведения как раз к праздничным мероприятиями ко Дню рождения Челябинска.

Точно также он поступил в Москве, заявив митинг на День России, и вместо заявленного столичной мэрией проспекта Сахарова — внезапно послал своих баранов на Тверскую, где эта бешеная толпа разъярённых орангутангов мешала празднующим москвичам.

Точно такая же задумка была и в Челябинске — спровоцировать челябинцев, отмечающих День города, на потасовки, испоганить людям праздник, а затем вынудить ОМОН применить заслуженные для «двух процентов дерьма», как совершенно справедливо заметил журналист Соловьёв, меры воздействия.

То-то было бы вони, «онижедети», да и местные челябинские навальнята во главе с Лёшей Табаловым, прославились бы, и уж кто-то, а Лёха Табалов точно бы получил свои 10 тысяч евро на очередной увеселительный заграничный вояж.

Потому как только вожаки баранов получают деньги, а просто бараны — только дубинками по рёбрам.

Конечно, здорово бы было для этих вожаков, если бы пострадали дети и подростки, составляющие основу фанатов Навального. Можно было бы подключить американских правозащитников, а то и целый Госдеп США и организовать визги в адрес России из-за океана, а транзит денег — в карманы либерофюреров.

Мэрия Челябинска отказала провокаторам в проведении их сборищ в центре города, объяснив этим недоумкам, что в указанное время по обозначенным в заявках адресам будут проходить праздничные мероприятия, на которых мирные люди не хотели бы видеть орущее речёвки про Путина стадо оппозиционных гамадрил.

«Идите в сквер имени Колющенко, наш гайд-парк», — вежливо объяснили агрессивным макакам в мэрии Челябинска.

«Там ваше место — на задворках города, там мы специально для вас соорудили отстойник для отбросов общества, чтобы нормальные люди улыбались и смогли сделать селфи с дикими животными через клетку ограды сквера», — политкорректно добавили чиновники.

«Мы гарантируем вам, что не одно животное не пострадает, хотя мы сейчас прилагаем все усилия для коммуникации с быдломассой, плохо понимающей человеческий язык», — разъяснили обезьянам в администрации.

«Можете взять с собой уточки и кроссовки, напялить утку на тупую пустую башку или морду, а «кроссовки Димона» надеть на все свои четыре лапы и ходить по кругу, веселя почтенную публику», — подчеркнули в мэрии.

«Макаки, возьмите с собой вашу гориллу, на которую вы молитесь, как дикие племена с острова в американском кино — Кинг-Конгу, и водите своего альфа-самца в буйном хороводе», — порекомендовали отцы города.

«Мы надеемся, что зоопарк в сквере Колющенко, этот ваш оппозиционный цирк — станет одним из праздничных увеселительных мероприятий ко Дню Челябинска. Когда ещё и где можно увидеть такую концентрацию идиотов на квадратный метр?», — продолжили разъяснительную работу с отсталыми дикарями должностные лица.

«Можете притащить с собой чучело Медведева в импортных кроссовках и устроить ритуальные пляски, скачки и прочие ритуалы передовой российской оппозиции и российской интеллигенции — только не заходите за ограду, по ограждению мы пустим ток», — разрешили папуасам.

«Мы надеемся, что ваша психиатрическая больница на выезде — во главе с буйнопомешанным, называющим себя следующим президентом России, — станет объектом изучения лучших психиатров Южного Урала, и мы совместим ваш «митинг оппозиции» с выездной сессией наших учёных», — сделали заманчивое предложение олигофренам и даунам челябинские чиновники.

«В противном случае, то есть если опасные для общества психи выскочат за ограждение, будут применены самые кардинальные, но единственно возможные методы лечения — массажёры мягких тканей, электроток, веселящий газ и зарешеченные стационары на колёсах — с последующим препровождением особо буйных пациентов в места излечения на срок от 5 до 30 суток», — завершили разъяснительную лекцию оппозиционному дурдому.

А дальше мы процитируем сайт «Знак.ком»:

«Мы считаем, что альтернативы должны были быть предложены не только на заявку, которую мы подали на вечер пятницы, но и на все остальные наши заявки. Отсутствие таких альтернатив мы считаем нарушением, о котором поставим в известность центральный штаб», — отметил Алексей Табалов.

По его словам, в центральном штабе также будут принимать решение, насколько встречное предложение мэрии приемлемо с учетом логистики перемещения Алексея Навального по регионам, где запланированы аналогичные акции. Вполне вероятно, что приезд политика в Челябинск будет отложен, сказал координатор штаба».