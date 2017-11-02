Майдан толпы и бунты элит. Челябинская область вошла в группу регионов с высоким уровнем напряжённости. Копают «кроты» Юревича!

Комитет гражданских инициатив (КГИ), возглавляемый Алексеем Кудриным, представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России по состоянию на 1 июля 2017 года. По ряду показателей (рост публичной протестной активности, политическая ситуация, конфликт элит) — Челябинская область, по мнению экспертов КГИ, находится в «красной зоне» опасности.
Всё настолько плохо, что относительно Южного Урала федеральный центр запустил слухи о замене губернатора.
Эксперты «UralDaily.ru», в свою очередь, считают, что ухудшение политической ситуации связано с постоянными провокациями спящих агентов влияния» («кротов») Михаила Юревича, предшественника губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, которые окопались непосредственно в окружении главы региона и постоянно занимаются провокациями.
Агенты Юревича в оранах госвласти подстёгивают протесты улиц, разжигают межэлитные войны. «Стоп-ГОК», «навальнята», «Открытая Россия Ходорковского», иностранные агенты, НКО... Всем открыта зелёная улица с помощью административного ресурса «макаронных» агентов. На фоне жёсткого разгона демонстраций протеста и точечных репрессий относительно «вождей российского майдана» в других регионах страны, — на Южном Урале и особенно в Челябинске агенты Юревича во власти содают смутьянам режим наибольшего благоприятствования.
Конфликт элит — покровительство группе МГЕР, проюревичевски настроенной части челябинского ОНФ — также дело рук «макаронников» во власти. На мельницу хаоса и гражданского раздрая льют воду СМИ, контролируемые Юревичем, и так называемые «эксперты».
Среди таких «кротов» немало представителей пиар-блока (пресс-служба и т.д.), а также блока экономического, инициаторов знаменитого дипломатического международного «скандала с бордовыми носками» в Китае (см. статью на «УралДейли.ру» «Операция «Бордовые носки», или Кто подставил губернатора Дубровского?»).
Громче всех кричит «держи вора» — сам вор.
Пресс-секретарь Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин сообщил РБК, что такие результаты исследования могут быть связаны с жесткой выборной кампанией в Думу в 2016 г.
«Некоторым ее участникам потребовалось достаточно продолжительное время для того, чтобы смириться с поражением. Кроме того, в регионе была зафиксирована попытка перевести многолетний экологический протест из общественной плоскости в политическую», — прокомментировал г-н Федечкин.
По уровню конфликтности элит Южный Урал также оказался в числе лидеров, но Дмитрий Федечкин убежден, в регионе конфликтов нет.
«Есть нескромное количество уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, входивших в команду предыдущего губернатора, это оказывает влияние на общий фон. Но являются ли они элитными конфликтами — большой вопрос», — говорит замруководителя аппарата губернатора.
Дмитрий Федечкин ранее работал пресс-секретарём губернатора Михаила Юревича.
Ну как тут не вспомнить знаменитые слова последнего российского императора перед двумя революциями 1917 года, чьё столетие исполнилось, исполняется этом году?
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