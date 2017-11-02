Майдан толпы и бунты элит. Челябинская область вошла в группу регионов с высоким уровнем напряжённости. Копают «кроты» Юревича!

02.11.2017 г., 17:26
Громче всех кричит «держи вора» — сам вор
Дмитрий Федечкин Челябинск

Комитет гражданских инициатив (КГИ), возглавляемый Алексеем Кудриным, представил индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России по состоянию на 1 июля 2017 года. По ряду показателей (рост публичной протестной активности, политическая ситуация, конфликт элит) — Челябинская область, по мнению экспертов КГИ, находится в «красной зоне» опасности. 

Всё настолько плохо, что относительно Южного Урала федеральный центр запустил слухи о замене губернатора.

Эксперты «UralDaily.ru», в свою очередь, считают, что ухудшение политической ситуации связано с постоянными провокациями спящих агентов влияния» («кротов») Михаила Юревича, предшественника губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, которые окопались непосредственно в окружении главы региона и постоянно занимаются провокациями.

Агенты Юревича в оранах госвласти подстёгивают протесты улиц, разжигают межэлитные войны. «Стоп-ГОК», «навальнята», «Открытая Россия Ходорковского», иностранные агенты, НКО... Всем открыта зелёная улица с помощью административного ресурса «макаронных» агентов. На фоне жёсткого разгона демонстраций протеста и точечных репрессий относительно «вождей российского майдана» в других регионах страны, — на Южном Урале и особенно в Челябинске агенты Юревича во власти содают смутьянам режим наибольшего благоприятствования.

Конфликт элит — покровительство группе МГЕР, проюревичевски настроенной части челябинского ОНФ — также дело рук «макаронников» во власти. На мельницу хаоса и гражданского раздрая льют воду СМИ, контролируемые Юревичем, и так называемые «эксперты».

Среди таких «кротов» немало представителей пиар-блока (пресс-служба и т.д.), а также блока экономического, инициаторов знаменитого дипломатического международного «скандала с бордовыми носками» в Китае (см. статью на «УралДейли.ру» «Операция «Бордовые носки», или Кто подставил губернатора Дубровского?»).

Громче всех кричит «держи вора» — сам вор.

Пресс-секретарь Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин сообщил РБК, что такие результаты исследования могут быть связаны с жесткой выборной кампанией в Думу в 2016 г.

«Некоторым ее участникам потребовалось достаточно продолжительное время для того, чтобы смириться с поражением. Кроме того, в регионе была зафиксирована попытка перевести многолетний экологический протест из общественной плоскости в политическую», — прокомментировал г-н Федечкин.

По уровню конфликтности элит Южный Урал также оказался в числе лидеров, но Дмитрий Федечкин убежден, в регионе конфликтов нет. 

«Есть нескромное количество уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, входивших в команду предыдущего губернатора, это оказывает влияние на общий фон. Но являются ли они элитными конфликтами — большой вопрос», — говорит замруководителя аппарата губернатора.

Дмитрий Федечкин ранее работал пресс-секретарём губернатора Михаила Юревича.

Ну как тут не вспомнить знаменитые слова последнего российского императора перед двумя революциями 1917 года, чьё столетие исполнилось, исполняется этом году? 

Александр Меньшиков, фото из открытых источников

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