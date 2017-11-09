Несмотря на истерику Подопригоры, Путин откроет памятник «вешателю» Столыпину

Президент России Владимир Путин пошёл наперекор легендарному челябинскому политологу-блоггеру Александру Подопригоре, который посчитал премьера-реформатора Российской империи Петра Столыпина недостойным памятника. Путин памятник Столыпину во время российско-казахстанского форума в Челябинске всё же откроет, чем конечно глубоко огорчит совесть челябинской блогосферы.
Всё чаще кажется, что свой горячечный бред в ЖЖ г-н политолог несёт под воздействием крепких алкогольных напитков, о пристрастии к которым знает широкая демократическая и не очень демократическая общественность Челябинска. Вот и на этот раз Александру Васильевичу примерещилась глубокая ненависть казахов к царскому премьеру и провал «по всем дипломатическим фронтам» по этому случаю инициативы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского открыть реформатору монумент.
Разоблачение Столыпина Подопригора совершил в лучших традициях большевистского агитпропа, собрав в кучу все байки про «столыпинские галстуки» и «столыпинские вагоны», а также утеснение царизмом жителей национальных окраин:
«Для Казахстана же Столыпин вовсе никакой не реформатор, а самый настоящий имперский колонизатор, массово и насильственно отбиравший у казахов лучшие земли и вытеснявший местное население в пустыни и полупустыни, обрекая его на разорение, нищету и голод. Следствием были восстания казахов, их жестокое подавление карательными отрядами, гибель тысяч людей.
Поэтому предложение казахской делегации поучаствовать в хвалебном обсуждении «наследия Столыпина», а первому президенту этой страны — открыть памятник главе царского правительства, равносильно оскорблению исторической памяти и национального достоинства гостей. Естественно, что казахи возмутились и потребовали исключить эти пункты из программы челябинского мероприятия; они оттуда в итоге исчезли, а сам форум сократился до двух дней. Неприятная ситуация вроде бы улажена, но, как говорится, «осадок остался». Какие чувства испытал бы губернатор Дубровский, если б ему предложили хлопать в ладоши на открытии памятника хану Батыю в Астане? Он ведь знает, кто это такой?
Никогда такого не было и вот опять. Когда необразованность чиновников сочетается с неуемным желанием выслужиться, проявив модную ретивость в верности «державным основам» — при полном непонимании деликатности предмета, это приводит к прямо противоположным результатам. Руководство области снова оскандалилось на самом высоком уровне, едва не создав «на пустом месте» болезненную проблему в международных отношениях РФ».
Хотелось бы конечно знать количество выпитого, сорокоградусного, которое сопровождало написание этого поста Александра Васильевича Подопригоры. Сам-то знает политолог, кто такой Батый, и с каких щей ему, монголу, прошедшему с огнём и мечом по казахским степям, разделившим территорию современного Казахстана на улусы своих сыновей — Джучи, Чагатая и Угэдея, — ставить памятник в Астане?
Откуда Александр Васильевич вообще взял информацию о ненависти к Столыпину казахов? Скорее всего на дне стакана. Или ему про это поведала пришедшая белочка.
Вообще — оцените эту патетику: «...Самый настоящий имперский колонизатор, массово и насильственно отбиравший у казахов лучшие земли и вытеснявший местное население в пустыни и полупустыни, обрекая его на разорение, нищету и голод...». Что это, наш очкарик готовится к переезду в Казахстан, откуда будет разоблачать имперские амбиции Москвы по притеснению разных лимитрофов? В казахские националисты записался чувачок? Собрался крутить хвосты верблюдам и кочевать на маленькой косматой лошадке в казахстанских степях? Не поменять ли ему фамилию на Подоприкурган по этому случаю?
Путин памятник Столыпину в Челябинске откроет, но вряд ли Подопригора об этом напишет. А если бы имперский премьер был бы жив, он бы надавал бы по физиономии политологу, ведь вызов на дуэль посылают только равному, а Подопригора — холоп.
Если бы политолог вместо злоупотребления напитками заглянул в Википедию, то он бы узнал, что за оскорбительный эпитет «столыпинские галстуки» депутат Государственной Думы от партии кадетов Родичев был вызван на дуэль Петром Столыпиным, однако кадет испугался перспективой быть застреленным и униженно извинился.
Надо полагать Подопригоре просто надавали бы по сусалам или выпороли на конюшне. Лично я всыпала бы ему полста горячих, а какие меры воспитательного воздействия предложат по отношению к балаболу читатели сайта «УралДейли.ру»? Не послать ли его просто в Казахстан?
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Комментарии
не надо ему самому то (Подопригоре) никакого памятника. Достаточно скромной доски из уральского родного мрамора на стене дома...
СТОЛЫПИН был ЧЕЛОВЕКОМ и если бы его снова оживить и в Кремль,то РФ была бы за три года самой ВЕЛИКОЙ и МОЩНОЙ страной....................................................................................................
Отмодерировано: Корецкий.
Хватит экстремизм в комментариях разводить, провокаторы. А.Корецкий.
Корецкий, экстремизм применим только к действующим чиновникам. А Столыпин давно помре. Он также не имеет звания святого. И даже... ДАЖЕ. Несмотря на весь пиар, нет статьи УК за такие вещи как героизация фашизма. Да даже нет статьи за героизацию гитлеровцев. Нету... Несмотря на весь пиар. Нету её. А если даже её нету, то про Столыпина уж и совсем не заикайтесь.
Иван, я и наши авторы будем "заикаться" на нашем сайте на те темы, на какие сочтём нужными "заикаться". Если Вы заметили, мы никого не требуем преследовать ни по одной статьей УК, так уж и нам позвольте писать то, что нам писать хочется. Это называется свободой слова.
Ну как, открыл ? Корецкий как всегда впереди трусов своих бежит.
Даши, не открыл, признаю. Но по какой причине не открыл? Может просто не было времени. Собрался.
Как хорошо, что каждый памятник охраняется законом о защите памятников. Столыпин кстати, Корецкий, до сих пор не причислен к лику святых. А потому причастен к излому тысяч судеб, к геноциду народов России, с ним ассоциируются такие понятия как столыпинский галстук (виселица) и столыпинский вагон (орудие геноцида). На этом основании Столыпина можно было бы назвать *****. Он кстати не подпадает под определение представитель власти. А вообще все эти памятники ставят, чтобы общество раскачивалось и поменьше думало о реальной повестке дня. Об этой самой повестке говорил один политик из Казахстана в Челябинске. Он сказал, что в ближайшее время исчезнут 70 профессий (или около того) из-за роботизации. Правда, он добавил, что в Казахстане при этом появятся новые 140 профессий (или около того). Вопрос заключается в том, чтобы новые профессии появились и в России. Вот это реальная повестка дня. А война с памятниками - это навязанное. Тем более, елси посмотреть, кто двигал этот памятник, и куда он ездил. Корецкий, давайте обсуждать реальную повестку дня. Кто будет следующим губернатором хотя бы.
Иван, Столыпин остановил революцию 1905 года, но к сожалению ничего не смог сделать с последующими, в том числе из-за его убийства вероятнее всего жандармами и из-за дискредитации перед императором. Достойный человек - спас империю, хотя и на время.
Мало вешал видимо.
Что такое казни при Столыпине по сравнению с последующим революционным террором и репрессиями? Ерунда, не стоит даже упоминания.
Любые меры хороши для предотвращения революционного хаоса.
Я бы на Вашем месте осторожнее обращался со словом "геноцид", о чём Вы вообще, в Российской империи не было геноцида.
Корецкий, являются ли призывы к восстановлению царизма экстремизмом? Тема номер раз, чтобы подумать.
Корецкий, пойдёте ли в крепостные в случае невероятного восстановления царизма? Тема номер два, чтобы подумать.
Вы в курсе, что в Риме на одну тысячу патрициев было 100 тысяч рабов? Вы думаете, в случае чего будете патрицием, а Костя будет у Вас огород вскапывать?
Иван, я не призываю восстанавливать, как Вы пишете, царизм, я просто высказываю свои монархические взгляды, что безусловно не запрещается - у нас свобода слова.
Какие крепостные, Вы о чём? С 1861 года нет никаких крепостных, и при чём здесь патриции.
А Вы я смотрю человек левых взглядов и подумываете о новой пролетарской революции? Вот это уже точно экстремизм.
Я - человек, которого почти всё устраивает, консерватор.
Как Вы видите современный царизм? Опишите, может, и мне пронравится.
Иван, конституционная монархия, но с широкими правами императора. Император - главнокомандующий армии и флота, может распустить парламент. Но и парламент имеет право абсолютным большинством голосов отстранить императора от власти, если он проводит антигосударственную и антинародную политику. Также император назначает кабинет министров, премьера избирает Госсовет, аналог Совета Федерации. Государь, кроме того, контролирует силовиков.
Парламент состоит из двух палат, как и сейчас.
Первого царя конечно нужно выбрать всем миром, как Михаила Романова. А потом - династия, если наследник Государя, скажем, больной или глупый - парламент накладывает вето на престолонаследие, и император усыповляет наиболее достойного, как в Римской империи, и передаёт ему престол.
Православие не является единственной верой, как в Российской империи, к нему добавляются традиционные религии России - ислам и буддизм. Однако императорская фамилия и сам Государь должны быть лишь православными людьми.
Секты и нетрадиционные верования - под запретом.
Атеисты и агностики также могут делать карьеру, но до высших гос.должностей им не дойти.
Вводятся сословия и табель о рангах. Способные люди могут делать карьеру на госслужбе, как чиновники, военные, дипломаты и т.д.
Способные люди, питающие склонность к другим занятиям, могут переходить в другие сословия, это не кастовое государство. То есть способный к военной службе крестьянин может стать дворянином - личным или потомственным. Дворянин, не желающий служить, но имеющий склонность к коммерции, может стать купцом и т.д.
Император имеет примерно те же полномочия, что и президент сейчас, но является сакральной фигурой, миропомазанником Божим - это наложит на него ответственность.
Губернии управляются назначенными императором чиновниками, в пограничных районах - генерал-губернаторами. Национальные деления регионов упраздняются.
Выборы проводятся, но на уровне муниципалитетов - в обязательном порядке народ выбирает городничих и местных депутатов. Губернаторы назначаются, но настроение народа учитывает Государь.
Внешнюю политику император проводит самостоятельно.
Примерно так.
Корецкий! Вы - опасный демагог. И ваша, всё более желтеющая, "Урал Дейли" - препротивная газетёнка. Монархист недоделаный.
Историк, да тьфу на Вас!
Думаете Вы меня обидели "жёлтой газеткой"? Да ничуть.
Вы жанры хороши, кроме скучного. Если хотите, именно "жёлтых газеток" в челябинском сегменте ине-та и не хватает.
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