Несмотря на истерику Подопригоры, Путин откроет памятник «вешателю» Столыпину

Президент России Владимир Путин пошёл наперекор легендарному челябинскому политологу-блоггеру Александру Подопригоре, который посчитал премьера-реформатора Российской империи Петра Столыпина недостойным памятника. Путин памятник Столыпину во время российско-казахстанского форума в Челябинске всё же откроет, чем конечно глубоко огорчит совесть челябинской блогосферы.

Всё чаще кажется, что свой горячечный бред в ЖЖ г-н политолог несёт под воздействием крепких алкогольных напитков, о пристрастии к которым знает широкая демократическая и не очень демократическая общественность Челябинска. Вот и на этот раз Александру Васильевичу примерещилась глубокая ненависть казахов к царскому премьеру и провал «по всем дипломатическим фронтам» по этому случаю инициативы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского открыть реформатору монумент.

Разоблачение Столыпина Подопригора совершил в лучших традициях большевистского агитпропа, собрав в кучу все байки про «столыпинские галстуки» и «столыпинские вагоны», а также утеснение царизмом жителей национальных окраин:

«Для Казахстана же Столыпин вовсе никакой не реформатор, а самый настоящий имперский колонизатор, массово и насильственно отбиравший у казахов лучшие земли и вытеснявший местное население в пустыни и полупустыни, обрекая его на разорение, нищету и голод. Следствием были восстания казахов, их жестокое подавление карательными отрядами, гибель тысяч людей.

Поэтому предложение казахской делегации поучаствовать в хвалебном обсуждении «наследия Столыпина», а первому президенту этой страны — открыть памятник главе царского правительства, равносильно оскорблению исторической памяти и национального достоинства гостей. Естественно, что казахи возмутились и потребовали исключить эти пункты из программы челябинского мероприятия; они оттуда в итоге исчезли, а сам форум сократился до двух дней. Неприятная ситуация вроде бы улажена, но, как говорится, «осадок остался». Какие чувства испытал бы губернатор Дубровский, если б ему предложили хлопать в ладоши на открытии памятника хану Батыю в Астане? Он ведь знает, кто это такой?

Никогда такого не было и вот опять. Когда необразованность чиновников сочетается с неуемным желанием выслужиться, проявив модную ретивость в верности «державным основам» — при полном непонимании деликатности предмета, это приводит к прямо противоположным результатам. Руководство области снова оскандалилось на самом высоком уровне, едва не создав «на пустом месте» болезненную проблему в международных отношениях РФ».

Хотелось бы конечно знать количество выпитого, сорокоградусного, которое сопровождало написание этого поста Александра Васильевича Подопригоры. Сам-то знает политолог, кто такой Батый, и с каких щей ему, монголу, прошедшему с огнём и мечом по казахским степям, разделившим территорию современного Казахстана на улусы своих сыновей — Джучи, Чагатая и Угэдея, — ставить памятник в Астане?

Откуда Александр Васильевич вообще взял информацию о ненависти к Столыпину казахов? Скорее всего на дне стакана. Или ему про это поведала пришедшая белочка.

Вообще — оцените эту патетику: «...Самый настоящий имперский колонизатор, массово и насильственно отбиравший у казахов лучшие земли и вытеснявший местное население в пустыни и полупустыни, обрекая его на разорение, нищету и голод...». Что это, наш очкарик готовится к переезду в Казахстан, откуда будет разоблачать имперские амбиции Москвы по притеснению разных лимитрофов? В казахские националисты записался чувачок? Собрался крутить хвосты верблюдам и кочевать на маленькой косматой лошадке в казахстанских степях? Не поменять ли ему фамилию на Подоприкурган по этому случаю?

Путин памятник Столыпину в Челябинске откроет, но вряд ли Подопригора об этом напишет. А если бы имперский премьер был бы жив, он бы надавал бы по физиономии политологу, ведь вызов на дуэль посылают только равному, а Подопригора — холоп.

Если бы политолог вместо злоупотребления напитками заглянул в Википедию, то он бы узнал, что за оскорбительный эпитет «столыпинские галстуки» депутат Государственной Думы от партии кадетов Родичев был вызван на дуэль Петром Столыпиным, однако кадет испугался перспективой быть застреленным и униженно извинился.