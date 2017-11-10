Лидеру «Стоп-ГОКа» позвонил Путин. Или пранкер?

Главная новость дня — звонок человека, представившегося президентом России Владимиром Путиным одному из лидеров общественного движения «Стоп-ГОК», выступающему против строительства Томинского ГОКа, — Василию Московцу.
«В 23-10 раздался телефонный звонок Сказали: Спецкоммутатор. Сейчас с Вами будет разговаривать Владимир Владимирович.А дальше состоялся такой разговор: запись в нашей группе в ВК. Позвонили из приемной губернатора, Б.А. Дубровский пригласил нас на встречу, 13.11 в 14-30», — сообщает в ФБ Василий.
Кто позвонил Василию Московцу? Президент России или пранкер? В пользу версии о том, что звонок действительно совершил глава государства говорит факт приглашения губернатором Челябинской области Борисом Дубровским активистов «Стоп-ГОКа» — вряд ли такое приглашение состоялось бы без внимания к проблеме президента страны.
Однако, согласитесь, разговор с частным, не особенно известным в масштабах России общественным активистом по инициативе политического лидера государства — не типичен для Владимира Путина.
Мнения политологов также разделились по вопросу, стоило ли Василию Московцу выкладывать частную беседу с предполагаемым президентом в Интернет. Ведь такого согласия условный «Владимир Путин» не давал.
Возможно это повредит движению и самому Московцу.
Как бы то ни было, сегодня общественный активист проснулся знаменитым.
Вот фрагмент стенограммы телефонной беседы. Для удобства читателей мы будем называть позвонившего Владимиром Путиным, президентом России.
«В.Путин: Вы же писали мне обращение со 160 тысячами подписей, я его читал, я знаю эту проблему.
В.Мсковец: Спасибо, Владимир Владимирович. А какое ваше решение будет?
В.Путин: Вы понимаете, это вопрос иного решения. Это вопрос, который нужно изучать как-то так посолиднее. Во-первых, я разделяю вашу озабоченность. Думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно, исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе, микрорайоне. И так тяжёлая ситуация в Челябинске с экологией. Знаете, и выбросы, и…
В.Московец: У нас катастрофическая ситуация! У нас с каждым днём становится всё хуже, Владимир Владимирович.
В.Путин: Ну, она не катастрофическая, но плохая, Она хуже не становится, но и лучше тоже ненамного. Поэтому вопрос очень серьёзный, и перед тем, как реализовывать проекты подобного рода, конечно, нужно очень внимательно всё изучить. Я знаю, что вас наверняка беспокоит, что выдано некое разрешение властями, выдано разрешение на строительство двух предприятий. Но действующее законодательство не позволяло федеральным органам в это вмешиваться. Но с 1 января 2018 года на проекты подобного рода — это проекты, которые будут входить в так называемую категорию №1 — нужно будет иметь государственную экологическую экспертизу всего проекта, не отдельных предприятий, а всего проекта. Поэтому без этой экологической экспертизы проект не может быть реализован.
В.Московец: Слава Богу!
В.Путин: Нужно сделать всё для того, чтобы проект был экологически безопасным. Я понимаю, но и вы тоже, взрослый человек, понимаете, что тысяча новых рабочих мест, налоги и прочее, и прочее — это все плюсы. Но есть и минусы, которые являются очевидными, и я здесь с вами согласен. Это вырубка леса, который в 50-х годах был поставлен, и сейчас почему-то мы должны его уничтожить. Потом, не знаю, насколько это известно вам, это водозаборы. Серьезный такой вопрос, который требует дополнительного изучения. Но и, безусловно, если уж это делать, то нужно провести действительно открытые слушания с участием местных жителей. Я, говорю вам честно, не знаю, надо ли его запрещать. Но точно совершенно его нельзя разрешать без всех этих предварительных глубоких изучений, без открытых абсолютно понятных людям слушаний, аргументов, учёта их мнения.
В.Московец: Владимир Владимирович, у меня еще вопрос. Сегодня люди хотели выйти в одиночные пикеты, поприветствовать вас, но в итоге всех задержали и продержали более 4 часов в полиции. На трех человек составили протоколы. Дайте команду разобраться…
В.Путин Василий… я в курсе и этим занимаются… Я дам команды, чтобы людей оставили в покое. Вы правильно делаете, что боретесь, но постарайтесь ничего не нарушать».
Розыгрыши пранкеров на политическую тему — не редкость. Но один из позвонивших точно был Василием Московцом.
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Комментарии
Считаю, что Президент РФ связавшись лично с активистом экологического движения данным шагом лидера страны дал всем понять, и гражданскому населению, и олигархам, и региональным чиновникам, что он на нашей стороне, а от нас требуется сейчас согласованность правильных совместных действий. Кто-то будет в этом сомневаться, но где вы видели чтобы Президент самой могущественой страны звонил простому активисто гражданского движения за экологию!? Для нас это Конкретный ЗНАК!!! И прежде всего это знак региональным чиновникам, чтобы они прекратили разжигать здесь на Урале Гражданскую войну, которой вскоре перед Президентскими Выборами 2018 обязательно воспользуются деструктивные сили типа А.Навального или К.Собчак. Эти либеральные игроки конечно же ничего не добьются, но будет украдено Предвыборное Время на обсуждение проблемы высасонной из пальца, а главные экономические проблемы так и останутся за кадром.
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ ИСКУССТВЕННО СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РЕГИОНА, ПОРА НАЧАТЬ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.
Так вы сначала задайте вопрос Пескову, ЗВОНИЛ ли ВВП, а потом рассуждайте про КОНКРЕТНЫЕ знаки.
Действовать, как сказал в даном разговоре В.Путин более СОЛИДНО - означает действовать более Масштабно, поднять обсуждение устройства и правил игры всей НЫНЕШНЕЙ политической системы страны, которая позволяет строить такие ГОКи по всей России. Ведь у нас на днях объявили о закладке ещё одного ГОКа на Урале. Нам же необходимо провести Круглые Столы и Телемосты по инету с активистами в других городах и регионах борющихся с такой же проблемой. Потому что строить ГОКи в регионе Федеральная власть запретить сейчас не может, такие сейчас у нас правила игры. Наша задача работая над данной проблемой - помочь всей стране обрести экономическую независимость от олигархов, подрезать им крылья, чтобы они не улетали в оффшоры с нашими экономическими и природными ресурсами и богатствами.
Я бы не согласился в этом с Андреем Филатовым. У региональной власти вот сегодня уже был целый день, чтобы показать, что всё, что было сказано пранкерами по телефону - не шутка, и это были на самом деле не пранкеры. Как передают в Фэйсбуке активисты СТОП-ГОК с места размещения строительных площадок ГОКа, строительные работы и сегодня не были остановлены.
Синицын, любой разговор Путина - это вербовка, об этом говорят все. Путин завербовал Московца.
А может завербовал Андрея Филатова ? Московец вот что пишет в фэйсбуке сегодня : "Ну что ж... Эмоции -эмоциями, но: вырубка нашего леса продолжается, работы пока не остановлены на незаконной стройке, решение суда РМК и не думает исполнять, Гамиль сидит, а вчера мы получили ещё 3 протокола (и есть реальная угроза того, что могут закрыть Ирину Гладышеву на 10 суток)
Поэтому звонок-это хорошо, но нужны дела и государственные решения.
А мы пока должны продолжать действовать!"
Я думаю Московец скоро будет губернатором .
Во имя чего челябинцы должны рисковать?
Томинский ГОК – угроза жизни
Проект Томинского ГОКа – вызов здравому смыслу, угроза всему живому, и этот безумный план олигарха нужно остановить по следующим основаниям.
1. Это антипрезидентский проект, противоречащий основным положениям Указа Президента №№ 176 и 683 и речи В.В. Путина на Госсовете в декабре 2016 года.
2. Это противозаконный проект, нарушающий огромное количество законов, в частности:
Статьи 20, 41, 42 Конституции РФ, гарантирующие гражданам права на здоровье, жизнь и благоприятную окружающую среду.
Статья 8 Закона № 2395-1 «О недрах», запрещающая пользование недрами на территории населенных пунктов, пригородных зон.
Статья 105 Лесного Кодекса, запрещающая разработку месторождения полезных ископаемых в лесопарковых зонах.
Статья 3 Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», запрещающая хозяйственную или иную деятельность, а также реализацию проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем.
Статья 35 Закона № 7-ФЗ, требующая обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических и демографических последствий.
Статья 61 Закона № 7-ФЗ, запрещающая хозяйственную или иную деятельность на территориях зеленого фонда, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду и препятствующую осуществлению экологических, санитарно-гигиенических, рекреационных функций.
. Статьи 51 Закона № 7-ФЗ, 23 Закона № 2395-1, 59 Водного Кодекса, запрещающие размещение отходов производства и потребления, опасных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Статья 11 Закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», требующая проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проектной документации объектов, используемых для размещения отходов I-V класса опасности.
Вместо ГЭЭ проекта комплекса ГОКа, на площадке которого размещаются отходы, выдано заключение на горно-транспортную часть, их образующую.
Статья 37 Закона № 7-ФЗ, запрещающая строительство объекта до утверждения проекта.
3. Это антинародный проект, согласно которому выгодоприобретатель – ничтожная кучка граждан. Защитные леса вырубаются, а здоровье миллионов людей подвергается воздействию вредных факторов. Увеличение ущерба окружающей среды и техногенной нагрузки не отрицают говорят даже специалисты РМК.
4. Это отсталый технически проект, предполагающий хищническое отношение к природным ресурсам и отрицающий комплексное использование сырья. Окисленные медные руды не флотируются, их по замыслу будут выбрасывать также в отвал наряду с такими компонентами руды, как соединениями мышьяка, хрома, свинца, ртути, кадмия и других веществ 1 и 2 класса опасности. 98,2% руды или 27,5 миллионов тонн в мелкодисперсном виде (0,039-0,071 мм) будет образовываться ежегодно.
5. Это проект, угрожающий городу оборонного значения, поскольку налицо угроза осушения озёр и отравления водных источников.
6. ГОК в Томино – это не промышленность, это временный объект для максимального извлечения прибыли.
7. Томинский ГОК – антиинвестиционный проект. По обоснованному мнению Я. Гуревича, ни один здравомыслящий инвестор не станет инвестировать в регион с планово ухудшающейся экологией, особенно в туристический и с/х кластеры.
НИ ОДИН ГОК В МИРЕ НЕ РАБОТАЛ БЕЗ АВАРИЙ.
ЭТОТ РИСК НЕ ОТРИЦАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Во имя чего челябинцы должны рисковать?
Просто власти надо кинуть вызов или вы проводила референдум по ГОКу или мы проводим его сами 18 марта попутно с галочкой за выбранного президента снизу пишем СтопГОК и пусть местные сами потом объясняют кремлю почему билютени испорчены
Уже Песков подтвердил: Действительно, звонил Путин...
Вивалвивалракью
К телефонному общению Президента с двумя представителями протестных челябинских групп следует относиться менее чем спокойно. Надеюсь, многие понимают, что подобные звонки являются следствием не эмоциональной реакции руководителя на увиденное во время визита, а зараннее подготовленной аппаратом пиар-акцией, учитывающей самые "болевые точки" челябинского электората. Президент во время диалога почему-то назвал проблему ГОКа проблемой "микрорайона", может быть это была оговорка, или лица, готовившие для него информацию, сознательно минимизировали масштабы протестной волны и размеры возможного ущерба для жителей региона. Проблема дольщиков, думаю, будет решена положительно, а вот со щупальцами англо-швейцарско-уралмашевской братвы разобраться будет трудно, возможно, даже Президенту ( денежный массив задавит все контраргументы). Один положительный момент проглядывается в случившемся общении - Президент России назвал протесты, которые возглавляет Московец, нужным делом, а значит он теперь несёт личную ответственность за отстаивание интересов челябинцев. Время покажет кто есть кто.
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