Лидеру «Стоп-ГОКа» позвонил Путин. Или пранкер?

Главная новость дня — звонок человека, представившегося президентом России Владимиром Путиным одному из лидеров общественного движения «Стоп-ГОК», выступающему против строительства Томинского ГОКа, — Василию Московцу.

«В 23-10 раздался телефонный звонок Сказали: Спецкоммутатор. Сейчас с Вами будет разговаривать Владимир Владимирович.А дальше состоялся такой разговор: запись в нашей группе в ВК. Позвонили из приемной губернатора, Б.А. Дубровский пригласил нас на встречу, 13.11 в 14-30», — сообщает в ФБ Василий.

Кто позвонил Василию Московцу? Президент России или пранкер? В пользу версии о том, что звонок действительно совершил глава государства говорит факт приглашения губернатором Челябинской области Борисом Дубровским активистов «Стоп-ГОКа» — вряд ли такое приглашение состоялось бы без внимания к проблеме президента страны.

Однако, согласитесь, разговор с частным, не особенно известным в масштабах России общественным активистом по инициативе политического лидера государства — не типичен для Владимира Путина.

Мнения политологов также разделились по вопросу, стоило ли Василию Московцу выкладывать частную беседу с предполагаемым президентом в Интернет. Ведь такого согласия условный «Владимир Путин» не давал.

Возможно это повредит движению и самому Московцу.

Как бы то ни было, сегодня общественный активист проснулся знаменитым.

Вот фрагмент стенограммы телефонной беседы. Для удобства читателей мы будем называть позвонившего Владимиром Путиным, президентом России.

«В.Путин: Вы же писали мне обращение со 160 тысячами подписей, я его читал, я знаю эту проблему.

В.Мсковец: Спасибо, Владимир Владимирович. А какое ваше решение будет?

В.Путин: Вы понимаете, это вопрос иного решения. Это вопрос, который нужно изучать как-то так посолиднее. Во-первых, я разделяю вашу озабоченность. Думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно, исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе, микрорайоне. И так тяжёлая ситуация в Челябинске с экологией. Знаете, и выбросы, и…

В.Московец: У нас катастрофическая ситуация! У нас с каждым днём становится всё хуже, Владимир Владимирович.

В.Путин: Ну, она не катастрофическая, но плохая, Она хуже не становится, но и лучше тоже ненамного. Поэтому вопрос очень серьёзный, и перед тем, как реализовывать проекты подобного рода, конечно, нужно очень внимательно всё изучить. Я знаю, что вас наверняка беспокоит, что выдано некое разрешение властями, выдано разрешение на строительство двух предприятий. Но действующее законодательство не позволяло федеральным органам в это вмешиваться. Но с 1 января 2018 года на проекты подобного рода — это проекты, которые будут входить в так называемую категорию №1 — нужно будет иметь государственную экологическую экспертизу всего проекта, не отдельных предприятий, а всего проекта. Поэтому без этой экологической экспертизы проект не может быть реализован.

В.Московец: Слава Богу!

В.Путин: Нужно сделать всё для того, чтобы проект был экологически безопасным. Я понимаю, но и вы тоже, взрослый человек, понимаете, что тысяча новых рабочих мест, налоги и прочее, и прочее — это все плюсы. Но есть и минусы, которые являются очевидными, и я здесь с вами согласен. Это вырубка леса, который в 50-х годах был поставлен, и сейчас почему-то мы должны его уничтожить. Потом, не знаю, насколько это известно вам, это водозаборы. Серьезный такой вопрос, который требует дополнительного изучения. Но и, безусловно, если уж это делать, то нужно провести действительно открытые слушания с участием местных жителей. Я, говорю вам честно, не знаю, надо ли его запрещать. Но точно совершенно его нельзя разрешать без всех этих предварительных глубоких изучений, без открытых абсолютно понятных людям слушаний, аргументов, учёта их мнения.

В.Московец: Владимир Владимирович, у меня еще вопрос. Сегодня люди хотели выйти в одиночные пикеты, поприветствовать вас, но в итоге всех задержали и продержали более 4 часов в полиции. На трех человек составили протоколы. Дайте команду разобраться…

В.Путин Василий… я в курсе и этим занимаются… Я дам команды, чтобы людей оставили в покое. Вы правильно делаете, что боретесь, но постарайтесь ничего не нарушать».