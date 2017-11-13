Василий Московец на белом коне

Итак, выяснилось, что одному из лидеров челябинского общественного движения, выступающего против строительства Томинского ГОКа, Василию Московцу — звонил не пранкер, а глава России Владимир Путин. Борт №1 поднялся над Челябинском и взял курс на Вьетнам, где президент принял участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и Владимир Владимирович сам, по своей инициативе позвонил Василию Викторовичу.

Именно так отныне следует называть Василия Московца — никакого панибратства: строго по имени-отчеству.

Уже сегодня, в понедельник, 13 ноября состоится встреча Василия Викторовича с Борисом Александровичем Дубровским, губернатором Челябинской области, где общественному активисту, ставшему знаменитым на всю страну, наверняка сделают интересное предложение.

Политическое будущее пророчат господину Московцу эксперты.

В самом деле, мы все помним и убеждались в этом неоднократно, как бегают словно ужаленные мэры, губернаторы, прокуроры и генералы, а также чиновники рангом поменьше, когда любой гражданин России, житель города N-ска, сподобится дозвониться на ежегодные «прямые линии» с президентом. Особенно если человек обозначил проблему, запросил помощь, и президент дал поручения разобраться и вопрос решить. А ежели «послал докторов», то есть прогневался на местные власти, — вообще туши свет.

Сколько раз до Владимира Путина дозванивались челябинцы и жители иных городов и губерний, жаловались, — и тут же начинали бегать как тараканы разные чиновники. Перед просящим да обрящущим милости президентской тут же появлялся персональный губернаторский или мэрский лимузин, ему стелили под ноги ковровую дорожку и кланяясь — встречали первые помощники, а то и Сам. Заводили в кабинеты и поили чаем, уверяя, что вопрос будет решён сей момент.

Проблемы решали быстро и с избытком. Попросит бывало человек квартиру — хоть какую-то, а то жить вообще негде, а ему сразу в центре губернского города, да меблированную, а на новоселье его превосходительство господин губернатор с его благородием городничим самолично наносят визит, дарят подарки, да молвят: а чего ещё изволите, и довольны ли, и как прикажете доложить государю.

А тут — Сам позвонил. Сам! Слыхано ли? Никогда доселе не слышали, и уж не чаяли, да возможно ли, чтобы самодержец всероссийский набрать изволил номер пусть не холопа, но всё же человека простого звания.

Да и проблема — прямо скажем, не личного характера, а общественной значимости, во всём городе губернском почитай наипервейшая. И уважил ведь батюшка...

Поэтому конечно перед Василием Викторовичем Московцом открываются сиятельные перспективы. Будет жалован наверное чином большим, да глядишь генеральским. И может и графский титул в придачу. Тайным советником вряд ли будет пожалован, но действительным статским — это уж непременно. И уж конечно господином генерал-губернатором Дубровским будет приближен и всячески обласкан.

Шутка ли — позвонил царь!

Будет зваться его благородие или даже его сиятельство граф Василий Московец, может даже камергерский ключ получит, да и ко двору будет представлен всенепременнейше-с. Большого полёта птица!

Да-с, судари мои, какая приятственная оказия приключилась в наших палестинах.

А в губернаторский дворец Василию Викторовичу обязательным образом нужно въехать на этом белом коне, что на нашем фото.

Покамест сойдёт, а потом купеческое обчество Первой гильдии да дворянское собрание пустит шапку по кругу да соберёт герою, на чью скромную доселе персону обратил внимание император, — и на породистого орловского рысака, и на карету с новым гербом, и на лакеев на запятках с кучером и бравым фельдфебелем с шашкою, и на мундир с позументами да орденами, которые вскорости прольются на грудь молодецкую аки дождь.

Дабы не было стыдно, ежели государь соизволит и далее высочайшим вниманием баловать нашего уже прославленного в веках земляка, — авантажно въехать в Первопрестольную, в сам Кремль, в палаты каменные, да предстать пред светы очи монаршьи, вы уж и нас не забывайте, земляков, наше высокопревосходительство, хлопочите за город Че губернский и его жителей.