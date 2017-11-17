Навальный приедет в Челябинск, если не закапризничает

Как стало известно «UralDaily.ru», мэрия Челябинска дала разрешение на проведение митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В принципе, почти всегда согласовывала. Но капризному оппозиционеру то не нравилось время, то место. Как сообщают СМИ со ссылкой на чиновников администрации Челябинска, власти выдали более 50 разрешений на митинги «навальнят», но капризулька этим воспользоваться не захотела.

Иногда кажется, что Алёша — капризная гимназистка из команды «Динамо», которой и хочется, и колется, хочется и рыбку съесть, и на ёлку сесть, а колются иголочки. Я не такая, я жду трамвая.

Наш девиз непобедим — возбудим и не дадим! Наш девиз в ответ на ваш — поломаешься и дашь! Наш девиз еще мудрей: не дадут — возьмем бл...ей!

Ну чем не слоганы для предстоящего митинга?

Потому что конечно политической проститутке интересней попаясничать на площади Революции, а местный гайд-парк — привычное для всех митингующих место в сквере имени Колющенко — господину столичному жителю ну никак не нравится своей глубокой провинциальностью. Конечно, хочется напротив Кремля, чтобы потом въехать в него на белом коне, но Кремля в Челябинске нет, так подайте площадь Революции, чтобы все видели «повелителя школоты и фриков», любовались его статью, прелестями и яростно наяривали ему политический рейтинг.

И конечно непременно в центре города хочется поорать «кто здесь власть» и построить своих «фанатиков секты святого Навального» — баранов с уточками — в день какого-нибудь праздника — национального или местного. А когда власть говорит: власть пока не ты, иди в сквер и в другой день, не отравляй своими хипстерами и педерастами людям хорошее настроение, не порть праздник, — кумир школоты капризно надувает губки бантиком и говорит: «Не приеду, вы пособники сатрапов, приняли закон подлецов».

Как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», челябинские «навальнята» используют типичную тактику педерастов, то бишь активистов ЛГБТ, которые непременно хотят устроить гей-парад, пройдясь с голыми задницами, из которых торчат радужные флажки, а также флаги Евросоюза и Украины, по Красной площади в День ВДВ. Но когда Собянин говорит им, что мэрия столицы боится за сохранность нежных попок и стремительное сокращение в России популяции опущенных петушков, чеченских геев и прочей редкой исчезающей фауны с последующим занесением оставшихся особей в Голубую книгу, то манерные мальчики тут же жалуются в ЕСПЧ и отсуживают у России за дискриминацию животных неплохие еврики.

Так и тут. Челябинская мэрия, задействовав целые отделы канцелярии включает свой бешеный принтер и весь рабочий день и сверхурочно даёт ответы на девятый вал Айвазовского — цунами обращений от навальноподобных баранов с требованиями предоставить им для «митингов картавых» с участием кумира ударившихся в детстве головой недорослей самые «центровые» места Челябинска, они в скверах тусоваться с уточками не хотят — обязательно нужно организовать «марш ненависти и коррупции» по Кировке, предварительно покартавив в мегафоны напротив мэрии или губернаторской резиденции, на крайний случай — у постамента Ильича.

А когда отказывают, тут же грозятся обратиться в суд Страсбурга или даже в трибунал Гааги.

«Сработала, наконец, 80-я попытка согласовать митинг. Все ранее поданные нами уведомления были отклонены, причем без предоставления альтернатив», — тем не менее пожаловался в соцсетях местный челябинский «навалюнёнок» Алексей Табалов.

Всё-таки на этот раз наш наполеон оппозиции с пивным животиком и псевдогинекомастией снизошёл и приедет в Челябинск поорать и поразоблачать власть и Ксюшу Собчак, обладающей более впечатляющим бюстом, в сквер Колющенко 26 ноября.

Уже сейчас челябинская демократическая тусовка пребывает в эйфории, клеит уточки из пенопласта, обновляет хипстерский гардероб и гаджеты, сочиняет креативные лозунги и слоганы, тренирует лёгкие для ора «Путин уходи» и «Обама чмо» и пересматривает видео про Димона, готовясь к встрече вождя.