Навальный приедет в Челябинск, если не закапризничает

Как стало известно «UralDaily.ru», мэрия Челябинска дала разрешение на проведение митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В принципе, почти всегда согласовывала. Но капризному оппозиционеру то не нравилось время, то место. Как сообщают СМИ со ссылкой на чиновников администрации Челябинска, власти выдали более 50 разрешений на митинги «навальнят», но капризулька этим воспользоваться не захотела.
Иногда кажется, что Алёша — капризная гимназистка из команды «Динамо», которой и хочется, и колется, хочется и рыбку съесть, и на ёлку сесть, а колются иголочки. Я не такая, я жду трамвая.
Наш девиз непобедим — возбудим и не дадим! Наш девиз в ответ на ваш — поломаешься и дашь! Наш девиз еще мудрей: не дадут — возьмем бл...ей!
Ну чем не слоганы для предстоящего митинга?
Потому что конечно политической проститутке интересней попаясничать на площади Революции, а местный гайд-парк — привычное для всех митингующих место в сквере имени Колющенко — господину столичному жителю ну никак не нравится своей глубокой провинциальностью. Конечно, хочется напротив Кремля, чтобы потом въехать в него на белом коне, но Кремля в Челябинске нет, так подайте площадь Революции, чтобы все видели «повелителя школоты и фриков», любовались его статью, прелестями и яростно наяривали ему политический рейтинг.
И конечно непременно в центре города хочется поорать «кто здесь власть» и построить своих «фанатиков секты святого Навального» — баранов с уточками — в день какого-нибудь праздника — национального или местного. А когда власть говорит: власть пока не ты, иди в сквер и в другой день, не отравляй своими хипстерами и педерастами людям хорошее настроение, не порть праздник, — кумир школоты капризно надувает губки бантиком и говорит: «Не приеду, вы пособники сатрапов, приняли закон подлецов».
Как ранее сообщало ИА «UralDaily.ru», челябинские «навальнята» используют типичную тактику педерастов, то бишь активистов ЛГБТ, которые непременно хотят устроить гей-парад, пройдясь с голыми задницами, из которых торчат радужные флажки, а также флаги Евросоюза и Украины, по Красной площади в День ВДВ. Но когда Собянин говорит им, что мэрия столицы боится за сохранность нежных попок и стремительное сокращение в России популяции опущенных петушков, чеченских геев и прочей редкой исчезающей фауны с последующим занесением оставшихся особей в Голубую книгу, то манерные мальчики тут же жалуются в ЕСПЧ и отсуживают у России за дискриминацию животных неплохие еврики.
Так и тут. Челябинская мэрия, задействовав целые отделы канцелярии включает свой бешеный принтер и весь рабочий день и сверхурочно даёт ответы на девятый вал Айвазовского — цунами обращений от навальноподобных баранов с требованиями предоставить им для «митингов картавых» с участием кумира ударившихся в детстве головой недорослей самые «центровые» места Челябинска, они в скверах тусоваться с уточками не хотят — обязательно нужно организовать «марш ненависти и коррупции» по Кировке, предварительно покартавив в мегафоны напротив мэрии или губернаторской резиденции, на крайний случай — у постамента Ильича.
А когда отказывают, тут же грозятся обратиться в суд Страсбурга или даже в трибунал Гааги.
«Сработала, наконец, 80-я попытка согласовать митинг. Все ранее поданные нами уведомления были отклонены, причем без предоставления альтернатив», — тем не менее пожаловался в соцсетях местный челябинский «навалюнёнок» Алексей Табалов.
Всё-таки на этот раз наш наполеон оппозиции с пивным животиком и псевдогинекомастией снизошёл и приедет в Челябинск поорать и поразоблачать власть и Ксюшу Собчак, обладающей более впечатляющим бюстом, в сквер Колющенко 26 ноября.
Уже сейчас челябинская демократическая тусовка пребывает в эйфории, клеит уточки из пенопласта, обновляет хипстерский гардероб и гаджеты, сочиняет креативные лозунги и слоганы, тренирует лёгкие для ора «Путин уходи» и «Обама чмо» и пересматривает видео про Димона, готовясь к встрече вождя.
Может конечно случиться так, что «оппозиционер с сиськами» не приедет, сославшись на критические дни демократии, и тогда конечно, чтобы не пропадало запланированное мероприятие можно провести в сквере Колющенко хотя бы гей-парад, благо контингент у отряда заднеприводных семейства голубиных класса петушков и у либеральных оппозиционеров примерно один и тот же.
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Комментарии
господи какие же вы дауны
аноним, в точку! Они дауны естественно.
Я правильно понимаю, что этот треш - это СМИ? В настолько негативном ключе еще надо уметь писать. Вы там поехали совсем? Где объективность?
Кирилл, сапсибо за комплимент. Подумываем устроить мастер-класс - как научиться писать в настолько негативном ключе А что, у Навального в блоге - объективность?
Корецкий, а что же Вы эту статью опять пишете под вымишленной фамилией ? Вот тут у меня под рукой программа по анализу определения авторства литературных текстов показывает, что автор этой публикации лично Вы. За 10 лет она не устарела. Вероятность совпадения авторства - 99.5 процентов
Синицын, а с чем Вы сравнивали этот текст, что взяли за образец? Неужто мои комментарии?
Кстати, ведь возможна же с вероятностью 0,5% ошибка? Ну и вот! Полпроцента - это много! Люди вот в спортлото выигрывают, а там вероятность выигрыша вообще сотые доли!
Да кстати и вероятность допуска на выборы Навального вообще фантастически малый мизер, а он же на что-то надеется...
А Вы зря не признаёте авторство. По-моему это шедевр. Ведь номинируются же у нас сейчас на публицистические премии авторы именно таких текстов. Они звучат ежедневно с экрана обычных телеканалов. Из уст ведущих телепрограмм по типу "ток-шоу". Подставлял я те тексты, где Вы не стеснялись ставить собственное авторство, особенно времён покорения Крыма, Донбасса и других, про Юревича особенно. К счастью, у вас нет корректора, потому самое главное, что совпадает - это общие ошибки и литературно неграмотные обороты. Когда есть корректор, то вероятность совпадения снижается до 30-40.... Смелее ! Вы же уверены, что ваше дело правое !
То есть полагаете автор текста может претендовать на премию "Духовная скрепа"?
Да более чем ! Пару дней назад вон с экрана центрального ТВ сама Маргарита Симонян, глава почитаемого Вами телеканала Russia Today, сняла табу на упоминание Навального с каналов путинского агитпропа, зачитав в эфире ток-шоу текст со смартфона со стихом насчет Навального одного из народных публицистов. У вас бы просто рэп-баттл мог получится, если бы вы все вместе были в студии.
Синицын, ранее Собчак Навального упомянула на Первом или на Втором, причём в положительном контексте, я не смотрел, но слышал.
А что касается Навального, я ему симпатизировал в 2011 году, когда он оспаривал результат "Единой России", но когда он проявил президентские амбиции, я сделал переоценку его творчества. Человек интересный и талантливый, но враг. Вдобавок провокатор и эгоцентричен без меры.
Не помните, какой стишок рассказала Симонян?
Да вы что ! Я даже стихов Пушкина уже не помню.
Ну как это! Даже самое мощное стихотворение Пушкина "Клеветникам России" не помните?
Если бы я был президентом, я бы издал указ, чтобы это стихотворение знали наизусть все россияне! Я вот знаю.
Хо-хо - фашисты-запутины из жёлтой газетёнки возбудились на Навального. Знатно ж вас бомбануло!
Йохо-хо, и бутылка рома!
майдаун? укроп?
кабот, возможно что и наш картавый либераст.
Этот д..лб..еб уже не знает куда приехать . В Челябинске он на ...уй не нужен.
Ну так не приходи. Одним свободным местом для кого-то больше будет
Зря Вы не слушаете Шария, Синицын. Человек просто в сто крат талантливеё Навального, а про Камикадзе и прочую шалупонь навальновскую я даже не говорю.
Лучший политический видеоблоггер.
Корецкий, все мысли Шария вторичны. Это то же самое, та же белиберда, что несут с эфиров обычных телеканалов. Там ни одной своей свежей мысли. Чем отвратны все провластные аналитики, так это тем, что они не могут выйти из струи, задаваемой гос-агитпропом. Мне достаточно в очереди в одну из госконторок, куда я вынужден приходить 2 раза в неделю, посидеть у них в фойе полчаса, а там телик у них с обычным агитпропом, и я то же самое могу сказать , что и Шарий, если бы мне это тоже оплачивалось в "трёх буквах", где он работает агентом
Синицын, Вы предвзяты. Вы уверены в том, что человек, думающий иначе чем Вы или Ваши единомышленники, то есть не ругающий Путина и не хвалящий Украину, - не может быть талантливым человеком. Вот я могу признать, что Навальный талантлив, а Вы - нет.
У него все мысли свежие. Он из редкой породы журналистов-расследователей. У него потрясающие методы стёба и разоблачений. Он не зануда. У него великолепное чувство юмора.
И потом - уверен, что Вы не одного его видео не посмотрели.
И кстати, Вы ведь не ходите на митинги "Крым наш", а меня попрекаете тем, что я не хожу на митинги Навального.
Даже врагов нужно изучать и отдавать им должное, если они того заслуживают.
А то ведь Вы считаете Новодворскую талантом, а мега-талант Проханова игнорируете, хотя он публицист просто космический.
Какой же Вы объективный после этого человек.
Я вот, например, ненавижу Бабченко, мечтаю, чтобы ему рыло начистили. Но признаю, что он владеет словом, хотя и не так хорошо, как Шарий - намного хуже конечно. А вот, например, Сотник - бездарен.
Видите я за всеми слежу, даже за антагонистами.
Корецкий, у нас у всех мало времени, чтобы по нескольку раз позволять вторгаться в свою голову какому-то информационному мусору. Вот Вы , наверно, не станете отрицать, что одним из основных способов получения информации и интерпретации этой информации стал фэйсбук. Потому что это место, почти свободное от цензуры.
И потому, что на условные 10 минут свободного времени оттуда можно узнать максимум о происшедшем, и кто что об этом думает из значимых людей для каждого.
Российские соц-сети не могут быть таковыми, потому что, все мы знаем, что там отслеживают даже лайки и перепосты, и людей репрессируют внутри страны за это порой. Таким образом они в этом смысле не могут быть таковыми. А в фэйсбуке мы набираем сами поток информации, отмечая от кого мы хотим её видеть. Не только людей, но и СМИ. И Вы просто сравниете, от кого Вы её помечаете... Это сейчас АБСОЛЮТНО ВСЁ говорит о человеке. Главное - откуда он узнает именно информацию, а от кого интерпретацию этой информации. И в какой пропорции. Зачем мне слушать интерпретацию информации от агента "трех букв", если у него избирательный набор той информации, которую он трактует ? И самой этой информации с гулькин нос, так как основаная значимая информация о событиях в мире ими просто игнорируется, так как нарушает их картину мира
Синицын, когда Вы всерьёз заявляете, что самым значимым событием сегодняшнего дня является тусовка диссидентов в Вильнюсе, я сомневаюсь, что Вы правильно расставляете акценты.
А также фриков и школоты.
Смотри, как засуетились путинские журнашлюхи! Навальный - наш президент!
Смотрите, как засуетились путинские журнашлюхи! Навальный - наш президент!
Алекс, ух ты, даже два раза! Ваш, ваш, бараны
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