Косилов «мочит» обидчиков — «токсичную» «Здоровую ферму» депутата Колесникова, выкормленную Юревичем

Генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов дал большое интервью «Деловому кварталу», скорее всего, рекламного характера. Андрей Николаевич натерпелся от своего злейшего врага — бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, когда он находился у власти, и вскормленной им на многомиллиардных бюджетных дотациях в пику «Рависа» птицеводческой компании «Здоровая ферма», возглавляемой депутатом Госдумы Олегом Колесниковым.

Теперь, когда обидчик Косилова — Юревич — повержен, а Колесников хоть и «переполучил» госдумовский мандат, но всё же испытывает прессинг правоохранительных органов , — директор «Рависа» оттягивается по полной.

О предприятии, вскормленном Юревичем, Косилов выражается, не жалея чёрных красок:

«Это высокотоксичное предприятие, которое вот уже в который раз переходит из рук в руки, при этом с самого начала была выстроена модель бизнеса, связанная с глубоким вовлечением в бизнес-процессы обязательств областного бюджета.

Я еще шесть лет назад, при Юревиче, писал во все инстанции — и в приемную губернатора, и в Законодательное собрание, и в прокуратуру, что это неконкурентная среда, когда бизнесу, который не имеет ни собственных залогов, ни оборотов, предоставляют колоссальные государственные гарантии.

И предупреждал, что в конечном счете заложником сложившейся ситуации станет областной бюджет, из средств которого выплачиваются зарплаты учителям и врачам. Как показало развитие событий, к этому все и пришло.

И сегодня властям вместо того, чтобы выводить предприятие в рамках законных процедур на банкротство, приходится заниматься решением этих проблем, постоянно держа в уме то, что там висят госгарантии, и банкротство как таковое обанкротившегося по своей сути предприятия невозможно, потому что первый, кто от этого пострадает — областной бюджет. Я не испытываю по этому поводу ни злорадства, ни внутреннего удовлетворения.

Наличие на рынке таких высокотоксичных и финансово неэффективных предприятий, которых при этом продолжают активно поддерживать власти, создает растущий ком проблем: они не заинтересованы в получении прямой прибыли — а только в том, чтобы как можно дольше искусственно поддерживать жизнь и создавать видимость, что все хорошо. В области одним из документов принято решение о выделении нескольких сотен миллионов рублей субсидий предприятиям — и в первую очередь тем, что имеют госгарантии. Я задаю вопрос чиновникам: а с какой стати? С какой стати вы ставите нас в неравные условия: ну, платите на килограмм курицы или на килограмм корма. А в ответ: ты же сам понимаешь, у вас прибыль, и все нормально. А кто мешает этим господам реально зарабатывать прибыль?

Модель бизнеса разная: у «Рависа» лишь 10-12% заемных средств от объемов реализации, а у «Здоровой фермы» и подобных ей компаний объем заимствований зачастую превышает объем производства. При такой бизнес-модели субсидий хватает на то, чтобы покрыть убытки от основной деятельности и еще показать какую-то прибыль. О какой конкуренции в принципе может идти речь? Обидно лишь, что это сопровождается государственными субсидиями и льготами — в частности, это предприятие освобождено областными властями от налога на имущество, а это сотни миллионов рублей. И на будущий год в проект бюджета заложена аналогичная мера.

Мы молчать больше не будем и направим свое возражение относительно проекта бюджета в Законодательное собрание Челябинской области. Другой вопрос, прислушается ли к нам в этот раз...»

Нетрудно понять, что Андрей Николаевич мстит поверженному врагу, прежде всего сбежавшему в Лондон Михаилу Юревичу и его выкормышу Олегу Колесникову, который впрочем по-прежнему пребывает в Охотном ряду и имеет как достаточный иммунитет для уголовного преследования, так и достаточно властных рычагов (знакомств, связей), которые позволяют держаться на плаву его бизнесу.

А сменившая собственника «токсичная» «Здоровая ферма», как говорит А.Косилов, продолжает получать дотации, льготы и преференции. Можно допустить мысль, что «Равису» тоже их хочется, и Андрей Николаевич искренне не понимает, почему он оказался в числе «победителей Юревича» в политическом плане, а вкусные плюшки продолжают доставаться не ему, а его конкурентам-врагам.

Действительно, как-то несправедливо. И понять человека тоже можно. Юревич травил Косилова и его бизнес как зайца. Так как же не сказать о своих обидчиках пару ласковых?

Ведь казалось бы и сноп колосьев подарил Андрей Николаевич губернатору Борису Дубровскому,

и корзинку куриных деликатесов,

а все вкусняшки по-прежнему сыплются на Олега Колесникова, его бывший и действующий бизнес.

Может быть, Колесников сильнее Косилова как политик, а может как бизнесмен, — сказать сложно, но «тефлоновость», «непригораемость» и откровенная хитрож...сть депутата Госдумы, остающегося на плаву при трёх губернаторах (Сумине, Юревиче, Дубровском) и четырёх мэрах (Тарасове, Юревиче, Давыдове-Мошарове, Тефтелеве) — поражает.

Обыграть бывшего идеологического первого вице-губернатора Косилова, называемого врагами «серым кардиналом», преуспеть более него в интригах — достойно восхищения Макиавелли.

Ну а пока смотрим картину неизвестного художника в кабинете директора «Рависа»: