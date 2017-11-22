Дубровского пригласили на митинг «Стоп-ГОК», «в связи с разговором Путина с Московцом». Мы бы пошли! И Навального размазать!

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский имеет уникальный шанс поднять свой, увы, низкий среди населения Южного Урала и Челябинска в особенности политический рейтинг. Его позвали на митинг против Томинского ГОКа. Приглашали и раньше, Борис Александрович не ходил, но после того, как одному из лидеров движения «Стоп-ГОК» Василию Московцу позвонил президент России Владимир Путин, да и сам он с ним встретился и получил в подарок книжку Мориса Дрюона, — стоит пойти.

Как нам кажется, губернатору не хватает для завоевания симпатий населения именно публичной активности. И Кремль можно и нужно тоже убедить в своей уникальности, как руководителя уникального региона.

Вот, что значится в приглашении губернатора к диалогу со стороны «Стоп-ГОКа»:

«Уважаемый Борис Александрович!

Приглашаем Вас выступить на согласованном администрацией города митинге 25 ноября с 12 до 14 часов в сквере им.Колющенко.

Вся общественность города и области ждет от Вас последовательности в Ваших действиях после известного телефонного разговора Президента страны В.В.Путина с активистом В.Московцом.

Выражаем надежду, что Вас волнуют те же проблемы, что и нас:

- каким останется город нашим детям и внукам;

- сохраним ли мы для потомков наши земли пригодными для жизни;

- продолжим ли мы дело Патоличева, сохранившего в 1943 году городской бор для потомков вопреки первоначальному мнению Сталина;

- достойны ли будем и далее называться опорным краем державы.

Общественность Челябинска, включая бизнес-сообщество, научную интеллигенцию, ждет реальных шагов по улучшению экологической ситуации в г.Челябинске и области, которая приводит к повышению заболеваемости в городе и области, и как следствие к массовым отъездам высококвалифицированных кадров из города, оттоку инвесторов из области и т.п.

Надеемся встретиться с Вами на митинге 25 ноября и услышать пути решения острейшей экологической проблемы.

Ваши полномочия позволяют Вам принять волевое решение, способное спасти Челябинск, спасти защитный лес города, спасти наши земли, спасти наших детей и внуков...»

А что, пойти можно. И даже нужно. Пора показать свою смелость и продемонстрировать ораторские способности на публике. Скорее всего, именно этого и не хватает Борису Александровичу. Смелости, умения спорить, вести диалог с «протестной улицей».

И спасти, кстати, спасти защитный лес города, спасти наши земли, спасти наших детей и внуков — чем плохо?

Вообще не дурно было бы возглавить движение. Назначить кураторов. Провести «Дрюоновские чтения». Привести протест к лояльности.

Пора проявить свою харизму, а? У Вас же есть харизма, Борис Александрович?

Думается, эти шаги оценил бы Кремль. Оценил бы президент, не погнушавшийся разговора с Василием Московцом.

Можно уделать и Навального, Борис Александрович. Сделать это не сложно — Ксюша Собчак это проделала в интервью с кумиром школоты с успехом.

Сплошные плюсы, если быть уверенным в себе и продемонстрировать лучшие свое качества, безусловно присутствующие у Бориса Дубровского. Давильщик Вы металла, или так себе?

Хайпануть у Кремля. Хайпануть у электората.