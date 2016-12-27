Каким был для вас 2016 год?

Лента новостей
26.12.16, 14:29 Лёгкий морозец и небольшой снег. Прогноз погоды в Челябинске
26.12.16, 13:38 Поделись кровью – спаси жизнь!
26.12.16, 13:20 В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию
26.12.16, 12:14 В день траура по погибшим в самолёте ТУ-154 в Челябинске отменены все праздничные мероприятия
26.12.16, 01:51 Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Часть Вторая
25.12.16, 20:32 Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Часть Первая
24.12.16, 14:34 Новогоднее застолье без вреда для здоровья
23.12.16, 22:53 Бахаев Антон и его «Батон»
23.12.16, 19:07 Банкир Юревича в Челябинской гордуме
23.12.16, 13:39 Челябинцев, любителей парковаться на газонах, — будут штрафовать
23.12.16, 12:37 Новые законы 2017 года
23.12.16, 01:59 У России забрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Год назад на «Уралдейли»
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А я вам добавлю одну совершенно "незначительную" строчечку в биографии Димы М., на первый взгляд...
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26.12.2016, 12:45
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