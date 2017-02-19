Лучший в истории России и позднего СССР «хозяин Челябинска» — это

Сумин Пётр Иванович, председатель Челябгорисполкома, 1984 — 1987 г.г.

Поткин Валерий Александрович, председатель Челябгорисполкома, 1987—1990 г.г.

Соловьёв Вадим Павлович, председатель Челябгорисполкома, 1991—1996 г.г.

Тарасов Вячеслав Михайлович, глава Челябинска, 1991—2005 г.г.

Юревич Михаил Валерьевич, глава Челябинска, 2005—2010 г.г.

Давыдов Сергей Викторович, глава администрации Челябинска (сити-менеджер), 2010 — 2014 г.г.

Мошаров Станислав Иванович, глава Челябинска, 2010 — 2015 г.г.