Лучший в истории России и позднего СССР «хозяин Челябинска» — это

Лента новостей
20.02.17, 00:34 Весна близко!
20.02.17, 00:28 Осторожно, опасные сосульки!
20.02.17, 00:13 Возможно всё, главное — захотеть!
17.02.17, 17:28 Что связывает Сандакова с предателями Родины депутатами Госдумы Вороненковым и Максаковой, сбежавшими на Украину?
17.02.17, 14:30 Дубровский продолжает зачистку от людей Юревича
16.02.17, 18:53 Севастьянов подрался с НОДовцем, возможно второе уголовное дело?
16.02.17, 14:58 Севастьянов признался, что за «Родину» платил Юревич
16.02.17, 13:30 Болеем за наших!
16.02.17, 12:20 Челябинских садоводов поддержат семью миллионами
16.02.17, 11:36 Масленичные гуляния в Челябинске. Афиша мероприятий
16.02.17, 11:10 «Челябэнергосбыт» будет выставлять счета за капремонт
16.02.17, 10:42 Зима встретилась с весной. Прогноз погоды в Челябинске
15.02.17, 18:04 Четыре года назад челябинский метеорит спас Юревича от отставки
Год назад на «Уралдейли»
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Последние комментарии
19.02.2017, 23:58
Ипполит
Юревич завез хачиков , что бы они заполонили город ларьками с шаурмой , а сам уехал в Израиль .Вот...
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19.02.2017, 20:36
Koretskiy
В первый раз соглашусь с Вами, друг мой Авель.
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19.02.2017, 20:34
Авель Дреггер
вот тут, в комментариях, нам про книги Литвиненко рассказывают. А надо бы вспомнить про книги...
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19.02.2017, 18:01
Гость
Это Юревич пишет. Сандаков его уже сдать хочет, если его посадят с нормальным сроком.
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19.02.2017, 18:15
Сундуков
Есть друг Евдокимова - бывший начальник отдела культуры г. Челябинска Андрей Григорьев, у него жену...
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Что связывает Сандакова с предателями Родины депутатами Госдумы Вороненковым и Максаковой, сбежавшими на Украину?
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В отношении экс-омбудсмена, помощника Гартунга Севастьянова возбудили уголовное дело. Наши версии: Бурматов, Юревич
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