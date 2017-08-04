Косте Цыбко:

Лента новостей
03.08.17, 21:33 Появилось видео ареста Цыбко
03.08.17, 19:55 Цыбко дали 9 лет колонии и взяли под стражу в зале суда
03.08.17, 19:37 Цыбко зачтётся грамота от Путина
03.08.17, 18:58 Вор Цыбко будет сидеть в тюрьме!
03.08.17, 18:13 Цыбко посадят: в чтении приговора судья стала употреблять обвинительные речевые обороты
03.08.17, 14:38 Цыбко — ручонки дрожат, бутерброд не лезет в горло…
03.08.17, 14:01 Цыбко явился на оглашение приговора без вещей
03.08.17, 05:25 Будущий губернатор Бурматов ещё и настоящий политик!
Год назад на «Уралдейли»
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Последние комментарии
04.08.2017, 12:12
Koretskiy
Иван, рискну предположить, что Вы толкуете о весёлом молочнике
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04.08.2017, 12:30
Koretskiy
Иван, это главная фишка Уралдейли - редактор беседует с читателями
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04.08.2017, 12:35
Koretskiy
Намного больше. 3,4 - это только начало следствия
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04.08.2017, 12:47
Koretskiy
74, помолчал бы, подстилка макаронная Мне на нынешнюю власть начхать, я от неё ничего не имею.
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04.08.2017, 09:57
74
А как по мне так нынешняя власть имеет Челябинск куда больше. И даже не в разы а в сотни тысяч раз...
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