Вызывает ли у Вас беспокойство утечка рутения-106 под Озёрском?

Да, всерьёз беспокоит, я рою бункер, собираюсь свалить с Че и т.д.

Беспокоит, пройду мед.обследование

Немного тревожит, но всё самое страшное позади

Вообще пофигу, делаю спиртовой настой на рутении и осколках челябинского метеорита