Вызывает ли у Вас беспокойство утечка рутения-106 под Озёрском?

Лента новостей
22.11.17, 02:42 Дубровского пригласили на митинг «Стоп-ГОК», «в связи с разговором Путина с Московцом». Мы бы пошли! И Навального размазать!
21.11.17, 16:11 На Южном Урале «хайпанули» рутения-106
21.11.17, 01:31 Косилов «мочит» обидчиков — «токсичную» «Здоровую ферму» депутата Колесникова, выкормленную Юревичем
21.11.17, 00:16 Челябинский немецкий центр заявил, что ямальский школьник, пожалевший «невинных» солдат Вермахта, солгал о «заброшенных» могилах под Копейском
20.11.17, 17:46 Школьник покаялся перед Бундестагом «за невинно погибших» солдат Вермахта, он нашёл могилу нациста под Копейском. Таковы фаны Навального!
20.11.17, 16:49 Признайтесь в любви к маме на всю страну
20.11.17, 16:29 Челябинских маршрутчиков проверит антимонопольная служба
20.11.17, 16:01 Блоггер Варламов вспомнил Томинский ГОК и челябинский смог
20.11.17, 01:05 Будет ли зима? Прогноз погоды в Челябинске
19.11.17, 23:59 Хочешь танцевать? ВИДЕО
17.11.17, 18:28 Навальный приедет в Челябинск, если не закапризничает
17.11.17, 17:55 Проезд в маршрутках опять подорожает в Челябинске
17.11.17, 16:52 Почти 10 млрд рублей потратят на экологию Южного Урала
17.11.17, 16:18 Московец vs Черкасов. Навальный расколол движение «Стоп-ГОК»?
Год назад на «Уралдейли»
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Последние комментарии
22.11.2017, 01:11
Koretskiy
Что там рассказала Кутепова "Радио Свобода"? Очень интересно. Я могу и не найти.
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22.11.2017, 01:22
Koretskiy
Синицын, Вы же думаете жить вечно? Над нашим городом 4 года назад пролетел метеорит. Пролетел бы на...
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22.11.2017, 01:24
Koretskiy
Синицын, а Вы дайте ссылку. Может я чего-то не знаю? Что Вы так всполошились. Нам будет Вас не...
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22.11.2017, 01:16
Синицын
Получается, что в данном случае мочит его и заодно население России тот, кто как передает Кутепова...
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22.11.2017, 00:56
Koretskiy
Асенька, под какими бы никами Вы не скрывались, я всегда распознаю Ваш комментарий по лишь Вам...
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Школьник покаялся перед Бундестагом «за невинно погибших» солдат Вермахта, он нашёл могилу нациста под Копейском. Таковы фаны Навального!
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