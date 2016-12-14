Журналисту РЕН-ТВ, снявшему сюжет об «игрушках на помойке», предложил «подержать в туалете» его коллега-мужчина

Федеральный телеканал РЕН-ТВ показал очередной сюжет, посвящённый «игрушкам на помойке» и о репрессиях в отношении местной прессы. На этот раз — о местечковом сборище — собранию Союза журналистов Челябинской области (СЖЧО) и его Большого жюри, на котором разбирался конфликт между менеджментом Первого областного канала (ОТВ) и двумя сотрудницами канала: репортёром Светланой Свечкарёвой и телепродюсером Надеждой Залевской.

Подробнее о ситуации смотрите здесь и здесь.

«Сегодня в Челябинске местные власти решили доказать, что они белые и пушистые и очень любят журналистов. На заседании специальной комиссии решили разобрать скандал с двумя сотрудницами областной телекомпании. Они сняли сюжет о выброшенных на свалку ёлочных игрушках, которые своими руками сделали дети. Позже эту историю рассказали уже мы в эфире РЕН-ТВ.

Дальше на девушек Светлану Свечкарёву и Надежду Залевскую посыпались кары небесные и всевозможные обвинения. И вот в такой ситуации выяснилось, что в Челябинске наших коллег никто не смог поддержать, даже местный Союз журналистов, который сделал вид, что ничего не знает, ничего не слышал, ничего не видел.

Всю неделю сотрудниц СМИ, а заодно и РЕН-ТВ обвиняли в воровстве материалов, искажении фактов, непрофессионализме. В общем, смешивали с грязью как могли.

Воровками журналисток первым успел назвать член правления того самого Союза журналистов Челябинска Сергей Филичкин. Он опубликовал пост в Facebook, где обвинил в краже материала и девушек, и наш канал. Несмотря на наличие гарантийного письма.

Профсоюз, призванный защищать репортеров, обошел острые углы и оставил решение проблемы на откуп работодателя. По сути, это может стать своеобразным прецедентом и рекомендацией: не выносить сор из избы на суд миллионов зрителей федеральных телеканалов. А значит, о проблемах в регионах узнать станет довольно сложно», — говорится в сюжете.

Что в нём поразило? Поразило конечно ужасное хамство с стороны номенклатурного Союза журналистов Южного Урала, который как известно возглавляет то ли гражданская, то ли настоящая жена вице-спикера Заксобрания региона Семёна Мительмана Ольга Давиденко, очевидно получившая это место благодаря своему богатому «папику».

Да ладно бы хамство. А что обозначает предложение главного редактора сайта «Челябинского обзора» Дмитрия Моргулеса: «Давайте отойдем вдвоём. Подержать вам. В туалете вам подержать».

«В перерыве этого, с позволения сказать, процесса, мне показали настоящее лицо челябинской журналистики», — комментирует репортёр РЕН-ТВ.

И тут в кадре вырисовывается это, с позволения сказать, «лицо» (смотрим видео с 2.22 по 2.40).

Что может подержать в туалете один мужчина у другого? Представлять это попросту противно. И очень неприятно осознавать, что именно это и есть — «аскетичное лицо» челябинской журналистики.

А также другие милые лица.

Например, Сергея Филичкина.

Или одной журналистки известного федерального интернет-ресурса по прозвищу «мартышка», чья «мордашка челябинской журналистики» истерически гримасничает в конце третьей и в начале четвёртой минутах видео.

Ну а то, что Вадим Евдокимов вообще не при чём, и все члены СЖЧО его защищают грудью, грудями и тем, что держат в туалете, — не удивляет ничуть!