Журналисту РЕН-ТВ, снявшему сюжет об «игрушках на помойке», предложил «подержать в туалете» его коллега-мужчина

Федеральный телеканал РЕН-ТВ показал очередной сюжет, посвящённый «игрушкам на помойке» и о репрессиях в отношении местной прессы. На этот раз — о местечковом сборище — собранию Союза журналистов Челябинской области (СЖЧО) и его Большого жюри, на котором разбирался конфликт между менеджментом Первого областного канала (ОТВ) и двумя сотрудницами канала: репортёром Светланой Свечкарёвой и телепродюсером Надеждой Залевской.
Подробнее о ситуации смотрите здесь и здесь.
«Сегодня в Челябинске местные власти решили доказать, что они белые и пушистые и очень любят журналистов. На заседании специальной комиссии решили разобрать скандал с двумя сотрудницами областной телекомпании. Они сняли сюжет о выброшенных на свалку ёлочных игрушках, которые своими руками сделали дети. Позже эту историю рассказали уже мы в эфире РЕН-ТВ.
Дальше на девушек Светлану Свечкарёву и Надежду Залевскую посыпались кары небесные и всевозможные обвинения. И вот в такой ситуации выяснилось, что в Челябинске наших коллег никто не смог поддержать, даже местный Союз журналистов, который сделал вид, что ничего не знает, ничего не слышал, ничего не видел.
Всю неделю сотрудниц СМИ, а заодно и РЕН-ТВ обвиняли в воровстве материалов, искажении фактов, непрофессионализме. В общем, смешивали с грязью как могли.
Воровками журналисток первым успел назвать член правления того самого Союза журналистов Челябинска Сергей Филичкин. Он опубликовал пост в Facebook, где обвинил в краже материала и девушек, и наш канал. Несмотря на наличие гарантийного письма.
Профсоюз, призванный защищать репортеров, обошел острые углы и оставил решение проблемы на откуп работодателя. По сути, это может стать своеобразным прецедентом и рекомендацией: не выносить сор из избы на суд миллионов зрителей федеральных телеканалов. А значит, о проблемах в регионах узнать станет довольно сложно», — говорится в сюжете.
Что в нём поразило? Поразило конечно ужасное хамство с стороны номенклатурного Союза журналистов Южного Урала, который как известно возглавляет то ли гражданская, то ли настоящая жена вице-спикера Заксобрания региона Семёна Мительмана Ольга Давиденко, очевидно получившая это место благодаря своему богатому «папику».
Да ладно бы хамство. А что обозначает предложение главного редактора сайта «Челябинского обзора» Дмитрия Моргулеса: «Давайте отойдем вдвоём. Подержать вам. В туалете вам подержать».
«В перерыве этого, с позволения сказать, процесса, мне показали настоящее лицо челябинской журналистики», — комментирует репортёр РЕН-ТВ.
И тут в кадре вырисовывается это, с позволения сказать, «лицо» (смотрим видео с 2.22 по 2.40).
Что может подержать в туалете один мужчина у другого? Представлять это попросту противно. И очень неприятно осознавать, что именно это и есть — «аскетичное лицо» челябинской журналистики.
А также другие милые лица.
Например, Сергея Филичкина.
Или одной журналистки известного федерального интернет-ресурса по прозвищу «мартышка», чья «мордашка челябинской журналистики» истерически гримасничает в конце третьей и в начале четвёртой минутах видео.
Ну а то, что Вадим Евдокимов вообще не при чём, и все члены СЖЧО его защищают грудью, грудями и тем, что держат в туалете, — не удивляет ничуть!
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Комментарии
Аххахахаха, Моргулес - держатель))))
Так Моргулес гей что ли?
Да нет, вряд ли...
Да вроде нет.
Иногда вижу с тетеньками за 40 под ручку в зоопарке гуляет))
Может действительно.. просто подержаться захотелось..
Некоторые части истории до сих пор остаются не понятными. Причем тут Чемпионат по фигурному катанию, и как его "опрокинули" девушки. Странная реакция властей, рядовой сюжет раздули до масштабов войны в Сирии. Девчонки-журналистки своеобразные, конечно, но сделали свою работу. И почему такая агрессия со стороны Евдокимова... ? Почему так смонтирован сюжет? Дмитрий Евгеньевич - видно,что защищает девушек , а не просит добить! Отчасти потому что сам их учил профессии. Тоже касается и Андрея Сафонова... И вообще - в чем скандал -ведь их никто не увольняет? А еще вт эта фаза Моргулеса в заголовке,специально полезла справники,чтобы смысл уяснить, так и в интернетах не знают. Значит смысл прямой и не приличный?
Девушки просто случайно попали в какую-то болевую точку, связанную с распилом бюджетных денег на всякого рода "конкурсах", ведь под чемпионат бабла выделили немеряно, а проверить его использование просто невозможно физически. Никогда такого не было, и вдруг опять. Для СЖ ЧО главное прикрыть по недосмотру случившийся прокол, ведь владельцы СМИ с этого тоже кормятся, осваивая деньги на "освещение" мероприятий. Девушек никто защищать не будет, достаточно посмотреть состав правления СЖ ЧО, там же начальник на начальнике, простых журналистов оттуда просто вытеснили, чтобы не мешали неудобными вопросами.
Читатель-мечтатель, на этот раз с Вами полностью согласен.
Настя, конечно можно сказать, что Дима Моргулес сделал неприличное предложение собкору Рен-тв. Одно дело, когда такое предложение делает мужчине женщина, изъявляя, тем самым, желание подержаться за детородный орган пусть даже в туалете. Другое дело, когда такое предложение делает мужчине мужчина. Может, таким способом Дима попытался совершить каминг аут, раз сделал такое предложение, зная, что делает его на камеру федерального канала? А может Дима просто не знал, что сказать собкору, вот и сказал первое пришедшее на ум из разряда, как Диме показалось на тот момент, оригинального? Мы не знаем. Да это и не важно. Но выглядело это некультурно. Нельзя так себя вести в обществе. Дима - неглупый парень и, думаю, он уже сам понял, что что-то не то сморозил и ему теперь стыдно до неприличия.
Интересно, что такого вы увидели своеобразного в поведении девчонок-журналисток? Им кто-то сообщил (или они сами случайно наткнулись), что на мусорке обнаружены детские поделки. Сняли, смонтировали сюжет и всё. Факт того, что поделки оказались на помойке, никто не отрицает. И в данном случае журналист не обязан опрашивать всех кого не попадя и выяснять, каким образом и по чьей вине эти поделки оказались на помойке. Журналист может, конечно, выяснить, как и по чьей вине такое неприглядство произошло, но он не обязан этого делать. Он тупо зафиксировал факт и предал его огласке. Далее, они перегнали ролик на Рен-тв, потому как с Рен-тв у Отв есть договор об информационном сотрудничестве. Что тут такого своеобразного? Обычная рутинная работа.
В материале фигурирует Серёга Филичкин. Так вот ему, прежде чем озвучивать своё мнение в соцсети, надо было позвонить своему отцу, и отец бы ему рассказал, как работает система телевизора. Я просто уверен, что Владимир Филичкин отлично знает, как работает телевизор, потому как он не раз бывал на той же ЧГТРК, да и сам монтировал и перегонял сюжеты федералам. И тогда бы мнение, высказанное Филичкиным-младшим, было бы совсем другим, не было бы вот этого, к примеру, прямого попадания пальцем в небо. Это я про "работу в рабочее время на Рен-тв". Даже в газете, например, в "Вечернем Челябинске" существовала такая практика, когда корреспондент, если ему не лень было,отдела информации вполне открыто сотрудничал с каким-нибудь информационным агентством из Ё-бурга или из Москвы, напрямую. Здесь Серёга Крапивин, он был на этом собрании, не даст соврать. Бывало и такое, что подготовленный материал не вписывался в газету, и журналист спокойно продавал его другому изданию (может быть под псевдонимом). И что в этом есть криминального? Да, кстати, и Рома Грибанов может сказать, что нет ничего криминального и постыдного даже в том, чтобы работая в газете поставлять материалы на радио или телевизор.
В данном случае, насколько удалось понять, редактор Отв решила просто попридержать сюжет о поделках, с целью дополнения его всеразличными комментариями и последующей выдачи в местный эфир. (При этом дополнять сюжет могли другие журналисты). Это право редактора.
А потом произошло то, что произошло. И этому есть свои объяснения. Такое бывает, что чиновники вдруг обращают внимание на, казалось бы, вполне безобидный и рядовой материал, и начинают гнать волну. В них (в чиновниках) просыпаются всевозможные шугняки. Так скажем, фобии, сидящие на подкорке, начинают разгораться всеми цветами радуги, и им, чиновникам, начинается казаться, что кто-то непременно заказал этот вполне безобидный материал, чтобы их подсидеть и т.п. И - понеслось. Вот именно этим объясняется, как вы говорите, агрессия Вадика Евдокимова.
Вместо того, чтобы выяснить, как такое неприглядство могло произойти, Вадик поднимает трубку и звонит директору Отв со словами: "Вы что там, ох..ли?" Вместо того, чтобы дать Вадику адекватный вопросу ответ, типа, а ты сам не ох..л случайно, и просто послать Вадика на х.., бросив трубку, директор Отв бежит к редактору с тем же "вы что здесь, ох..ли?", и редактор вызывает девчонок, объясняет им, что звонил Евдокимов и сказал, что "вам пи...ц, вы ох..ли", а дальше собирает коллектив на летучку. Зная, что будут разбирать на летучке, девчонки запасаются камерой и на всякий случай снимают происходящее. Как оказалось, правильно сделали, что сняли. Девчонок грозяться уволить и даже заявляют, что они уже уволены, а девчонки не могут понять, за что их нагоняют и выкладывают в свою защиту видео с летучки... Где здесь нарушение журналистской этики со стороны девчонок? Они что, сфальсифицировали сюжет? Нет. Никто не отрицает, что поделки были обнаружены на помойке. Так в чём вина журналисток? Здесь как раз мы видим нарушение этики со стороны руководства Отв. Вместо того, чтобы встать на защиту своих кадров, руководство решило их швырнуть. За что? Вот на этом собрании в СЖ и надо было разбирать поведение руководства канала и причины такого поведения...
Как только завязался скандал на федеральном уровне, Вадик Евдокимов схватился за голову, впал в несознанку и съехал с темы. (Поверить в то, что Евдокимов не звонил директору Отв, практически невозможно; если бы не звонил, то сюжет вышел бы и в эфире Отв, а именем Евдокимова не запугивали бы коллектив Отв на летучке).
Вы правы, раздули из рядового сюжета "гибель империи".
Вместо того, чтобы пригласить девчонок к себе и поговорить с ними, поблагодарить их за бдительность, за то, что благодаря их стараниям выброшенные по ошибке поделки удалось спасти, вручить каждой в знак благодарности по абонементу на чемпионат и обмыть это дело шампанским, Вадик Евдокимов совершил косяк (причины его указаны выше). А ведь мог бы, будучи опытнейшим аппаратчиком и разумным человеком, дать кому-то поручение выступить с комментариями по ТВ, ну и от себя добавить, в завершение комментариев, типа там, хочу выразить благодарность девчонкам, что не прошли мимо и приглашаю всех на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдёт на высшем уровне и запомнится на долгие годы!
Вполне нормальный для данной ситуации комментарий дал Дмитрий Федечкин.
Хочется верить, что Вадим Евдокимов разрулит эту ситуацию (а он это умеет делать), и в коллективе Отв все останутся на своих местах. И все участники этой "гибели империи", включая детишек-авторов поделок и их родителей, будут встречать Новый год с хорошим настроением, а данная ситуация уйдёт в прошлое, как досадное недоразумение, о котором в Новом году никто и не вспомнит.
Вот все, проде, норм. до последнего абзаца... А послдние 4 строки обвалили весь до этого "третейский суд"...И чего тогда было так пространно растекаться мысью по древу...
Примите респект от коллеги.
Да, всё же мельчают людтшки. Старший Филичкин так не подлючил.
Некро филичкин
Как я рад, что не состою с людьми на видео в одном и том же союзе - после этого видео.
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