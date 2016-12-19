«Карточный домик»: Сладкие мальчики, черви в колоде, и после Юревича всегда будут в моде! Часть Вторая

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Привет из Большого Куяша!

Это только после стремительного взлёта по линии партии БИНХ стал «дамой». Ещё недавно третьей после туза-Юревича картой в масти «черви» был Руслан Усманович Гаттаров, бывший сенатор, навязанный губернатору Борису Дубровскому в сомнительные «помощники».

Вице-губернатор Гаттаров отвечает за разные инновации. Играясь со всякими айфончиками, как отстающий в развитии мальчик со своей пиписькой, Русланка придумывает всяческие затеи. Прогрессивные и дорогие. Шосы-бриксы, шустрые электрички, пробегающие от Челябинска до Екатеринбурга за час с небольшим, всякие агентства по развитию, куда расставляет своих мальчишек и девчонок, но всё-таки больше мальчишек.

Затеи Русланки стоят бюджетных денежек, притом больших. Русланчик берёт эти денежки и отдаёт мальчишкам — своим и московским. Те рисуют для презентации в фотошопе разные красивые картинки, графики и диаграммы. Город будущего, электричку от Челябинска до Ёбурга, туннель от Бомбея до Лондона, шосы-бриксы, бизнес-инкубаторы.

После получения денежек всё и заканчивается. Никаких шосов, никаких бриксов с саммитами почему-то не происходит. Почему же, — мучительно размышляют над загадкой природы — круговращения денег — члены нашего правительства.

Наш червовый валет — Руслан Гаттаров.

Поскольку Руслан Усманович старше Владимира Владимировича, то и куратор у него другой, постарше и поопытнее. Собственно, всё тот же Натан Дубовицкий, писатель. Который заметил молодого блоггера Вову. Но Вове он просто дал под зад для ускорения движения по социальному лифту волшебного пенделя, а вот седалище Руслана нашло более достойное применение.

Для восседания в кресле вице-губернатора, — а вы что подумали.

Видимо ротация меджу двумя чиновниками федерального центра — повышение одного и понижение другого — сыграли свою роль: «валет» понизился до «дамы», а бывшая «дама» — пошла на понижение.

Кое-кто глуховатый говорит, что Вову поддерживает какой-то Володя, а Русланку — какой-то енот. Но это не так. Не Володя, а фамилия это, и не енот, а тоже фамилия, но производная от другого животного, предсказывающего в бездуховной Америке погоду. Ну, ещё фильм есть — про такой день.

«Дама» и «валет» прошли бок о бок долгие годы. Вместе купались на Селигере, вместе отбивались от «хомячков Навального», катались на соц.лифте тоже оба, а также воровали диссер и тушили пожар с помощью твиттера.

А отправил Руслана Усмановича в большую политику — вместе с общими покровителями — губернатор Юревич. Это сейчас Русланка большой человек, а тогда, в 2012-м году, его делегирование в совет Федерации сравнивалось с назначением любимого коня Калигулы Инцитата в римский сенат.

«Это полностью соответствует курсу президента на омоложение политической элиты. Руслан Гаттаров — человек, за которым будущее, и, возможно, это будущий губернатор», — сказал депутатам ЗСО Олег Грачёв.

Как в воду глядел.

«Десятка» червей — депутат гордумы Челябинска, председатель комиссии по социальной политике Саша Галкин по прозвищу «Самострел».

Это погоняло Шурик получил после странной истории с «покушением». В него «стреляли бандиты и политические оппоненты».

Прошли даже пикеты «молодогвардейцев» в поддержку Шуры. С лозунгами «Саша, мы с тобой!» и «Всех не перебьешь!» активисты МГЕР выразили протест трусливому акту насилия. Чуть ли не агенты Госдепа подстрелили отважного активиста. Может быть даже Навальный приложил к этому акту вопиющего вандализма свою оппозиционную ручонку.

«В приватных беседах членов общественной молодежной палаты Челябинской области шепотом обсуждается новая версия ранения лидера регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Александра Галкина.

Как удалось подслушать корреспонденту «URA.Ru», вполне вероятно, что руководителя челябинских молодогвардейцев подстрелили его же выпившие приятели. Якобы в воскресенье они выезжали за город, где стреляли по пустым банкам из-под пива. И случайно зацепили Галкина.

А историю с покушением, если верить слухам, придумал сам лидер молодогвардейцев со своей девушкой и по совместительству своим заместителем Ириной Толстых», — сплетничал сайт «Ура.ру».

Напряжённые отношения сложились у Шурика с челябинским политологом Андреем Лавровым. Политолог написал, что Галкин тырил и вымогал деньги со своих мальчиков за право искупаться в Селигере. Галкин подал на Лаврова в суд и проиграл.

После этого в доме политолога появились листовки о том, что здесь проживает педофил — с портретом Андрея Геннадьевича Лаврова.

То дерьма подкинут под окна врагам, то такую вот листовку.

Немужское поведение совершенно.

В «голубой бригаде» Галкин рейдирует то кладбища, то парковки.

Способный перспективный паренёк.

Все диву давались, когда он стал не только городским депутатом, но и председателем профильной комиссии челябинского парламента.

Но сейчас мы не удивляемся уже ничему.

Архитектор политический карьеры Галкина — «валет» из «коррупционной колоды» Юревича масти «пик» — ныне подсудимый Николая Сандаков — «Коля Астраханский».

Как и автор проекта карьеры нашей червовой «девятки» — Дмитрия Довженко, председателя комиссии по налогам и сборам гордумы Челябинска, банкира.

Двигался в политику по сандаковско-цыбсковско-брижанинской партии «Города России».

Мужественный «фэйс» Дмитрия Васильевича иногда украшает стильная щетина. Но внешность часто бывает обманчивой.

«Восьмёрка» червей — Антоша Бахаев, приятный блондин, которого Юревичу удалось «присунуть» сначала помощником Дубровского, а потом и замминистром экономического развития в правительство Челябинской области.

В минэкономразвитии Антоху курирует Русланчик. А при Юревиче блондинчика опекал Вадичка.

Бахаев был начальником «молодёжки», и на должности начальника управления молодёжной политики отметился разными игривыми затеями. Как раз во вкусе нашего бородатого «короля».

«Семёрка» червей — Валерий Рубисович Шагиев.

Деятель ЧРО ОНФ, а при Юревиче и сопредседатель Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, где на пару с клоуном Денисом Рыжим делал вид, что они оба слыхом не слыхивали они ничего про критику федералов из ОНФ за явно воровские траты Юревича на личную охрану.

Начинал как ведущий новостей телеканала «Восточный экспресс». Одетый с иголочки Валера конечно же вызвал неподдельный интерес помощника депутата Юревича Вадика Михайловича Евдокимова, и он-таки к нему подкатил и конечно же поставил в позу «в пул».

Голубая звезда, то есть извините, звезда голубого экрана очень скоро перешла на «пилораму» — новостную программу «макаронного» 31 Канала, а затем возглавила и его, и весь медиа-холдинг Юревича «Медиа-прессс».

Так Валера стал маститым «медиа-менеджером», получившим возможность ставить в позу «в пул» других озорных мальчуганов.

И наконец «шестёрка» червей сладких мальчиков Михаила Юревича — Александр Полозов, журналист сначала «Ура.ру», потом —колумнист «Урал1», ныне — «Знак.ком», блоггер, завзятый «фэйсбучник», эксперт по городскому и ландшафтному дизайну, садовод, флорист, урбанист.

Вышивает ли Саша крестиком нам, впрочем, не известно.

Но занимается Саша не только урбанизмом. Он не только теребит разные чешущиеся проблемы города, раздражая общественное мнение.

Конечно же он известен прежде всего своим каминг-аутом. Отважный юноша открыто и публично признался, что он гей!

Произошло это в блоге Александра, в то время — начальника Центра анализа и прогнозирования при Юревиче. Так и написал: «Все просто: те, с кем я работаю, в курсе, кто я и с кем я. И ценят меня совершенно за иные качества, чем вы думаете. Так что ответ напрашивается сам. Да, я гей».

Заподозрила сетевая общественность Полозова и в участии в гей-вечеринках в таинственном закрытом клубе ЛГБТ-сообщества «КориЦЦа».

Надо ли уточнять, что Сашу поставил в позу «в пул» Вадичка Михайлович, король всех пиар-ассов?

«На то они и были «непредсказуемыми мальчиками», что ратовали за создание «Центра оперативного анализа и прогнозирования». Всю свою кипучую деятельность они из реальной жизни перетащили в интернет. Ради имиджа региона сначала хотели почистить карму Google. Не вышло. Их на смех подняла вся страна. Потом они придумали отдел «анти-блоггер», но вскоре и эта идея провалилась.

По странному ли совпадению, но с появлением в штате губернатора Юревича «Центра оперативного анализа и прогнозирования» в интернет-пространстве региона стали происходить интересные вещи. Поисковики вдруг без пометки «18+» стали выдавать аббревиатуру «ЛГБТ».

Как оказалось, под этими согласными скрываются лесбиянки, геи, бисексуалы и трансвеститы. В открытой сети — «пароли, явки, адреса» закрытых клубов и сообществ. Интересно, «голубой факт» попал под прицел внимания секретного «Центра»?», — рассуждает челябинский журналист Александр Чудинов.

Ах мудилы вы грешные.