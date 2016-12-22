По подозрению в получении взятки челябинские чекисты задержали директора МУПа

Как сообщили «UralDaily.ru» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, возбуждены уголовные дела в отношении директора муниципального унитарного предприятия (город Чебаркуль) и представителя коммерческой организации, соответственно подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и п.«в» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, в течении 2015 года подозреваемый, являясь на тот момент, главным инженером указанного муниципального предприятия получал взятки в размере более 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, поставлявшей уголь для нужд муниципалитета, за принятие объема топлива, меньшего чем указано в муниципальном контракте.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД России по Челябинской области.
Речь идёт о директоре МУП «Теплоком» Сергее Туманине. Он задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Проведена выемка документов в офис МУПа. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
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