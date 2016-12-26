Бубны — «спящие агенты» в колоде Юревича. Часть Вторая

«УралДейли.ру» продолжает проект «Масти Юревича». Бубны, «спящие агенты», кроты, начало — здесь, сейчас — продолжение.

Десятка бубён — Маргарита Павлова-Боровченко, уполномоченный по правам человека Челябинской области.

Павлова-Боровченко — это не Голенищев-Кутузов и не Суворов-Рымникский, с двойными русскими дворянскими фамилиями ничего общего этот дубль не имеет.

Наш омбудсмен конечно просто Павлова. А под фамилией Боровченко мы знаем милую девушку Риту, ведущую программы новостей «Панорама» принадлежащего Юревичу пропагандистского 31 телеканала, чьи сахарные уста постоянно изрыгали ненависть в адрес врагов её биг-босса.

Когда Риту Юревич назначил уполномоченным по правам детей, мы долго удивлялись, как эти же губы смогут целовать в лобик детей.

Как Юревичу пришла в голову светлая мысль назначить свою «телевизионную куклу» детским омбудсменом?

Многие помнят, что в губернаторы Михаила Валериевича номинировал президент Дмитрий Медведев, большой любитель блогов, твиттов, соцсетей.

Юревичу тоже завели блог, который за него вёл по некоторым данным Александр Полозов — журналист и чиновник, «шестёрка» масти «сладких червей». Однако в твиттер — с айфона, а это всего несколько фраз (больше не влезает) Михаил Валериевич писать научился сам. На это грамотёшки Михаилу Валериевичу кое-как, но хватало. Постепенно он научился не только говорить без мата, но и более-менее связно формулировать свою письменную речь.

И вот как-то он сидел на какой-то кремлёвской тусовке, и президент Дмитрий Медведев представил присутствующим нового детского омбудсмена страны Павла Астахова. Который выступая, объявил о том, что набирает своих представителей в регионы. И ждёт предложений по кандидатурам от глав регионов.

«Обму...одмбу... Ритуля», — написал Михаил Валериевич в айфоне твитт, но потом стёр, позвонил Евдокимову («червовый король»), тот позвонил Полозову («червовой шестёрке») и спросил, как правильно.

«Назначаю Маргариту Павлову детским омбудсменом», — написал Юревич.

Можно долго спорить о достижениях и промахах на этой должности Маргарит Павловой, но была она старательна и прилежна, детей в меру защищала, приёмы вела, губернатора слушалась и раскрывала ротик лишь тогда требовалось. За этим строго следил Ритин начальник — «взрослый» омбудсмен Алексей Севастьянов, семёрка в нашей колоде — о нём в другой раз.

Да и Павел Астахов — детский омбудсмен в Москве, в Рите души не чаял.

Сложно заподозрить что-то плохое за столь приятным фасадом — милой кукольной мордашкой (без купюр)!

Видимо эти же качества Маргариты были оценены губернатором Борисом Дубровским, когда «все карты вышли», то есть все персоны, номинированные объявленного конкурса по замещению должности уполномоченного по правам человека в регионе после отставки Севастьянова по разным причинам от кастинга отказались.

И даже первый зампрокурора области Вадим Можин — всё при нём, и синий мундир, и «магнитогорское прошлое», — почему-то из конкурса выбыл.

Осталась Маргарита Павлова и её связь с Михаилом Юревичем — тоже осталась.

«Крот спит», ждёт условного сигнала.

Бубновая девятка — Дмитрий Мешков, депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Знаком с Мишей Юревичем с детства. Вместе учились в школе, вместе «строили» «Макфу». Дмитрий Фёдорович, что называется, «топ-менеджер», чистый производственник, а может быть «продажник». Тихий застенчивый, интеллигентный, даже заикающийся мужчина.

А вот — засосало в политику.

«Я оказался здесь в 1995 году, когда это предприятие еще не было крупнейшим холдингом. Самого холдинга, собственно, тоже не было. Макаронная фабрика пережила процесс акционирования, превратившись из государственного предприятия в ОАО «Макфа». Сегодня многие почему-то спрашивают, откуда такое название, не понимая, что это – сокращение двух слов: «макаронная фабрика».

Когда произошла покупка этого предприятия, я здесь и появился. Меня пригласили собственники «Макфы»...

Мы знакомы с Михаилом Валериевичем еще со школы.

С рабочего я не начинал. Когда меня пригласили на предприятие, я сразу занялся коммерческой деятельностью, контролировал финансовые потоки.

С 1996 года пять лет работал на Сосновском КХП, который в последствии тоже вошел в объединение «Макфа». В 2001 году вернулся сюда, и с этого времени занимаюсь в компании продажами, развитием, продвижением новых торговых марок...», — рассказывает о своей карьере Д. Мешков в интервью 74.ру.

В 2000 году школьный товарищ Димы Мешкова депутат Государственной Думы Михаил Юревич понял, что ему тесно в тех бизнес-рамках, которых он достиг при Петре Сумине. Расширись эти рамки можно было лишь конвертируя деньги в политику, а политику, собственно говоря, — снова в деньги, но в геометрической прогрессии.

Понимая, что битва с Суминым не за горами (и она состоялась уже через год — началась бурная информационная война меди-холдинга Юревича с официальными СМИ П.Сумина, получившая название по фамилиям её главных идеологов «война Косилова и Грачёва»), — Юревич начал готовить плацдарм для наступления. Начал он с областного парламента, успешно проведя в ЗСО трёх топ-менеджеров своих предприятий — Мешкова («Сосновский КХП», «Макафа»), Дружинина («Первый Челябинский хлебокомбинат») и Усманова («Челябинскоблгаз», ныне покойного).

Из округов победителей соответственно были вытеснены лояльные Сумину депутаты.

Свой парламентский пул Юревич успешно использовал для наступления на позиции Петра Сумина и ставшего к тому времени его злейшим врагом первого вице-губернатору Андрея Косилова. В частности, это вылилось в саботировании юревичевским пулом законопроектов в области сельского хозяйства и в войне между производителями зерна (куратор Косилов) и зернопереработчиками (Юревич).

Все зажигательные речи для Мешкова, которые он произносил, впрочем, заикаясь, — писал неизменные спичрайтер Грачёв.

Было хорошо видно, как Дмитрий Фёдорович тяготился ролью, навязанной ему его «товарищем по школе». Может быть даже думал, что читать с трибуны заготовленные Грачёвым спичи — это верх позора. Однако самое дно оказалось впереди.

В 2006 году интеллигентного «продажника» с «Макфы» мэр Челябинска Юревич кидает в топку выборов главы Сосновского района против действующего главы Владимира Котова, вступая тем самым в прямой конфликт с губернатором Петром Суминым.

Во-первых, глава, пусть даже областного центра —покушается на губернаторские полномочия, во-вторых — Сосновский район — это не обычное муниципальное образование. Территорию, опоясывающую Челябинск, называют «челябинской рублёвкой» (за обилие элитных коттеджных посёлков) или «челябинским клондайком» — за «золотую» в смысле цены землю.

Наконец, Котова поддерживал пожалуй как никого из муниципальных глав губернатор Сумин.

Предельно грязная избирательная кампания закончилась поражением Мешкова.

До сих пор классики чёрного пиара вспоминают растяжку «Кастрация котов» при въезде в Челябинск, а в Интернете это фото приводят как иллюстрацию «суровости» нашего города — в фотожабах, не понимая истинной подоплёки появления этой конструкции.

«Бесконечно грязная и напряженная избирательная компания. Очевидно, что предвыборной кампанией Мешкова руководила городская администрация. Это была главная тема для г-на Грачева, Уфимцева и Евдокимова», — делился мыслями Андрей Косилов.

Ясно, что Дмитрий Мешков — «интеллигентный крот» Юревича в парламенте Южного Урала.

Дорогие читатели «УралДейли.ру»!

Понимая, что проект «Масти Юревича» и конкретно — «Масть Бубны» — получился слишком информативным в канун Нового года, признаваясь, что мы несколько рассчитали объём данного цикла публикаций (хотели «бубны» уложить в двестатьи, но вышло слишком по объёму много), — ставим на этом точку с запятой.

В следующем, 2017-м году, мы завершим «бубновую серию», впереди — рассказ о «кротах Юревича»: речь пойдёт о восьмёрке, семёрке и шестёрке, кроме того, мы начнём серию публикаций о ещё неисследованной нами «трефовой» масти бывшего губернатора.

(Окончание следует — в 2017-м году Красного Петуха).