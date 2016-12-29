Год Красного петуха без «огненных» происшествий

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Уют свечей, красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие всполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне с мандаринами и ёлкой они создают особое настроение.

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, обращая особое внимание на правила пожарной безопасности.

Подробности — в материале «UralDaily.ru».

В составе новогодней пиротехники зачастую содержится порох, химические добавки и некоторое количество металла, что делает их не самыми безобидными развлечениями. Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара или другого несчастья.

Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в помещениях, местах большого скопления людей, вблизи от автозаправок, линий электропередач или газопроводов. Для запуска выбирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от жилого массива. Необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и отходить на достаточное расстояние после поджигания.

Существует несколько общих правил обращения с пиротехникой:

Не делайте фейерверки в домашних условиях.

Приобретать пиротехнику нужно в магазинах (желательно в специальных отделах), а не на базаре, лотках и прочих «развалах». При этом особое внимание обратите на срок годности и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или деформации корпуса.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию изделия: что зажигать и куда направлять — это нужно знать заранее, а не выяснять методом проб и ошибок.

Хранить приобретенную пиротехнику нужно в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов.

Площадку для фейерверка нужно выбрать заранее. Она должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. То место, где будут запускаться фейерверки, должно быть очищено от опавших листьев, хвои, бумаги или прочих легковоспламеняющихся предметов.

Держите зрителей на максимально безопасном расстоянии, которое указано на упаковке фейерверка.

Ракеты нельзя запускать с руки, из окна или балкона. Зажигать фейерверки лучше горящей бенгальской свечой и обязательно с расстояния вытянутой руки.

Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

Обязательно обложите батареи салютов кирпичом, камнями, землей или снегом, чтобы во время работы они не опрокинулись и не стали стрелять в сторону зрителей.

Всегда имейте при себе емкость с водой или огнетушитель, чтобы быть готовым погасить любые неожиданные источники огня или тлеющие остатки фейерверка.

Помните, что безопасность в Новый год напрямую зависит от правильного обращения с развлекательной пиротехникой.

Легально запустить салют в южноуральской столице можно сразу на нескольких площадках, но в определенные дни и время. Самым популярным местом, конечно, станет площадь Революции, где в ночь на 1 января пройдут масштабные народные гуляния. Согласно праздничной афише главный фейерверк начнется в 23.00.

Список площадок и разрешенное время запуска пиротехнических изделий можно посмотреть здесь.