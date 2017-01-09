Челябинский мэр хорошо погулял в Новый год! Даже посетил медвытрезвитель

09.01.2017 г., 14:33
Единственное, что не устроило Евгения Тефтелева, так это уборка снега. Но и тут не так уж всё плохо! Весной, когда сугробы растают, вешние воды промоют ливнёвые канализации!
Евгений Тефтелев Челябинск

Челябинский бургомистр Евгений Николаевич Тефтелев, чей красный нос не имеет ни малейшего отношения к тому, о чём вы подумали, подвёл в понедельник, 9 января, итоги новогодних каникул.

Градоначальник заявил на аппаратном совещании, в частности,  «Я считаю, что праздник удался. Новый год в ледовом городке на площади Революции встретили 3,5 тысячи жителей и гостей города. А за все время работы там побывало более 100 тысяч человек. Городки работали и в районах, они стали настоящими центрами празднования Нового года и Рождества.  На различных праздничных мероприятиях за каникулы мы поздравили множество детей. В некоторых я принял личное участие».

Как передаёт пресс-служба челябинской мэрии, не подкачали «медики, полицейские, дорожники, сфера ЖКХ и другие. В штатном режиме отработали и спасатели».

Ну правда случались пожары, и в них погибло четверо челябинцев, но это не повод для расстройства.

«В январские каникулы отмечен небольшой рост пожаров по Челябинску, в которых четверо погибло, и получили травмы три человека. Если говорить про службу спасения, то в праздничные дни экипажи выезжали более 50 раз. Из различных чрезвычайных ситуаций было спасено 28 человек, из них двое детей, — прокомментировал начальник Управления гражданской защиты Александр Рымарев. — Работали на водоемах, на пожарах, ДТП и по бытовым вопросам, например, помогли нескольким женщинам снять кольца».

Всего за каникулы на телефон ЕДДС поступило 13 тысяч 431 вызов, а на телефоны экстренных служб — более пяти тысяч звонков, по жилищно-бытовым вопросам к специалистом обратились 462 человека.

Что там со снегом? Да нормально! Снег конечно есть. Но на то она и зима. Снег радует. Есть чем поиграть в снежки, из чего слепить снеговика. Рано или поздно, не позднее марта, снег растает. И тогда журчащие потоки вешних вод обязательно промоют ливнёвки, чему неизменно радуется Евгений Николаевич.

Радует также, что заледеневшие дороги в суровом городе Че будут посыпать не песком, а гранитом! Ладно, что не гайками с болтами, и на этом спасибо.

Об уборке дорог в праздничные дни доложил руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог «Южуралмост» Евгений Луганский: 

«Работа проходила в обычном режиме, несмотря на четыре снегопада, которые прошли с первого по восьмое января. Всего за праздничные дни было вывезено 57 тысяч тонн снега. В среднем в светлое время суток работало более 80 единиц техники, ночами — 174. Сегодня 100% дорог, закрепленных за «Южуралмостом», подметено и обработано противогололедной смесью. 

Единственная сложность — низкие температуры. Новая технология с увлажненной солью работает до минус 20 градусов по Цельсию, поэтому сейчас перешли на старый метод с применением гранитной крошки. Сегодня днем сосредоточимся на вывозе снега и раздвижке валов на парковках и остановках».

О необходимости вывоза снега с дворовых территорий и межквартальных проездов Евгений Тефтелев напомнил и главам районов.

«Вывоз должен осуществляться в отведенные для этого места. Есть случаи вывоза снега коммерческими организациями на территории, не предназначенные для этого. Я попросил подчиненных проверить данные факты. Если они подтвердятся, будем жестко пресекать и штрафовать нарушителей», — подчеркнул градоначальник.

А ещё наш жизнерадостный мэр ещё в канун нового года побывал в медвытрезвителе.

До 30 подгулявших граждан будет принимать новый «профилакторий». Об этом Евгений Николаевич тоже не преминул сообщить на аппаратке:

«Ежедневно в больницы города увозят по нескольку десятков человек. Новый вытрезвитель создавался с тем расчетом, чтобы избавить медиков от этого количества пьяных».

С там мэром не пропадёшь и не соскучишься!

Саша Славутина, фото из открытых источников

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