Челябинский мэр хорошо погулял в Новый год! Даже посетил медвытрезвитель

Челябинский бургомистр Евгений Николаевич Тефтелев, чей красный нос не имеет ни малейшего отношения к тому, о чём вы подумали, подвёл в понедельник, 9 января, итоги новогодних каникул.
Градоначальник заявил на аппаратном совещании, в частности, — «Я считаю, что праздник удался. Новый год в ледовом городке на площади Революции встретили 3,5 тысячи жителей и гостей города. А за все время работы там побывало более 100 тысяч человек. Городки работали и в районах, они стали настоящими центрами празднования Нового года и Рождества. На различных праздничных мероприятиях за каникулы мы поздравили множество детей. В некоторых я принял личное участие».
Как передаёт пресс-служба челябинской мэрии, не подкачали «медики, полицейские, дорожники, сфера ЖКХ и другие. В штатном режиме отработали и спасатели».
Ну правда случались пожары, и в них погибло четверо челябинцев, но это не повод для расстройства.
«В январские каникулы отмечен небольшой рост пожаров по Челябинску, в которых четверо погибло, и получили травмы три человека. Если говорить про службу спасения, то в праздничные дни экипажи выезжали более 50 раз. Из различных чрезвычайных ситуаций было спасено 28 человек, из них двое детей, — прокомментировал начальник Управления гражданской защиты Александр Рымарев. — Работали на водоемах, на пожарах, ДТП и по бытовым вопросам, например, помогли нескольким женщинам снять кольца».
Всего за каникулы на телефон ЕДДС поступило 13 тысяч 431 вызов, а на телефоны экстренных служб — более пяти тысяч звонков, по жилищно-бытовым вопросам к специалистом обратились 462 человека.
Что там со снегом? Да нормально! Снег конечно есть. Но на то она и зима. Снег радует. Есть чем поиграть в снежки, из чего слепить снеговика. Рано или поздно, не позднее марта, снег растает. И тогда журчащие потоки вешних вод обязательно промоют ливнёвки, чему неизменно радуется Евгений Николаевич.
Радует также, что заледеневшие дороги в суровом городе Че будут посыпать не песком, а гранитом! Ладно, что не гайками с болтами, и на этом спасибо.
Об уборке дорог в праздничные дни доложил руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог «Южуралмост» Евгений Луганский:
«Работа проходила в обычном режиме, несмотря на четыре снегопада, которые прошли с первого по восьмое января. Всего за праздничные дни было вывезено 57 тысяч тонн снега. В среднем в светлое время суток работало более 80 единиц техники, ночами — 174. Сегодня 100% дорог, закрепленных за «Южуралмостом», подметено и обработано противогололедной смесью.
Единственная сложность — низкие температуры. Новая технология с увлажненной солью работает до минус 20 градусов по Цельсию, поэтому сейчас перешли на старый метод с применением гранитной крошки. Сегодня днем сосредоточимся на вывозе снега и раздвижке валов на парковках и остановках».
О необходимости вывоза снега с дворовых территорий и межквартальных проездов Евгений Тефтелев напомнил и главам районов.
«Вывоз должен осуществляться в отведенные для этого места. Есть случаи вывоза снега коммерческими организациями на территории, не предназначенные для этого. Я попросил подчиненных проверить данные факты. Если они подтвердятся, будем жестко пресекать и штрафовать нарушителей», — подчеркнул градоначальник.
А ещё наш жизнерадостный мэр ещё в канун нового года побывал в медвытрезвителе.
До 30 подгулявших граждан будет принимать новый «профилакторий». Об этом Евгений Николаевич тоже не преминул сообщить на аппаратке:
«Ежедневно в больницы города увозят по нескольку десятков человек. Новый вытрезвитель создавался с тем расчетом, чтобы избавить медиков от этого количества пьяных».
С там мэром не пропадёшь и не соскучишься!
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