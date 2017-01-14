Выдра-патриотка пляшет в челябинском зоопарке под нацинструмент

Новости в Челябинске после новогодних каникул бьют ключом. Уже даже не знаешь, про что написать в первую очередь.

Или про то, как Николь Кидман с Уиллом Смитом сфоткались с прошлогодней копейской газеткой.

Или как суровый приёмщик металла Егор, выпив три литра водки, сломал своим дыханием как Змей Горыныч алкотестер в новом в медвытрезвителе.

Как разделась догола тётка в ТРК «Алмаз», возжелав колбасы Юревича.

Как лошадь на улице Воровского сбросила своего седока и кинулась к челябинской мэрии поприветствовать градоначальника Евгения Тефтелева.

А тут ещё выдра из нашего челябинского зоопарка. Она, представьте себе, танцует под балалайку.

Мы долго терпели. Не хотели писать про выдру. Ну, танцует она под балалайку. Так ведь выдра же. Что с неё взять.

Думали — ну хорошо. Мы написали про бешеную лошадь.

Написали про могучего духом приёмщика металла Егора и изумление сотрудников вытрезвителя. Хотя чего же вы, ребята, удивляетесь, ведь же наш челябинский приёмщик металла Егор, а не какой-то изнеженный москвич.

И это наша челябинская лошадь.

У нас метеориты падают, поэтому лошади скачущие у окон мэрии и дядьки, ломающие одним своим духом алкотестеры — должны восприниматься спокойно.

Тем более голые тётки в ТРК.

Ну мы не хотели писать про выдру. Ну правда не хотели. Ну что такое выдра. Ведь челябинская выдра просто обязана танцевать под балалайку. Не под саксофон какой и не под вуги-вуги, а под наш исконно-пасконный инструмент.

Под балалайку танцевал ещё Шариков Полиграф Полиграфович. Но он был собакой. Ему профессор Преображенский сделал операцию, и в результате он стал сознательным членом пролетарской самодеятельности.

А тут выдра, настоящая. Конечно она будет танцевать под балалайку. Это естественно и вообще не обсуждается.

Не хотели писать, но нас заставили. Потому, что про такое естественное для Челябинска событие, и даже вовсе рядовое — пишут три дня подряд. Это событие номер один. Пресс-конференция Трампа — на втором месте, а наша выдра — в топе.

Кроме челябинских сайтов, которым как известно, всё равно что писать, — про выдру-патриотку написали (сказали, показали) «Европейско-азиатские новости» и «Новые известия», «Алтайская правда» и «Московский комсомолец», «Лайф» и Рен-ТВ», «Радио Маяк» и «ТК Звезда», «Дни.ру» и «Лента.ру», РИА «Новости» и «Вести.ру», «АиФ» и «Интерфакс»... В общем, все написали про выдру.

Поэтому мы тоже решили написать. Если честно, то поддались стадному и стыдному инстинкту. Да кто мы такие, чтобы откалываться от коллектива. Чтобы в тяжёлую годину Родины не написать про нашу, такую славную, прекрасную, многоскрепную выдру, пляшущую под наш национальный инструмент — балалайку (не под шотландскую волынку, не под американское банджо, не по комополитичный сакс или какой-нибудь армянский дудук), а под балалайку, сукины вы дети.

И вот после такой преамбулы, переходим собственно к новости. Какие-то ряженые ходили в челябинском зоопарке и колядовали. Тренькали при этом на балалайке. Выдра-патриот, услыхав родные мотивы — ну давай под трень-день-брень — довольно ритмично отплясывать. И скоморохи сняли видео с выдрой и она всех потрясла.

Вот и вся новость. А вы чего хотели. Выдра же, под балалайку же. Ведь патриотично ведь.

Вот и всё. Вот и мы написали про выдру.

«УралДейли.ру» продолжает следить за развитием событий. И нам есть что отследить! Потому как руководство челябинского зоопарка готовится к важному эксперименту. Как сообщает сайт «Знак.ком», «Кадры видеосъемки разошлись по множеству СМИ: их взяли и федеральные порталы, и даже зарубежные интернет-издания. Как объяснила корреспонденту Znak.com культорганизатор зоопарка Елена Чудакова, на этой неделе учреждение посетил фольклорный ансамбль «Челяба», спевший для посетителей колядки и рассказавший о самом обряде колядования на Рождество... Работники зоопарка попробуют повторить нечаянный эксперимент с выдрой: включат Ване музыку и пронаблюдают за реакцией...»

Вот так! Готовится ответственное научное изыскание. Учёным может быть даже Нобелевскую премию дадут за выдру. Не хухры-мухры...

Так что ждите.

PS. Все знают, что Челябинск — это сакральный мистический город.

Только в Челябинске нашли бомжа-терминатора.

Только в Челябинске Микки Маус, Лунтик и Губка Боб избили водителя.

В Челябинске избили медведя, выпал синий снег, взошло 3 солнца, нашли чупакабру, нашли русалку, нашли инопланетянина, а студенты в Челябинске выложили своими телами портрет Путина, при этом в Челябинске будильник отрубил девушке голову.

Всё самое интересное происходит в Челябинске. Ну и выдра танцует под балалайку в Челябинске тоже.