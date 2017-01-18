Любовница Юревича заявила, что Цыбко не дарил ей «Астон Мартин»

Жена экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича бывшая моделька Кристина — настоящая или гражданская — Бог весть, Михаил Валерьевич тайны своей личной жизни не раскрывает, дала показания в качестве свидетеля защиты в Озёрском городском суде, где проходит процесс по обвинению в коррупции в отношении друга Юревича, бывшего сенатора Константина Цыбко.

В частности, Кристина Юревич (Лобова) заявила, что сенатор не дарил ей автомобиль «Астон Мартин», как утверждает ключевой свидетель обвинения, бывший сити-менеджер Озёрска Евгений Тарасов.

Напомним, весной 2014 года в Интернете появились копии протоколов допросов обвиняемого в должностных коррупционных преступлениях (к тому времени уже осуждённого) главы администрации Озёрска Евгения Тарасова. В одном из таких документов Тарасов заявил следователю:

«Я знал, что между Юревичем и Цыбко сложились очень хорошие отношения, они совместно распивают спиртное, развлекаются, а также Цыбко рассказал мне, что любовнице Юревича он подарил автомобиль марки «Астон Мартин»…»

Допрошенная в формате видеоконференции из Басманного суда Москвы Кристина Юревич (Лобова) заявила составу озёрского суда следующее:

«Никто, никогда не дарил мне ни «Астон-Мартин», ни каких-либо других автомобилей. Слухи об этом — вранье!»

Видимо подруга или супруга бывшего губернатора-миллиардера до сих пор ездит в метро, никто не удосужился подарить девушке ни «Астон Мартина», ни даже завалящего «Рено Меган». Ни Цыбко, ни Юревич, ни какие-то другие спонсоры.

Между тем, Кристина красочно описала суду всю степень интимных отношений между троицей — девушка, импозантный сенатор Костя и не менее сексапильный красавчик Миша.

Этот рассказ только подтверждает заявления Тарасова следователю о том, что «В ходе общения по телефону и встреч наедине с Цыбко, последний неоднократно давал мне понять, что очень близок к губернатору Челябинской области Юревичу… Однажды Цыбко заявил мне, что дословно «выпивал у Юревича дома до 5 утра, Юревич сказал мне, что если всё пойдёт нормально, то поставим тебя (то есть меня) на Магнитогорск», — то есть совместное весёлое времяпрепровождение с выпивкой да с тёлочками было обычным делом для сенатора и губернатора.

А вот, как передаёт показания Кристины перед судом Озёрска «ручной» сайт Юревича «Знак.ком»:

«Кристина Юревич рассказала суду, что познакомилась с Михаилом Юревичем в январе 2010 года, незадолго до его избрания губернатором Челябинской области. Примерно тогда же состоялось и ее знакомство с Константином Цыбко, которого с Юревичем связывают приятельские отношения.

Вопросы адвоката Константина Коваленко, самого обвиняемого и представителей прокуратуры касались в основном даты 9 июля 2011 года. По этому поводу Кристина Юревич дала однозначные показания: поздним вечером Михаил Юревич, она сама и их друг Константин Цыбко вылетели авиарейсом из Мюнхена в Челябинск, затем на автомобиле отправились в загородный дом Юревича на берегу озера Шершни. Проснувшись около полудня 9 июля, вся компания отправилась на дачу к общему другу Валерию Галееву, которая расположена на озере Увильды.

Там, с двухчасовым перерывом на катание на катере, собравшиеся отдыхали на террасе под июльским солнцем, общались и ели шашлыки с десертами. Поздним вечером 9 июля все трое отправились обратно на Шершни, где около полуночи расстались. Молодая пара отправилась на отдых в дом Юревича, Цыбко с ними распрощался, и куда он направился, Кристине Юревич неизвестно...»

Вот так вот — из Мюнхена летают, на катере катаются, в полдень просыпаются, на автомобиле в загородный дом Юревича ездят... на такси наверное, ведь у Кристины нет машины, никто ей не подарил...

Не будем сейчас фантазировать на тему, только ли нежились под июльским солнышком втроём Кристина, Костя и Миша, что там были за десерты и какое ещё было сладенькое, не было ли клубнички со сливками, и чем запивались шашлычки...

Но самое главное, на что стоит обратить внимание суду — эта та степень близости, приватности и интимности, которые сопровождали романтическим флером нашу сладкую троицу...

Напомним, Кристина Лобова (Юревич) стала неотъемлемой частью челябинского фольклора после того, как выложила на свою страничку «ВКонтакте» пикантные фотографии с Юревичем.

Аккаунты Кристины вскоре были удалены, но фотографии разлетелись по Интернету.

Суровый Челябинск, неизбалованный гламуром, погрузился в сладостное смакование нюансов светской жизни губернатора-миллиардера и его подруги. Конечно, что романа Романа Абрамовича (простите за тавталогию) и Даши Жуковой с их яхтами и спальнями размером в маленький аэродром было далеко, но челябинцы до сих пор помнят Кристину и Мишу, часто комментируя, например, опубликованное в блогосфере фото припаркованного на обочине у бутика чёрного БМВ с узнаваемыми номерами — в том смысле, а не Кристина ли это приехала за новой брендовой шмоткой.

Однако народ заврался. Нет у девушки машинки. Не на...ла.