Любовница Юревича заявила, что Цыбко не дарил ей «Астон Мартин»

Жена экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича бывшая моделька Кристина — настоящая или гражданская — Бог весть, Михаил Валерьевич тайны своей личной жизни не раскрывает, дала показания в качестве свидетеля защиты в Озёрском городском суде, где проходит процесс по обвинению в коррупции в отношении друга Юревича, бывшего сенатора Константина Цыбко.
В частности, Кристина Юревич (Лобова) заявила, что сенатор не дарил ей автомобиль «Астон Мартин», как утверждает ключевой свидетель обвинения, бывший сити-менеджер Озёрска Евгений Тарасов.
Напомним, весной 2014 года в Интернете появились копии протоколов допросов обвиняемого в должностных коррупционных преступлениях (к тому времени уже осуждённого) главы администрации Озёрска Евгения Тарасова. В одном из таких документов Тарасов заявил следователю:
«Я знал, что между Юревичем и Цыбко сложились очень хорошие отношения, они совместно распивают спиртное, развлекаются, а также Цыбко рассказал мне, что любовнице Юревича он подарил автомобиль марки «Астон Мартин»…»
Допрошенная в формате видеоконференции из Басманного суда Москвы Кристина Юревич (Лобова) заявила составу озёрского суда следующее:
«Никто, никогда не дарил мне ни «Астон-Мартин», ни каких-либо других автомобилей. Слухи об этом — вранье!»
Видимо подруга или супруга бывшего губернатора-миллиардера до сих пор ездит в метро, никто не удосужился подарить девушке ни «Астон Мартина», ни даже завалящего «Рено Меган». Ни Цыбко, ни Юревич, ни какие-то другие спонсоры.
Между тем, Кристина красочно описала суду всю степень интимных отношений между троицей — девушка, импозантный сенатор Костя и не менее сексапильный красавчик Миша.
Этот рассказ только подтверждает заявления Тарасова следователю о том, что «В ходе общения по телефону и встреч наедине с Цыбко, последний неоднократно давал мне понять, что очень близок к губернатору Челябинской области Юревичу… Однажды Цыбко заявил мне, что дословно «выпивал у Юревича дома до 5 утра, Юревич сказал мне, что если всё пойдёт нормально, то поставим тебя (то есть меня) на Магнитогорск», — то есть совместное весёлое времяпрепровождение с выпивкой да с тёлочками было обычным делом для сенатора и губернатора.
А вот, как передаёт показания Кристины перед судом Озёрска «ручной» сайт Юревича «Знак.ком»:
«Кристина Юревич рассказала суду, что познакомилась с Михаилом Юревичем в январе 2010 года, незадолго до его избрания губернатором Челябинской области. Примерно тогда же состоялось и ее знакомство с Константином Цыбко, которого с Юревичем связывают приятельские отношения.
Вопросы адвоката Константина Коваленко, самого обвиняемого и представителей прокуратуры касались в основном даты 9 июля 2011 года. По этому поводу Кристина Юревич дала однозначные показания: поздним вечером Михаил Юревич, она сама и их друг Константин Цыбко вылетели авиарейсом из Мюнхена в Челябинск, затем на автомобиле отправились в загородный дом Юревича на берегу озера Шершни. Проснувшись около полудня 9 июля, вся компания отправилась на дачу к общему другу Валерию Галееву, которая расположена на озере Увильды.
Там, с двухчасовым перерывом на катание на катере, собравшиеся отдыхали на террасе под июльским солнцем, общались и ели шашлыки с десертами. Поздним вечером 9 июля все трое отправились обратно на Шершни, где около полуночи расстались. Молодая пара отправилась на отдых в дом Юревича, Цыбко с ними распрощался, и куда он направился, Кристине Юревич неизвестно...»
Вот так вот — из Мюнхена летают, на катере катаются, в полдень просыпаются, на автомобиле в загородный дом Юревича ездят... на такси наверное, ведь у Кристины нет машины, никто ей не подарил...
Не будем сейчас фантазировать на тему, только ли нежились под июльским солнышком втроём Кристина, Костя и Миша, что там были за десерты и какое ещё было сладенькое, не было ли клубнички со сливками, и чем запивались шашлычки...
Но самое главное, на что стоит обратить внимание суду — эта та степень близости, приватности и интимности, которые сопровождали романтическим флером нашу сладкую троицу...
Напомним, Кристина Лобова (Юревич) стала неотъемлемой частью челябинского фольклора после того, как выложила на свою страничку «ВКонтакте» пикантные фотографии с Юревичем.
Аккаунты Кристины вскоре были удалены, но фотографии разлетелись по Интернету.
Суровый Челябинск, неизбалованный гламуром, погрузился в сладостное смакование нюансов светской жизни губернатора-миллиардера и его подруги. Конечно, что романа Романа Абрамовича (простите за тавталогию) и Даши Жуковой с их яхтами и спальнями размером в маленький аэродром было далеко, но челябинцы до сих пор помнят Кристину и Мишу, часто комментируя, например, опубликованное в блогосфере фото припаркованного на обочине у бутика чёрного БМВ с узнаваемыми номерами — в том смысле, а не Кристина ли это приехала за новой брендовой шмоткой.
Однако народ заврался. Нет у девушки машинки. Не на...ла.
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Комментарии
А у кого UralDaily.ru посасывает? Не умеете писать, пошло через чур
Юрий, и в чём пошлость?
Любящее сердце, оно всегда правду скажет!
Мерзотная статеечка( Напоминает шамканье злобных бабок на лавке. "Не на....ла"..... автору статьи желаю с пользой потратить гонорар. На....л))))
Поклонницы подтянулись Миши, Кости и Кристины
26-летней Кристине Игоревне и её подругам не стоит принимать близко к сердцу пристальное внимание судебных органов и СМИ к деталям её биографии. Будь она чуть постарше и мудрее, то смогла бы спокойно и хладнокровно осознать, что степень мерзотности статеечек всегда тождественна мерзотности освещаемых событий и персонажей. Коснуться грязи и не испачкаться трудно, но, наверное, Кристина достойна благородного отношения, как молодая любящая мама и натерпевшаяся унижений жена известного деятеля ( унижений прежде всего от него самого). Ей не позавидуешь, ведь когда тебя волокут на теледопрос по весьма опасным щекотливым делам, которые могут разрушить кажущееся жизненное благополучие, и ты вынуждена слышать от отца твоего ребёнка фразы типа - "Собери свои мозги в кучу, не жуй мочалку и не развешивай уши, а слушай вопросы адвоката", а все мысли и думы только о дочери, о желании забыть грязную суетливую деловую возню стареющего на глазах "супруга", сама превращаешься в издёрганную, желчную, обманутую женщину. И добавляется морщин, и лишаешься сна, и хочется убежать из этого холодного ледяного города далеко далеко. За всё приходится платить...к сожалению, мы зачастую не знаем почему судьба опрокидывает нас навзничь и безжалостно смеётся в лицо... или не хотим знать.
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