Дубровский раскритиковал парковки у оперного театра с подачи «важного гостя»

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский внезапно заговорил на заседании правительства о парковках перед оперным театром.
Не то что бы Борис Александрович был настолько большим поклонником оперы и балета, чтобы говорить о таких пустяках на совещании с министрами. Казалось бы, не первый год замужем, то есть не первый год живёт губернатор в Челябинске, а парковки они всегда у театра были.
А сказал Дубровский министрам вот что:
«Необходимо убрать с территории, прилегающей к оперному театру парковки автотранспорта и организовать зоны культуры. Ни платных, ни стихийных парковок у здания театра оперы и балета быть не должно! У территории возле объекта культурного наследия региона должен быть соответствующий вид. Необходимо вернуть театру образ, который вызывает душевный трепет».
Что случилось, неужели Борис Александрович пришёл пешком в театр посмотреть какую-нибудь оперетку, и не сумел пробиться из-за машин к «культурному наследию».
Странное поведение губернатора разъяснили журналисты из его пула, передав в правительственной газета «Южноуральская панорама» его слова, не вошедшие в пресс-релиз. Оказывается, Дубровскому попенял на парковки у театра какой-то «важный гость»:
«Возле Большого театра машины тоже паркуются? По-моему, нет. Почему они здесь у нас паркуются, я не понимаю, — сказал губернатор на первом в 2017 году заседании областного правительства. — Там сейчас безобразие, по сути. И это, кстати, не я увидел, а один важный гость, который сказал: «Видел ваш театр: такой красивый! Но почему вы его не любите? У вас же там катастрофа с автомобилями».
По мнению Дубровского, в Челябинске «заигрались» с парковками.
«Почему другие это видят, а мы сами не видим? Мы действительно к этому привыкли, к этой катастрофе бескультурья», — заявил он.
Интересно, кто этот важный гость, который вот так запросто ткнул носом Бориса Александровича в парковки.
Кто вы, таинственный радетель Терпсихоры, музы танцев и театра?
Неужели Путин, а как вы считаете, уважаемые читатели.
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Комментарии
А Вы не допускаете, что об этом ему могли сказать собственные жена или дочь. Дочь в столице училась, в МГУ, политолог, по театрам ходила, московкий порядок видела, вот и направила папу в правильную сторону. А что, мнение губернаторской дочери уже ничего не стоит?
Анатолий, версия хорошая, но почему губернатор сказал, что ему на парковки у театра попенял некий "важный гость"? Конечно и дочь - гость важный, но всё-таки я бы, как отец, к дочери, пусть и из Москвы приехавшей, подобрал более нежные эпитеты.
Я думаю, что всё-таки гость был не просто важный, а ви-ай-пи.
Когда его уже снимут?
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