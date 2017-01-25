Дубровский раскритиковал парковки у оперного театра с подачи «важного гостя»

Как стало известно «UralDaily.ru» из сообщения пресс-службы главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский внезапно заговорил на заседании правительства о парковках перед оперным театром.

Не то что бы Борис Александрович был настолько большим поклонником оперы и балета, чтобы говорить о таких пустяках на совещании с министрами. Казалось бы, не первый год замужем, то есть не первый год живёт губернатор в Челябинске, а парковки они всегда у театра были.

А сказал Дубровский министрам вот что:

«Необходимо убрать с территории, прилегающей к оперному театру парковки автотранспорта и организовать зоны культуры. Ни платных, ни стихийных парковок у здания театра оперы и балета быть не должно! У территории возле объекта культурного наследия региона должен быть соответствующий вид. Необходимо вернуть театру образ, который вызывает душевный трепет».

Что случилось, неужели Борис Александрович пришёл пешком в театр посмотреть какую-нибудь оперетку, и не сумел пробиться из-за машин к «культурному наследию».

Странное поведение губернатора разъяснили журналисты из его пула, передав в правительственной газета «Южноуральская панорама» его слова, не вошедшие в пресс-релиз. Оказывается, Дубровскому попенял на парковки у театра какой-то «важный гость»:

«Возле Большого театра машины тоже паркуются? По-моему, нет. Почему они здесь у нас паркуются, я не понимаю, — сказал губернатор на первом в 2017 году заседании областного правительства. — Там сейчас безобразие, по сути. И это, кстати, не я увидел, а один важный гость, который сказал: «Видел ваш театр: такой красивый! Но почему вы его не любите? У вас же там катастрофа с автомобилями».

По мнению Дубровского, в Челябинске «заигрались» с парковками.

«Почему другие это видят, а мы сами не видим? Мы действительно к этому привыкли, к этой катастрофе бескультурья», — заявил он.

Интересно, кто этот важный гость, который вот так запросто ткнул носом Бориса Александровича в парковки.

Кто вы, таинственный радетель Терпсихоры, музы танцев и театра?

Неужели Путин, а как вы считаете, уважаемые читатели.