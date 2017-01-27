Чиновники продемонстрировали социальное неравенство в «парковочном» вопросе у челябинской оперы

Довольно своеобразно власти Челябинска отреагировали на критику губернатора Челябинской области Бориса Дубровского «парковочного вопроса» у театра оперы и балета.

Напомним, Дубровский, ссылаясь на мнение неназванного «важного гостя», потребовал ликвидировать автомобильные парковки возле Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

«Возле Большого театра машины тоже паркуются? По-моему, нет. Почему они здесь у нас паркуются, я не понимаю, — сказал губернатор на первом в 2017 году заседании областного правительства. — Там сейчас безобразие, по сути. И это, кстати, не я увидел, а один важный гость, который сказал: «Видел ваш театр: такой красивый! Но почему вы его не любите? У вас же там катастрофа с автомобилями».

И что же вы думаете произошло? Парковочные места «для быдла», то есть для рядовых челябинцев у театра действительно ликвидировали, но вот парковку для «особо важных персон» не только оставили, но и специально отгородили.

Уж не для того ли «важного гостя», завзятого театрала, который посчитал, что «машинки челяди» мешают наслаждаться прекрасным, но при этом конечно надо, чтобы барин с комфортом припарковал свою колесницу вдали холопов.